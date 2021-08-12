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На два месяца: суд арестовал гендиректора НИП гиперзвуковых систем по делу о госизмене

12 августа 2021, 22:35  •  100 • В России
Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора, главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александра Куранова в рамках расследования уголовного дела о государственной измене. О задержании Куранова сотрудниками ФСБ стало известно 12 августа. В пресс-службе Лефортовского суда Москвы после этого сообщили, что Куранов проходит по делу в статусе подозреваемого. Официальных обвинений учёному пока не предъявили.
 
РИА Новости © ФСБ РФ
 

Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал генерального директора, главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александра Куранова в рамках расследования уголовного дела о государственной измене. 

«Постановлением Лефортовского суда Москвы в отношении Куранова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 28 суток, то есть до 9 октября 2021 года», — приводит ТАСС слова представителя суда. 

О задержании Куранова сотрудниками ФСБ стало известно 12 августа. В пресс-службе Лефортовского суда Москвы после этого сообщили, что Куранов проходит по делу в статусе подозреваемого.

«Куранов Александр Леонидович, которому следствие просит избрать арест, имеет статус подозреваемого», — заявила пресс-секретарь суда Анастасия Романова.

Подробностей дела она не уточнила.

При этом источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что до задержания Куранова следователи ФСБ провели обыски по местам жительства и пребывания учёного в Санкт-Петербурге, а также сопроводили в Москву для избрания ему меры пресечения.

Источник также заявил, что Куранов подозревается в передаче научных разработок иностранным спецслужбам. Отмечается, что пока ему не предъявлены официальные обвинения.

По данным некоторых СМИ, Александр Куранов является доктором технических наук, профессором кафедры cистем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, генеральным директором и главным конструктором ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем». 

Источник в правоохранительных органах также сообщил ТАСС, что Куранов — один из востребованных российских специалистов в области разработок, связанных с углеводородным топливом в летательных аппаратах.

Вместе с тем в пресс-службе СПбПУ сообщили, что Александр Куранов был уволен из университета в 2016 году.

«Информация о том, что задержанный генеральный директор Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем Александр Куранов является сотрудником Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого не является действительной. Александр Куранов ранее занимал должность профессора СПбПУ по совместительству, был уволен в 2016 году», — заявили в вузе. 

Там уточнили, что в 2016 году у Куранова закончился трудовой договор и его решили не продлевать.

Задержание и аресты по статье «Госизмена»

В ноябре 2019 года в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали военнослужащего по подозрению в госизмене. По данным ведомства, военнослужащий Южного военного округа выполнял задание Главного управления разведки Минобороны Украины и целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооружённых сил России. Как подчёркивали в ФСБ, утечка секретных данных за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.

Кроме того, летом 2019 года сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали гражданина РФ Александра Воробьёва, подозреваемого в совершении государственной измены. 

В начале июня 2019-го был арестован учёный Роман Ковалёв — фигурант уголовного дела о госизмене сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева. Его, как сообщалось, подозревали в передаче за рубеж информации об исследованиях технологий двойного назначения.

Как рассказывал источник Интерфакса, Ковалёв, не имея доступа к государственной тайне, мог заниматься исследованиями газодинамики и гиперзвуковых технологий, передавая их результаты в брюссельский Фон-Кармановский институт гидродинамики.

До этого по подозрению в госизмене за передачу секретных данных этому институту был задержан Кудрявцев.

К тому же в начале 2019 года к тюремным срокам по делу о госизмене в пользу США были приговорены бывший полковник ФСБ Сергей Михайлов (22 года колонии строгого режима), сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов (14 лет), бизнесмен Георгий Фомченко (семь лет) и экс-сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев (шесть лет).

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