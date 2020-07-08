Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинул...
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России н...
"Россия не может выдвигать требования Украине? Может!": Сенатор дал Зе...
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены о...
Главная / Аналитика

На доступном языке и американскими методами: КНР нещадно жалит США

08 июля 2020, 14:00  •  210 • Аналитика
© AP Photo / Andy Wong
Китай не оставит без внимания американские выпады относительно Тибета и введет визовые ограничения для граждан США – в ответ на аналогичные меры американцев против китайских чиновников.
Как заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, Пекин не потерпит никакого иностранного вмешательства в дела Тибета. Как, впрочем, и любой другой из территорий, которые считает своими, даже вопреки западному мнению.
На этой почве Вашингтон и Пекин постоянно обмениваются колкостями, если можно так выразиться. Дело даже доходит до откровенного хамства. Говоря о заявлениях госсекретаря США Майка Помпео относительно Гонконга, Чжао Лицзянь заявил, что "не собирается больше тратить время" на "этого политикана".
И если из уст Дональда Трампа такое заявление показалось бы вполне обычным, то эти же слова, произнесенные китайским чиновником, похожи на прямую угрозу.
Если уж в Китае, так любящем намеки и непрямые ответы, так категорично отвечают американскому чиновнику – значит, дело и правда серьезное.
Но к чему же все это приведет? Вряд ли такие заявления прекратят американские нападки на китайскую территорию – пока Трамп у власти, он не оставит эту тему, которую он выбрал одной из главных для всего своего президентства. Не может он теперь, даже при желании, отказаться от своих слов, что китайцы занимают рабочие места американцев и вообще всячески вредят американской экономике.
Видимо, Пекину остается только надеяться на то, что другой хозяин Белого дома избрал бы другую политику по отношению к КНР. Это России все равно, кто в США у власти – Москва все равно останется врагом. А вот у Китая, возможно, есть шанс.
Говорят, конкурент Трампа на выборах – Джо Байден – Пекину гораздо ближе. Правда, поддержать его никак нельзя – это только потопит кандидата. Поэтому приходится портить отношения с нынешней администрацией, чтобы показать избирателям очередной провал президента на внешней арене. Обещал побороть Китай – но посмотрите, китайские чиновники хамят американским.
Ну или просто восточные политики решили говорить с оппонентом на его языке – осознали, что не понимают в Штатах тонкий язык дипломатии, нужно все говорить прямо. Или, лучше, писать в Твиттере.
Автор Мария Смирнова, радио Sputnik
Что будет с валютой? Как заработать много денег? Все об экономике понятным языком – в нашем Телеграм-канале. А в Яндекс.Дзен – самые интересные истории со всего света.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



210
Источник
Похожие новости
08 июля 2020, 09:00
У Америки есть план перестройки. Он страшен
08 июля 2020, 08:00
Почему Россия не Европа
07 июля 2020, 19:00
Пропаганда против новостей: почему западные СМИ теряют свои позиции
08 июля 2020, 09:00
Кризис основ. Германия ругается с США и хочет диалога с Россией
08 июля 2020, 05:00
Экс-тренер сборной России по хоккею назвал глупостью акцию против расизма
08 июля 2020, 08:00
Дожили: на работу — как на праздник!
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 июля 2020, 04:00
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены одним ...
08 июля 2020, 07:00
Квят и те, кто пошёл против толпы: Отказ гонщиков "Формулы-1" встать на кол...
08 июля 2020, 02:00
"Никогда бы не предсказал ему высокую должность": Американский политик раск...
08 июля 2020, 04:00
"Бастионы" отправят США в морское изгнание? Россия может распахнуть ливийск...
08 июля 2020, 03:00
Зеленский отказался от минских соглашений. Забираем Донбасс? (Дмитрий Абзалов)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 июля 2020, 16:00
Возглавившая Совет ЕС Германия обратилась к России
05 июля 2020, 20:00
"Русский голос" за три дня поднял на уши поляков
06 июля 2020, 10:00
Опаснее Навального? На политической арене выросла новая надежда оппозиции
03 июля 2020, 02:00
​Силуанов подставил Путина? Горькие уроки голосования по поправкам наглядно показал Пронько
07 июля 2020, 05:00
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России не будет терпеть - Кнутов
04 июля 2020, 08:00
Скрытое в Конституции: Донбасс станет частью России
04 июля 2020, 15:00
Получили даже больше: поляки стрясли с "Газпрома" огромную сумму
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.