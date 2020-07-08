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На доступном языке и американскими методами: КНР нещадно жалит США
08 июля 2020, 14:00 • 210 • Аналитика
Китай не оставит без внимания американские выпады относительно Тибета и введет визовые ограничения для граждан США – в ответ на аналогичные меры американцев против китайских чиновников.
Как заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, Пекин не потерпит никакого иностранного вмешательства в дела Тибета. Как, впрочем, и любой другой из территорий, которые считает своими, даже вопреки западному мнению.
На этой почве Вашингтон и Пекин постоянно обмениваются колкостями, если можно так выразиться. Дело даже доходит до откровенного хамства. Говоря о заявлениях госсекретаря США Майка Помпео относительно Гонконга, Чжао Лицзянь заявил, что "не собирается больше тратить время" на "этого политикана".
И если из уст Дональда Трампа такое заявление показалось бы вполне обычным, то эти же слова, произнесенные китайским чиновником, похожи на прямую угрозу.
Если уж в Китае, так любящем намеки и непрямые ответы, так категорично отвечают американскому чиновнику – значит, дело и правда серьезное.
Но к чему же все это приведет? Вряд ли такие заявления прекратят американские нападки на китайскую территорию – пока Трамп у власти, он не оставит эту тему, которую он выбрал одной из главных для всего своего президентства. Не может он теперь, даже при желании, отказаться от своих слов, что китайцы занимают рабочие места американцев и вообще всячески вредят американской экономике.
Видимо, Пекину остается только надеяться на то, что другой хозяин Белого дома избрал бы другую политику по отношению к КНР. Это России все равно, кто в США у власти – Москва все равно останется врагом. А вот у Китая, возможно, есть шанс.
Говорят, конкурент Трампа на выборах – Джо Байден – Пекину гораздо ближе. Правда, поддержать его никак нельзя – это только потопит кандидата. Поэтому приходится портить отношения с нынешней администрацией, чтобы показать избирателям очередной провал президента на внешней арене. Обещал побороть Китай – но посмотрите, китайские чиновники хамят американским.
Ну или просто восточные политики решили говорить с оппонентом на его языке – осознали, что не понимают в Штатах тонкий язык дипломатии, нужно все говорить прямо. Или, лучше, писать в Твиттере.
Автор Мария Смирнова, радио Sputnik
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