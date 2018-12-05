«На два шага впереди»: как лазерные комплексы «Пересвет» усилят российскую армию

Лазерный комплекс «Пересвет» заступил на опытно-боевое дежурство. Новейший образец вооружения способен решать задачи противовоздушной и ракетной обороны, поражать оптику на высокоточном оружии и разведывательной технике, а также выводить из строя беспилотники. Аналитики подчёркивают, что «Пересвет» существенно усиливает возможности российских систем ПВО. Это касается в том числе уничтожения ракет средней и меньшей дальности.

На боевое дежурство заступили комплексы «Пересвет». Об этом сообщает газета Вооружённых сил России «Красная звезда».

«1 декабря этого года на опытно-боевое дежурство заступили лазерные комплексы «Пересвет», основанные на новых физических принципах», — отмечает издание.

Впервые об этом образце вооружения упомянул Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием в марте 2018 года.

Разработка лазерного комплекса «Пересвет» велась в секретном режиме, поэтому информация о нём ограниченна. По словам экспертов, он сможет решать задачи противовоздушной и ракетной обороны, а также поражать квадрокоптеры, беспилотники и легкобронированную технику. Операторы комплекса проходили подготовку к работе с «Пересветами» в Военно-космической академии имени Можайского.

Использование лазерной технологии увеличивает точность наведения, а также позволяет отказаться от использования дорогостоящих ракет для перехвата, отмечают эксперты. Одним из свойств лазерного оружия является возможность поражать оптические приборы противника, отметил в беседе с RT военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Всё, что используется в авиации, а также в высокоточных комплексах нападения и разведки, — против этих видов вооружения и военной техники будет действовать «Пересвет» в составе комплексов противовоздушной и космической обороны. Он будет составным элементом этих комплексов, а также будет снижать расход боеприпасов в ситуациях, когда потребуется уничтожение дрона стоимостью $200, чтобы не стрелять по нему ракетой в несколько тысяч долларов», — пояснил Леонков.

Лазерные комплексы «Пересвет» заступили на боевое дежурство

При этом «Пересвет» сможет вывести из строя всю оптическую и радиоэлектронную аппаратуру дрона-разведчика, сделав его бесполезным как разведывательную единицу, добавил эксперт.

«Также он может применяться против боеприпасов, которые используют оптикоэлектронные приборы, например крылатых ракет и высокоточного оружия. Оптика, которая стоит на самолётах, тоже будет подвержена воздействию «Пересвета». Он будет важным дополнением нашим комплексам РЭБ и ПВО, которые занимаются вопросами воздушно-космической обороны», — заключил Леонков.

Лазерная история

Лазерные установки преобразуют различные виды энергии, вроде химической, электрической или тепловой, в узконаправленный пучок поляризованного излучения.

Разработки оружия, способного поражать оптические приборы и технику противника, велись ещё в СССР. Так, советское НПО «Астрофизика» совместно с «Уралтрансмаш» в 1982 году создало опытный образец комплекса «Стилет».

Лазерная установка была размещена на специальном шасси, разработанном на базе самоходной артиллерийской установки СУ-100П. Всего было выпущено две машины, которые были официально приняты на вооружение, — один из этих экземпляров до сих пор в строю, но фактически является выставочным экземпляром.

В 1990 году был разработан новый самоходный комплекс, оснащённый лазерной установкой, получивший название «Сжатие». Для шасси была использована ходовая часть гаубицы 2С19, которая сама являлась одним из новейших образцов вооружения для своего времени.

Советский и российский самоходный лазерный комплекс «Сжатие»

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Лазерная установка была оснащена призмой из специального выращенного в форме цилиндра искусственного рубина массой 30 граммов, торцы которой были покрыты серебром для экранирования лазерных лучей. «Сжатие» одновременно выпускало 12 лазерных лучей с разной длиной волны, что делало защиту от него оптических и радиоэлектронных приборов практически невозможной.

Из-за высокой стоимости проект «Сжатие» был свёрнут. Единственный опытный образец лазерного танка был отреставрирован в 2010 году и передан Государственному военно-техническому музею.

Игра на опережение

Комплекс «Пересвет» является образцом вооружения нового поколения, с новыми характеристиками и новыми возможностями, заявил в интервью RT военный историк Юрий Кнутов.

«Пока что это опытное дежурство, и его сопровождают разработчики и представители промышленности. Они будут помогать личному составу разобраться в принципах работы «Пересвета», будут оказывать помощь в случае возникновения неисправностей и делать необходимые доработки», — отметил эксперт.

Решение не раскрывать возможности комплекса является правильным, считает Кнутов.

«Но на боевое дежурство он заступил сразу после того, как США фактически предъявили нам ультиматум и заявили о своём выходе из ДРСМД. Это говорит о том, что боевые возможности комплекса позволяют ему поражать ракеты средней и меньшей дальности вероятного противника. Эти ракеты также способны поражать наши комплексы С-300 и С-400 в последней модификации, которые в этом году поступают на вооружение», — подчеркнул эксперт.

Напомним, 4 ноября госсекретарь США Майкл Помпео после встречи министров обороны НАТО заявил, что США остановят выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Москва в течение 60 дней не вернётся к его исполнению.

Как отметил эксперт, в отличие от 1987 года, когда России нечем было сбивать ракеты Pershing и крылатые ракеты в Европе, на сегодняшний день существуют эффективные способы борьбы с этими средствами нападения.

«При этом мы не хотели бы раскручивания гонки вооружений. Поэтому мы выступаем за сохранение существующих договоров, поиск компромиссов и мирное развитие», — отметил Кнутов.

По его словам, Вашингтон со своей стороны демонстрирует образцы лазерного вооружения, однако они остаются единичными техническими образцами.

«В войсках американкой армии такого оружия нет, иначе его бы уже презентовали с большой помпой. Мы в этой области обгоняем Запад и США — это говорит о том, что мы идём на два шага впереди. А значит, никаких серьёзных угроз, кроме словесных, нашей стране опасаться не стоит», — заключил Кнутов.