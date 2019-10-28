На два месяца: суд арестовал застрелившего сослуживцев в Забайкалье солдата

Гарнизонный военный суд Читы арестовал на два месяца солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев. 25 октября в воинской части 54160 он убил восьмерых военнослужащих и ранил ещё двоих во время смены караула. По предварительным данным, причиной мог стать нервный срыв, произошедший из-за личных проблем, не связанных со службой.

Читинский гарнизонный военный суд арестовал на два месяца — до 27 декабря — солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, открывшего стрельбу в части в Забайкальском крае. Тогда в результате инцидента погибли восемь человек.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шамсутдинова на тот срок, о котором просило следствие», — приводит ТАСС слова своего источника в суде.

На сайте суда указано, что само заседание прошло ещё в воскресенье, 27 октября. Однако журналистам о его итогах рассказали лишь на следующий день.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»). Согласно законодательству, минимальный срок лишения свободы по этой статье — восемь лет, максимальный — пожизненное заключение.

Стрельба при смене караула

Инцидент произошёл вечером 25 октября в войсковой части 54160. Это ремонтно-техническая база, дислоцированная в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) посёлке Горный Читинского района Забайкальского края.

Рамиль Шамсутдинов при смене караула начал стрелять по своим сослуживцам из табельного оружия. В результате погибли восемь человек — два офицера и шесть солдат. Ещё двое были ранены. Как сообщили в Минобороны, пострадавшим оказали всю необходимую помощь и их жизням ничего не угрожает.

РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что раненные — рядовые.

«Два рядовых получили ранения — в правую руку и живот, а также по касательной в затылок», — сказал собеседник агентства.

Мать одного из них — Ирина Графова — рассказала ТАСС, что её сын Евгений получил травму головы от выстрела и будет доставлен на лечение в Москву.

«Сейчас мой сын находится без сознания. У него травма головы от выстрела. Его планируют завтра (28 октября. — RT) транспортировать в Москву на лечение», — сказала она.

В пресс-службе губернатора Забайкальского края Александра Осипова сообщили, что регион окажет необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибших. Эти вопросы глава субъекта обсудил с замминистра обороны России генерал-полковником Андреем Картополовым.

«В настоящее время пострадавшие получают необходимую квалифицированную медицинскую помощь, оказывается содействие родственникам погибших. На месте происшествия работает комиссия под руководством замминистра обороны России», — говорится в сообщении пресс-службы Забайкальского края.

«Не верю, что он мог такое сделать»

По предварительной версии, Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев, поскольку у него произошёл нервным срыв. По данным Минобороны, причиной стали личные проблемы солдата, не связанные с военной службой.

ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что арестованному назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

«Шамсутдинову назначена психолого-психиатрическая экспертиза, которая должна установить причины трагедии и выявить психическое состояние солдата на момент происшествия», — сказал собеседник агентства.

Сам Шамсутдинов рос в селе Вагай Тюменской области, сообщил ТАСС. Управделами администрации Вагайского муниципального района Елена Шаргина рассказала агентству, что он рос в семье сотрудников МВД.

«Рамиль Шамсутдинов, уроженец нашего села, мой сын с ним учился в одном классе. Парень из хорошей воспитанной семьи, сам общительный, заботливый и внимательный. По словам сына, у него (Шамсутдинова. — RT) два старших брата, оба служат в полиции. Отец пенсионер, также по линии МВД», — сказала она ТАСС.

При этом в школьные годы Шамсутдинов был неконфликтным и хорошо учился. Об этом РИА Новости рассказала его одноклассница Наталия Мухина.

«Это мой одноклассник, мы учились в школе в Вагае девять лет, он окончил девять классов. В школе был весельчаком, учился хорошо, ни с кем не конфликтовал, учителя его любили. Увлекался спортом — футболом, волейболом, баскетболом», — сказала она.

По её словам, Шамсутдинов не говорил, что хочет связать дальнейшую жизнь с армией. Мухина призналась, что новость о трагедии в воинской части её шокировала.

«Когда прочитала всё это, то была в полном шоке, я не верю, что он мог такое сделать», — заявила она.