На Донбассе украинские военные похитили российского гражданина – сотрудника Совместного центра координации и контроля

Похищенный – уроженец Алчевска, лейтенант Андрей Косяк, гражданин Российской Федерации (паспорт выдан в феврале прошлого года). Официальный наблюдатель СЦКК, законно работающего на линии разграничения. Захватили пленника в районе участка разведения сил у Золотого-5. Фактически, украинская ДРГ из состава 24-й бригады совершила вооружённое нападение, применив стрелковое оружие против наблюдателя, осуществлявшего контроль за соблюдением режима прекращения огня. В Москве пока – никакой реакции.

Сюжет: Украинский кризис, Войны XXI века

Зато отреагировали в Луганске – глава ЛНР Леонид Пасечник объявил, что прекращает диалог с Украиной в рамках минского формата до тех пор, пока пленника не вернут с извинениями. Не исключено, впрочем, что похищение осуществлялось именно с этой целью – спровоцировать народные республики первыми свернуть минский формат. Судя по фото, украинские похитители пленника избивают. Как бы давая понять – ни российский паспорт, ни военный билет не спасут от расправы. Провокация? А что же ещё?! В ответ – лишь глубокая озабоченность действиями украинских партнёров.

Украинская сторона настаивает, что «вооружённые люди с повязками СЦКК» проводила разведку на оставленных ВСУ позициях. «Делали они это под прикрытием проведения работ по разминированию». В ЛНР же опровергают – «Несмотря на данные украинской стороной гарантии безопасности, в ходе работ по разминированию дороги в районе КПВВ «Первомайск – Золотое» украинская ДРГ похитила сотрудника СЦКК, гражданина России». Украинцам приходится оправдываться, мол, захваченный – офицер ЛНР, хотя и с «незаконно полученным» российским паспортом. Как бы там ни было, в плену оказался сотрудник СЦКК. Что, так или иначе, – вызов именно Москве, а не Луганску. Ведь деятельность СЦКК курирует Минобороны России.

Показательно, что захват пленного был осуществлён в тот день, когда в Москве пребывала с визитом заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. По сути, Киев продемонстрировал, что Вашингтон ему больше не указ, и на Донбассе он будет действовать самостоятельно, без оглядки на западных покровителей. А что продемонстрирует в ответ Москва – увидим в ближайшее время. Если, конечно, Москва что-то продемонстрирует.