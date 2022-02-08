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На Донбассе сильно запахло порохом

08 февраля 2022, 07:35  •  145 • Украина

По всей видимости, все заявления Киева о своих миролюбивых планах в отношении Донбасса являются намерением «замылить глаза». Уже сейчас группировка ВСУ в зоне проведения Операции объединенных сил достигла численности 120 000 военнослужащих, что в три раза превышает силы ЛДНР, при том, что до конца недели украинское командование собирается нарастить ее еще на 30 000.

Участившиеся случаи обстрелов, концентрацию ВСУ, а также переброска на Донбасс иностранных наемников и украинских националистов вызывают обоснованные опасения перевода вооруженного конфликта в активную фазу. О подготовке к наступлению свидетельствует появление у Широкино на Мариупольском направлении колонны из десяти установок разминирования УР-77 («Змей Горыныч»), которые предназначены для расчистки минных заграждений и подготовки проходов для бронетехники через минные поля. Этот конвой сопровождали иностранные военные на бронемашинах «Хамви». Таким образом, это говорит о подготовке к прорыву фронта.

В расположении 54-й отдельной механизированной и 56-й отдельной мотопехотной бригад ВСУ отмечено прибытие двух подразделений, состоящих из боевиков «Правого сектора», численностью по 70-80 человек каждое. Они имеют опыт боевых действий и прошли подготовку под руководством британских инструкторов. Кроме того на линии соприкосновения появились польские наемники.

Еще одной «ласточкой», свидетельствующей о переходе к наступательным действиям, является досрочная замена командующего оперативно-тактической группировкой «Восток» генерала Тарнавского. Вместо него на эту должность назначен командующий морской пехотой генерал Содоль, который, по мнению Генерального штаба ВСУ, имеет достаточный боевой опыт для проведения наступательной операции на Донбассе.

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