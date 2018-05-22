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На двери кабинета Виталия Милонова в Госдуме появилась табличка: «Содомитам вход запрещен»
22 мая 2018, 18:24 • 33 • В России
Каких только диковинных вещей не увидишь в Госдуме. Но в этот раз мы стали свидетелями настоящего чуда! По крайней мере, об этом говорит депутат Виталий Милонов. На двери его кабинета висит табличка: «Содомитам вход запрещен!» Но есть одна закавыка. Думец этот оберег от гомосексуалистов на свою дверь не приколачивал. Он уверен: табличка материализовалась сама.
- Не знаю, откуда она взялась, думаю, она естественным образом проявилась, - поделился с «КП» Виталий Милонов. - Это же табличка защищает от поклонников Содома. Она материализовалась, значит. Мы стали свидетелями чуда. Она невидимой дугой защищает нас от радуги. Все, кто заходит ко мне в кабинет, обретают традиционную модель ценностей. Меньше людей ко мне ходить не стало. Наоборот, только больше. Все хотят пройти этот тест и доказать, что они нормальные.
Милонов уверяет: крестьянин Герман Стерлигов не дарил ему этот "антигейский оберег". Хотя такие таблички висят на дверях магазинов экс-миллионера.
- Нет, он тут не причем. Все произошло чудесным образом. Я не брал ее в магазине у Стерлигова. И он у меня не был в кабинете, - отнекивается депутат.
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