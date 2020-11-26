На Донбассе украинским военным будут стрелять в спину местные жители, – убеждён главком ВСУ Руслан Хомчак

Убедительный аргумент привёл генерал Хомчак, объясняя, почему украинская армия предпочитает воздержаться от наступления на Донбассе: «Не везде население поддерживает украинских военных», поэтому ВСУ ждут «выстрелы в спину», – цитирует Хомчака издание «Цензор», «а все военные передвижения по Донецкой и Луганской областям будут «сливаться» на «ту сторону». Не вполне по-русски, но суть-то ясна. «Танк не успевает завестись, как информация уже ушла», – посетовал Хомчак, объясняя своё бессилие.

Пикантности сказанному придаёт тот факт, что говорит Хомчак о населении, которое нынче находится по одну сторону с украинской армией – на оккупированной Украиной территории Донецкой и Луганской областей. Формально это как бы граждане Украины, но не следует забывать, что в ходе «Русской весны» 2014 года эти люди отнюдь не поддержали государственный переворот в стране, повлёкший гражданскую войну на юго-востоке. Таким образом, Хомчак разом разрушил всю мифологию, создававшуюся в течение последних шести лет, сначала с подачи Петра Порошенко, а затем и Владимира Зеленского.

Мифология эта базируется на утверждении, что жители Славянска или Краматорска якобы не поддерживали «сепаратистов», а, напротив, всеми силами стремились вернуться под сень Киева. Но если это так, отчего же тогда Хомчак указывает, что опасается за своих подопечных, которым мирное население, поддерживающее якобы Украину, может начать стрелять в спины?

Так или иначе, но оправдаться Хомчаку за отложенное в очередной раз наступление, похоже, удалось (хотя он при этом и свалил всю вину на мирное население Донбасса). А с другой стороны линии разграничения, тем временем, ополченцы готовят вторую линию обороны – об этом сообщил бывший глава госбезопасности ДНР Александр Ходаковский. «Ответственные за мобилизационную подготовку начинают понемногу шевелиться», – отметил Ходаковский, намекая на то, что заявления Хомчака вполне могут оказаться расслабляющим ополчение блефом. Поглядим, что изменится, когда в Киеве объявят имя нового министра обороны – как мы уже сообщали, нынешнего главу Минобороны Тарана готовятся отправить в отставку по достижению пенсионного возраста.