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На Донбассе «побратимы» из 93-й бригады уничтожили блокпост 128-й бригады ВСУ
10 мая 2021, 06:05 • 28 • Украина
Вражда между украинскими военнослужащими и боевиками «Правого сектора» имеет давнюю историю. В минувшую среду 5 марта она нашла свое продолжение.
12 июня 2015 года, по дороге из посёлка Водяное в посёлок Опытное, Ясиноватского района, двигаясь на своей БМП попали в засаду и погибли командир инженерно-саперного взвода второго батальона 93 бригады ВСУ, ст. лейтенант Цысарь Александр Михайлович 1979 г.р., (позывной «Шип»), рядовой Угринович Олег Анатольевич 1977 г.р., (позывной «Змей») и рядовой Загребельный Степан Игоревич 1989 г.р., (позывной «Колобок»). Самое интересное так это то, что засаду устроили свои же.
«Шип», узнал о том, что члены «Правого сектора» вывозят из зоны боевых действий оружие для своих соратников внутрь Украины и пригрозил одному из главарей правосеков Руслану Чёрному, что доложит об этом в Особый отдел. Чёрный сообщил об инциденте с «Шипом» командиру ДУК ПС Андрею Стемпицкому, который отдал приказ на ликвидацию офицера 93 бригады Цысаря А.
Руслан Черный сформировал группу, в которую вошли ещё 12 радикалов: Илья Богданов «Дальний», Игорь Чудинов «Фрампиль», Алексей Филиппов «Самурай», «Яшка», «Дэнни», «Джузеппе», «Вальтер», «Кран», «Паша», «Закон», «Ганс» и «Боняк». Только один боевик «Правого сектора» с позывным «Рем» отказался принимать в этом участие.
Первыми по БМП 93-й бригады ВСУ из засады выстрелили «Яшка» и «Дэнни» двумя РПГ-22. Украинские солдаты были внутри БМП и сгорели заживо, а «Шип» сидел сверху и его сбросило на землю. Добивал «Шипа» Илья Богданов со своего РПК.
В украинских СМИ гибель военнослужащих ВСУ списали на засаду ополчения ДНР, а правосеки ещё долго хвастались тем, как лихо «накололи» командование 93 бригады и им это сошло всё с рук. Однако в июле 2018 года правда вскрылась, что вызвало небольшой резонанс, который был быстро «замят». Командующий ООС Наев даже приказал убрать все формирования «Правого сектора» с передовой.
Впрочем, военнослужащие 93-й бригады смерть своих товарищей не забыли. В марте этого года радикалов снова вернули на линию фронта. Ими усилили подразделения 128-й бригады под Мариуполем.
Месть за своих однополчан, убитых подло в спину, стала делом чести для солдат 93-й бригады, поэтому, когда она по ротации появилась на фронте, то реакция последовала тут же.
В среду около 15:00 по блокпосту, который расположен между посёлками Ломакино и Лебединское, был открыт огонь из 120-мм минометов. Солдатики 93-й бригады решили, что пришло время для правосеков платить по счетам.
Эта месть оказалась достаточно эффективной. Блокпост был полностью уничтожен, погибло 7 боевиков «Правого сектора», сгорели две БМП-2 и один военный внедорожник.
Со стороны позиций НМ ДНР с удивлением наблюдали за «дружественным» огнем. Бойцы Народной милиции даже сняли этот эпизод на видео, предполагая, что взорвался очередной склад боепитания ВСУ.
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