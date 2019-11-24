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«На дорогах и тротуарах будет скользко»: синоптики оценили вероятность ледяного дождя в Москве

24 ноября 2019, 22:09  •  26 • В России
Синоптики не исключают вероятности выпадения в Москве на следующей неделе ледяного дождя. При этом осадки могут затронуть не весь город. По словам экспертов, температура будет постепенно повышаться, а снег выпадет ближе к концу недели.
 
© Владимир Песня/РИА Новости
 

На следующей неделе в Москве пройдёт ледяной дождь, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, столичные улицы и тротуары покроются льдом.

Синоптик рассказал, что в Москве с воскресенья и до вторника включительно сохранится холодная погода с переменной облачностью и без осадков. По сведениям Тишковца, в городе ожидается -11...-6 °C ночами, и днем -5...-0 °C.

«В среду небо затянут облака, местами может сыпать небольшой снег, но снежный покров навряд ли образуется. Температура начнет постепенно повышаться, днём уже -7...-2 °C», — цитирует синоптика РИА Новости.

Однако, как сообщает Тишковец, уже в четверг в столицу придет теплый атмосферный фронт, который принесет «влажный и насыщенный паром и теплом» черноморский воздух. После этого слабые, очаговые осадки в виде снега начнут вечером переходить в смешанную фазу и ледяной дождь, который приблизится к югу Москвы к 17-18 часам.

«Москву не всю накроет, но по касательной очень велика вероятность этого ледяного дождя вечером в четверг», — отметил Тишковец, указав, что это явление может быть опасным даже в очаговом варианте.

По его словам, отложение льда может достигнуть одного миллиметра, в результате чего на дорогах и тротуарах будет скользко.

Изморозь и осадки в смешанном виде

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова подтвердила, что в столицу придёт тёплый воздух.

«К середине недели характер погоды у нас будет меняться, на смену холодному антициклону придёт тёплый атлантический воздух», — сказала она RT.

По словам Поздняковой, из-за промерзания поверхности земли приход тёплого воздуха вызовет его конденсацию у земной поверхности. Позднякова рассказала, что в среду и в ночь на четверг есть вероятность осадков в смешанном виде — дождь и снег.

«Они будут прилипать к земле, проводам и деревьям. Будут образовываться гололёдно-изморозевые явления. Пейзаж местами будет напоминать вполне зимний, хотя снега не будет», — описала ситуацию синоптик.

Вместе с тем она воздержалась от прогноза ледяного дождя. По её словам, это явление можно точно предсказать лишь за сутки.

О вероятности предстоящих осадков ранее высказался научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его сведениям, может выпасть мокрый снег и пойти дождь, но о настоящем снеге речи пока не идёт.

«До среды никаких осадков вообще, поскольку высокое давление, солнечная погода. В среду начнут появляться облака, а вот уже с четверга, в пятницу на следующей неделе прогнозируем осадки. Но осадки в виде мокрого снега и дождя», — привёл его цитату ТАСС.

  • globallookpress.com
  • © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин полагает, что утверждать о вероятности ледяного дождя в Москве не приходится, но потепление и осадки в столице ожидаются.

«Я пока бы не стал вот так вот уверять в том, что в Москве и в области будет ледяной дождь. А то, что выйдет потепление, будут осадки в пятницу, субботу, после этого уже к 30 числу мы окажемся в холоде», — сказал эксперт в беседе с RT.

Вместе с тем он полагает, что в столице всё же можно ожидать появление полноценного снега ближе к концу предстоящей недели.

«К 29 числу мы наконец-то увидим снег, потому что температуры будут отрицательные. Особенно отрицательные температуры будут уже в субботу и воскресенье, 30 и 1 числа», — отметил специалист.

По его словам, столица окажется в тыловой части антициклона, и минусовые температуры будут держаться не только ночью, но и днём.

Старт сезона зимнего отдыха в Москве

Несмотря на отсутствие снежного покрова, объекты зимней инфраструктуры Москвы готовят к началу сезона. Как рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, в Москве зимой будут работать почти 4 тыс. локаций для зимнего отдыха.

«Продолжается подготовка 3920 объектов инфраструктуры зимнего отдыха. Всего в этом году заработают 1418 катков со всей необходимой инфраструктурой: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки, точки питания. Из них 1215 катков с естественным ледовым покрытием и 203 — с искусственным», — цитирует его РИА Новости.

  • АГН «Москва»

По его словам, катки с искусственным покрытием откроются уже в конце предстоящей недели. Кроме того, по мере образования устойчивого снежного покрова начнут работать горнолыжные трассы. Таких объектов в столице насчитывается 388. Наряду с ними в Москве предусмотрены 30 лыжных баз и 7 горнолыжных склонов.

В парках и дворах Москвы появятся 283 ледяные горки, свыше 1700 площадок для занятий спортом и 22 места для катания на санях и собачьих упряжках. Помимо этого, у воды организуют около 60 мест для моржевания.

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