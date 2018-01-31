На Донбассе грядёт Африн-2. «Мясорубка» для ВСУ под фанфары «кремлёвского доклада» . Готово ли к обороне Дебальцево? • 465 • Аналитика



ДОНБАССКАЯ РАЗВЯЗКА В СВЕТЕ ЗАКОНА «О РЕИНТЕГРАЦИИ» И ЭЙФОРИИ КИЕВА ОТ «КРЕМЛЁВСКОГО ДОКЛАДА»



В то время как многочисленные российские и зарубежные обозреватели, политологи и военные эксперты, затаив дыхание, продолжают внимательно мониторить ситуацию на северном участке сирийского ТВД, где курдские отряды YPG и YPJ в кантоне Африн с невероятными героизмом и тактической подкованностью каждый день лишают основных боевых танков и живой силы в разы превосходящую армию агрессора, не позволяя протурецким террористическим формированиям объединиться в единый «Северный фронт», не менее важные военно-политические новости начали приходить с неспокойного Донбасса. На сегодняшний день оперативную обстановку у линии соприкосновения, а также степень тотальной недоговороспособности Киева и Запада на дипломатическом фронте можно отнести к категориям, прошедшим точку невозврата к конструктивному диалогу, который мог бы привести к мирному процессу передачи ЛДНР оставшихся территорий бывших Луганской и Донецкой областей, будь он проведён до 18 января 2018 года.





Принятый 18-го числа так называемый законопроект №7163 «О реинтеграции Донбасса» на корню перечеркнул любые возможности достижения консенсуса между Донецком, Луганском, Москвой и Киевом в рамках «минского формата», упоминание о котором, судя по последнему пресс-подходу нардепа от «Блока Порошенко» Ивана Винника сразу после голосования, было изъято из «президентского текста». Таким образом, все принятые в последующих встречах Трёхсторонней контактной группы договорённости уже не будут предсталять для Киева какого-либо серьёзного юридического значения, а тем более, не станут гарантом длясоблюдения «режима тишины» со стороны ВСУ. Собственно говоря, даже до принятия вышеуказанного законопроекта ГШ ВСУ на протяжении более чем 3 лет являлся инициатором регулярных срывов десятков анонсированных под эгидой «Минсков» псевдоперемирий, а также стал виновником тысяч смертей среди мирного населения Донбасса. Теперь же, после обострения обострения обстановки, приструнить украинскую сторону посредством «минских» дипломатических рычагов будет крайне трудно, если не сказать — невозможно.



Как известно, главным поводом к ратификации вышеуказанного документа (так называемого «реинтеграционного» законопроекта) стало подтверждение Вашингтоном и Оттавой мощной военно-технической поддержки в случае, если армейские корпуса НМ ЛДНР предпримут серьёзные контрмеры против украинской агрессии с задействованием «Северного ветра». Поддержка была выражена в декабрьских законопроектах, принятых Правительством Канады, а также Конгрессом США и Белым домом, предусматривающих поставки армии «незалежной» различных видов летального оружия, включая винтовки Barret M82A1, многочисленны виды РПГ, а также противотанковые ракетные комплексы «TOW-2A/B» и FGM -148 «Javelin». Как следствие, американские «ястребы» практически полностью добились выполнения поставленной в масонских ложах задачи по втягиванию России в долгоиграющее и изматывающее военное противостояние на Донбасском, а возможно и всём Южноукраинском театрах военных действий.



В кругах российской политической элиты сегодня очень модно говорить о так называемых «сверках часов» после каждой многочасовой встречи помощника президента России Владислава Суркова со спецпредставителем Госдепартамента США по делам Украины Куртом Волкером. В реальности же, всё это более походит на пустое времяпрепровождение, ведь в Госдепартаменте, Пентагоне и администрации Трампа уже давно определились, с кем Волкер в действительности будет «сверять часы»: это нелегитимно избранный президент Украины П. Порошенко, это секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины А. Турчинов (один из главных гарантов карательной операции ВСУ на Донбассе), наконец, — это и начальник Генштаба ВСУ В. Муженко, с отмашки которого сегодня производятся практически все вооружённые провокации, уносящие жизни мирного населения и личного состава корпусов Народной милции ЛДНР. Стоит сакцентировать внимание, что встреча Волкера с Муженко уже является весьма неординарным и настораживающим событием на фоне консультаций с Владиславом Сурковым. Какова цель бесед якобы высокопоставленного «мирного» переговорщика с начальником ГШ ВСУ? Естественно, это не рассмотрение механизмов мирного урегулирования ситуации, а как минимум согласование тактики действий ВСУ на случай контрнаступательной операции ВС ЛДНР после развязывания Киевом эскалации. И очень скоро мы получили возможность в этом убедиться. Ехидные комментарии. «Британские ученые» захватили министерство обороны?



Именно К. Волкер, 28 января 2018 года, обнародовал начало процедур по отправке «Джавелинов» в незалежную, отметив, что на подготовку транспортных средств, складских помещений для хранения, оборудования и программного обеспечения для техподдержки и обучения операторов потребуется некоторый период времени. Такое заявления окончательно убедило нас во мнении, что главный подопечный Тиллерсона по вопросам Украины и «ученик» Джона Маккейна юридическом поприще в 1997-1998 годах является главным официальным звеном в двойной игре Вашингтона с Москвой. Ещё за полторы недели до этого заявления, сделанного Волкером в интервью «Радио Свобода», ВСУ в разы увеличили интенсивность артиллерийских обстрелов населённых пунктов ДНР (включая обстрел из 30-мм автоматической пушки 2А42 жилых массивов Докучаевска), а также устроили провокацию с обстрелом рейсового автобуса «Эталон» близ КПВВ «Еленовка», в ходе которой погиб 57-летний мужчина. Данные события стали для всего Донбасса предзнаменованием, демонстрирующим грядущее усугубление оперативной обстановки на фоне принятия Верховной радой вышеуказанного законопроекта № 7163; но это ещё только полдела, ведь куда более тревожными наблюдением является своеобразное «хронологическое наслоение» дат важных военно-политических событий с февраля по март 2018 года.

Владимир Путин отреагирует на «кремлевский доклад»

В частности, 22 января, побывавший с визитом в Мариуполе заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг оповестил местных журналистов, а также органы местного самоуправления о возможном свертывании Специальной мониторинговой миссии на Донбассе уже в марте ввиду окончания сроков действия мандата, выданного ОБСЕ ещё 21 марта 2014 года. Более того, для восстановления и продления мандата потребуется единогласное одобрение всеми 57 странами-участницами организации, чего может и не произойти, поскольку заинтересованы в этом далеко не все «игроки»; ведь несмотря на достаточно выраженную проукраинскую позицию сотрудников организации, а также их частые «выпады» с разведкой на территории республик и передачей обнаруженных позиций ВСУ, случаются и диаметрально противоположные оценки ситуации со стороны ОБСЕшников. Так, в последних инцидентах с обстрелом рейсового автобуса из 7,62-мм ПКМ и жилых домов в Докучаевске — из главного калибра БМП-2 сотрудники мониторинговой миссии наотрез отказались свидетельствовать в пользу украинских войсковых формирований, выдавая ложную информацию о направлении ведения огневого воздействия по вышеуказанным объектам. Естественно, присутствие СММ на Донбассе не является удобным ни для США, ни для Канады, ни для Киева, ведь проигрывающему в Сирии Западу остро необходим «кровавый блицкриг» на Донбассе, и присутствие ОБСЕ здесь абсолютно «не в тему».



Зато отлично подойдёт международный миротворческий контингент ООН, на размещение которого российское руководство и руководства Донецкой и Луганской народных республик всё пытается раскрутить спецпредставитель Курт Волкер, Тиллерсон, а также главы и представители многочисленных ведомств США. Так, несмотря на чёткие заявления многочисленных российских высокопоставленных лиц о недопустимости размещения контингента ООН на всей территории Донбасса, включая российско-украинскую границу (напомним, что это очередная уловка с целью «перекрыть артерии» военно-технической поддержки и логистики от ЮВО в момент наступления ВСУ), Волкер, «упёршись рогом», продолжает впихивать непринятую Москвой, Донецком и Луганском концепцию, обсуждая её то с Порошенко (Вальцманом), то с Турчиновым. На что же он надеется? «Турецкий поток» идеален со всех сторон



В первую очередь, это так называемый «кремлёвский доклад», который может вступить в силу как раз марте, когда ОБСЕ планируют свернуть свою миссию на Донбасском театре военных действий. Здесь мы можем проследить чёткую зависимость, где с помощью обнародования «кремлёвского списка» из 96 крупнейших российских бизнесменов и 114 политиков, а также «секретного списка» из ещё большего количества мелких чиновников и миллионеров (против них Минфин США планирует применить санкции в первую очередь) Москву хотят сделать куда более сговорчивее. Другими словами, все надежды и чаяния Госдепартамента опираются на попытку запугивания российского истеблишмента наложением всеобъемлющих санкций на имеющиеся зарубежную частную собственность и активы глав всех ведомств российского руководства. Также, по замыслу американских «ястребов», этот доклад даёт нашему руководству небольшой отрезок времени (от 1 до 3 месяцев) на кардинальное смягчение позиции в отношении решающих геостратегических вопросов, одним из которых, естественно, является повисшая в воздухе ситуация с Донецкой и Луганской народными республиками. Здесь Штаты рассчитывают на реванш с безоговорочной победой, заключающейся в скорейшей зачистке Донбасса от любых носителей русской идеологии, и всего того, что находится в нашем сердце на протяжении веков. Россию же планируется сковать по рукам и ногам с помощью различных санкционных списков, вынудив главных переговорщиков подписаться под проектом резолюции о введении миротворцев ООН, составленным в Вашингтоне и Киеве.



В случае же несогласия на столь проигрышный и позорный для Москвы сценарий, «кремлёвский доклад» со всеми его «секретными вкладками» планируется частично активировать. И мы должны быть к этому готовы. В ином случае, рейтинги нашей страны, как сверхдержавы, в глазах главных «игроков» снизятся до неприемлемых показателей, и появится шанс отправится «на задворки большой игры». Демонстрация «мягкотелости» в данных вопросах чревата крайне серьёзными проблемами. Впрочем, на данный момент реакция официальной Москвы на «кремлёвский доклад» остаётся крайне взвешенной и сдержанной. В то время как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал появление доклада «беспрецедентным» и указал на необходимость тщательного анализа возможных последствий в случае его ратификации, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заранее приравнял эффективность этого документа к «санкциям против Хрюши и Степашки», на что также имеются основания. Новая перспективная система ПРО США: бред и колоссальный попил бюджета



Днём ранее, 29 января 2018 года, К. Волкер сообщил о готовности России к введению на Донбасс вооружённой «миротворческой» миссии, включая всю территорию ЛДНР и участок российской границы. Об этом стало известно от украинского ресурса «Укринформ». На чём основывается такой смелый вывод чиновника от Госдепа, пока сказать трудно, учитывая, что представители российского внешнеполитического ведомства не давали для столь бездумного мнения никаких поводов; ни о каких пронатовских миротворцах у наших границ по «югославскому сценарию» не может быть и речи. Возможно, данное заявление Волкера является своеобразным «информационным червём», направленным на склонение российского руководства к принятию выгодной Белому дому модели получения контроля над республиками Донбасса под одновременным прессом вышеуказанных санкционных докладов. Тем не менее, сделать это будет не так уж и просто. Во-первых, далеко не все активы политиков и бизнесменов, занесённых в «кремлёвский доклад», находятся в открытом доступе для сотрудников «Офиса контроля над иностранными активами» OFAC, являющегося подразделением Минфина США, возглавляемого Стивеном Мнучиным.



Во-вторых, «заморозка» даже имеющихся в доступе OFAC счетов участников «кремлёвского доклада», либо наложение санкций на штатовских «игроков», сотрудничающих с нашими государственными и частными структурами, нанесёт огромный экономический ущерб США и отразится на их же репутации. Такой вывод можно сделать, основываясь на информации опрошенных агентством «Reuters» экономистов и политологов. Последние уверены, что перечисленные CAATSA «вторичные» санкции, затрагивающие лиц, заключающих проекты с нашей оборонкой, могут нанести крайне серьёзный удар по западноевропейским и даже некоторым американским компаниям, что вызовет большое недовольство действиями администрации Трампа. В итоге, как «кремлёвский», так и «секретный» доклады могут заметно «сбить» рейтинг США в глазах крупных французских и итальянских предпринимателей в оборонной отрасли. Это подтверждает и комментарий старшего аналитика «AKE Group» по вопросам политических рисков Максимилиана Хесса, сделанный для CNBC. Специалист отметил, что наиболее вероятный сценарий — это одобрение Трампом лишь 5 из 12 санкционных мер, которые, будут иметь минимальное влияние на российский оборонный сектор на рынке вооружения. Остроты в сложившейся ситуации добавляет и отказ Европейского союза от введения дополнительного пакета санкций против предпринимателей и компаний по рекомендации США, о чём после встречи с Дмитрием Медведевым заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель; ведь последствия от «первого пакета» страны-участницы ЕС уже прочувствовали сполна. Дела и мысли Дяди Сэма переживут века. Как вытянуть деньги у всего мира



Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что никаких критических последствий от формирования и передачи Конгрессу так называемого «кремлёвского доклада», и приданного «секретного списка» ожидать не стоит. В то же время, хронологически совпадающие с подачей доклада события стали индикатором неминуемого приближения эскалации на Донбассе, к которой Запад подтолкнёт «незалежную» и без единогласного мнения относительно антироссийских санкций. Этот факт продолжает порождать многочисленные мифы и слухи относительно направлений, на которых ВСУ могут начать наступательные действия против Донецкой и Луганской народных республик, что продолжает сбивать с толку жителей Донбасса и обозревателей Рунета.



О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОРЫВА НА ГОРЛОВСКОМ И ДЕБАЛЬЦЕВСКОМ ОПЕРАТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ



Помимо планирующегося завершения работы миссии ОБСЕ на Донбассе, существует ещё целая масса индикаторов, указывающих на приближение войны. Это и оглашение сроков поставки ПТРК FGM-148 министром обороны Украины, намечающееся на 2 февраля, и переброска на горловское и мариупольское оперативные направления значительного бронетанкового и артиллерийского усиления ВСУ, и, наконец, разведывательные полёты стратегического дрона радиолокационной/оптикоэлектронной разведки RQ-4A, который с начала 2018-го года появился в небе Донбасса 6 раз. Эти полёты можно считать крайне показательными, поскольку лишь перед началом активной фазы боевых действий необходимо практически ежидневное барражирование БПЛА близ линии соприкосновения с целью получения оперативной информации о подтягивании противником дополнительных подразделений и перегруппировке. Наибольшее же количество слухов сегодня связано с подтягиванием на северный участок линии соприкосновения (Северный фронт ЛДНР) полноценного реактивного артиллерийского дивизиона 9К51 «Град» из 18 боевых машин, а также работ по разминированию «серой зоны» в северных окрестностях Горловки, что может указывать на создание безопасных лазеек для проведения наступательной операции. Об этом, 25 января, с пометкой «Срочно» заявил российский журналист Семён Пегов. Си-фактор



Позднее, в сообществе «Сводки ополчения» военнослужащий Корпуса НМ ДНР, пожелавший остаться анонимным, попытался опровергнуть мнение С. Пегова, указывая, что активизация ВСУ под Горловкой является отвлекающим манёвром для «перетягивания» максимального количества подразделений армии ДНР на оборону Горловки и оголения Светлодарской дуги, в то время как именно в районе Светлодарской дуги произойдёт «прорыв» с дальнейшим наступлением к российской границе. Автор ошибся, указав 120-километровую дальность от Дебальцево до границы (в реальности — 70 км через торез), а также добавил, что после этого штурмовые костяки хунты разделятся на два тактических «рукава», один из которых продолжит продвижение на северо-восток (охватывая Луганск), а второй — на юго-запад (охватывая Донецко-Макеевскую агломерацию и Докучаевск). Мнение достаточно интересное, но едва ли соответствует действительности и тактической обстановке.



Использование Горловки в качестве участка для отвлекающего манёвра — само собой разумеющееся дело, а вот наступление на Горловку, равно как и на Дебальцево, является чем-то реально фантастическим. Всё это чётко просматривается на примере кантона Африн. Здесь, спустя полторы недели после начала проведения преступной операции «Оливковая ветвь» (в ходе бомбовых ударов турецкой авиации погибло более 100 мирных жителей и аналогичное количество защитников Африна) турецкая армия и террористические подразделения FSA смогли захватить лишь небольшие приграничные сектора в оперативной глубине 3 — 7 км (карта ниже). Такой «успех» был достигнут армией боевиков, на чьей стороне имеется полноценная артиллерийская поддержка, авиационная поддержка, прикрытие танковыми бригадами «Leopard-2A4» и M60T-Sabra, 5-7-хкратный численный перевес, а также поддержка со стороны комплексов РЭБ «Koral». Противостоят агрессору не столь многочисленные курдские Отряды народной самообороны YPG, имеющие в распоряжении лишь устаревшие ПЗРК «Стрела» и противотанковые ракетные комплексы далеко не последнего поколения. В ту же очередь, на стороне YPG благоприятствующий возвышенный рельеф местности с массой хребтов и высот.



Почему нас боятся, а мы нет



А теперь давайте взглянём на Донбасс. Украинские войсковые формирования, в отличие от протурецких сил на границе с Африном, имеют лишь 2,5 — 3,5-кратное численное превосходство по личному составу, незначительное превосходство (около 1,3 раза) по количеству единиц ствольной и реактивной артиллерии, а также примерно равное соотношение по количеству основных боевых танков Т-72АВ/Б/М1, Т-64БВ и различных типов противотанковых ракетных комплексов (от «Фагота» до «Метиса-М» и «Конкурса-М»). Этих средств вполне хватит для отражения наступления ВСУ на большинстве операционных направлений ЛДНР. Прорыв в направлении Дебальцево станет для украинских штурмовых подразделений последним в прямом смысле этого слова: всего 15 км находится центр Горловско-Енакиевской агломерации, где сосредоточены основные силы 1-го АК НМ ДНР, отвечающие за северное направление. Наступающие через н.п. Рассадки и Логвиново и Лозовое пехотные и танковые подразделения ВСУ будут тотчас же накрыты артиллерийским огнём из окрестностей Дебальцево, Углегорска, Горловки, Енакиево, а возможно и Брянки (дальность в 26-30 км позволяет). МО ДНР сможет распределить на Светлодарскую дугу до нескольких десятков противотанковых расчётов, что позволит разбить танковые бригады ВСУ ещё на подступах к Дебальцево; потери ВСУ могут дойти до более чем 1 тыс. человек. Отложенные крылья



Даже в том случае, если командование ВСУ применит на данном направлении ОБТ Т-64БМ «Булат» и Т-84БМ «Оплот», оснащённые ДЗ «Нож» и тандемной «Дуплет», и всё же сможет войти в Дебальцево, на этом продвижение увязнет в «рутине» городских боёв, и со временем корпуса «выкурят» украинскую армию из города, либо разобьют в «Дебальцевском котле-2». В Горловке украинскую армию ожидает столь же горячая встреча со стороны противотанкистов НМ ДНР, и только лишь южные рубежи республики в районе Тельманово могут подвергнуться подобному «броску» со стороны украинских войск, чему по-прежнему способствует малая оперативная глубина и отсутствие мощной городской инфраструктуры для возведения «долгоиграющих» укрепрайонов.



Источники информации:

https://www.rbc.ru/politics/30/01/2018/5a7095fb9a79475d631cdbad

https://www.kp.ru/online/news/3005163/

http://hvylya.net/news/digest/tekushhiy-mandat-missii-obse-mozhet-zakonchitsya-v-marte-2018-goda-hug.html В то время как многочисленные российские и зарубежные обозреватели, политологи и военные эксперты, затаив дыхание, продолжают внимательно мониторить ситуацию на северном участке сирийского ТВД, где курдские отряды YPG и YPJ в кантоне Африн с невероятными героизмом и тактической подкованностью каждый день лишают основных боевых танков и живой силы в разы превосходящую армию агрессора, не позволяя протурецким террористическим формированиям объединиться в единый «Северный фронт», не менее важные военно-политические новости начали приходить с неспокойного Донбасса. На сегодняшний день оперативную обстановку у линии соприкосновения, а также степень тотальной недоговороспособности Киева и Запада на дипломатическом фронте можно отнести к категориям, прошедшим точку невозврата к конструктивному диалогу, который мог бы привести к мирному процессу передачи ЛДНР оставшихся территорий бывших Луганской и Донецкой областей, будь он проведён до 18 января 2018 года.Принятый 18-го числа так называемый законопроект №7163 «О реинтеграции Донбасса» на корню перечеркнул любые возможности достижения консенсуса между Донецком, Луганском, Москвой и Киевом в рамках «минского формата», упоминание о котором, судя по последнему пресс-подходу нардепа от «Блока Порошенко» Ивана Винника сразу после голосования, было изъято из «президентского текста». Таким образом, все принятые в последующих встречах Трёхсторонней контактной группы договорённости уже не будут предсталять для Киева какого-либо серьёзного юридического значения, а тем более, не станут гарантом длясоблюдения «режима тишины» со стороны ВСУ. Собственно говоря, даже до принятия вышеуказанного законопроекта ГШ ВСУ на протяжении более чем 3 лет являлся инициатором регулярных срывов десятков анонсированных под эгидой «Минсков» псевдоперемирий, а также стал виновником тысяч смертей среди мирного населения Донбасса. Теперь же, после обострения обострения обстановки, приструнить украинскую сторону посредством «минских» дипломатических рычагов будет крайне трудно, если не сказать — невозможно.Как известно, главным поводом к ратификации вышеуказанного документа (так называемого «реинтеграционного» законопроекта) стало подтверждение Вашингтоном и Оттавой мощной военно-технической поддержки в случае, если армейские корпуса НМ ЛДНР предпримут серьёзные контрмеры против украинской агрессии с задействованием «Северного ветра». Поддержка была выражена в декабрьских законопроектах, принятых Правительством Канады, а также Конгрессом США и Белым домом, предусматривающих поставки армии «незалежной» различных видов летального оружия, включая винтовки Barret M82A1, многочисленны виды РПГ, а также противотанковые ракетные комплексы «TOW-2A/B» и FGM -148 «Javelin». Как следствие, американские «ястребы» практически полностью добились выполнения поставленной в масонских ложах задачи по втягиванию России в долгоиграющее и изматывающее военное противостояние на Донбасском, а возможно и всём Южноукраинском театрах военных действий.В кругах российской политической элиты сегодня очень модно говорить о так называемых «сверках часов» после каждой многочасовой встречи помощника президента России Владислава Суркова со спецпредставителем Госдепартамента США по делам Украины Куртом Волкером. В реальности же, всё это более походит на пустое времяпрепровождение, ведь в Госдепартаменте, Пентагоне и администрации Трампа уже давно определились, с кем Волкер в действительности будет «сверять часы»: это нелегитимно избранный президент Украины П. Порошенко, это секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины А. Турчинов (один из главных гарантов карательной операции ВСУ на Донбассе), наконец, — это и начальник Генштаба ВСУ В. Муженко, с отмашки которого сегодня производятся практически все вооружённые провокации, уносящие жизни мирного населения и личного состава корпусов Народной милции ЛДНР. Стоит сакцентировать внимание, что встреча Волкера с Муженко уже является весьма неординарным и настораживающим событием на фоне консультаций с Владиславом Сурковым. Какова цель бесед якобы высокопоставленного «мирного» переговорщика с начальником ГШ ВСУ? Естественно, это не рассмотрение механизмов мирного урегулирования ситуации, а как минимум согласование тактики действий ВСУ на случай контрнаступательной операции ВС ЛДНР после развязывания Киевом эскалации. И очень скоро мы получили возможность в этом убедиться.Именно К. Волкер, 28 января 2018 года, обнародовал начало процедур по отправке «Джавелинов» в незалежную, отметив, что на подготовку транспортных средств, складских помещений для хранения, оборудования и программного обеспечения для техподдержки и обучения операторов потребуется некоторый период времени. Такое заявления окончательно убедило нас во мнении, что главный подопечный Тиллерсона по вопросам Украины и «ученик» Джона Маккейна юридическом поприще в 1997-1998 годах является главным официальным звеном в двойной игре Вашингтона с Москвой. Ещё за полторы недели до этого заявления, сделанного Волкером в интервью «Радио Свобода», ВСУ в разы увеличили интенсивность артиллерийских обстрелов населённых пунктов ДНР (включая обстрел из 30-мм автоматической пушки 2А42 жилых массивов Докучаевска), а также устроили провокацию с обстрелом рейсового автобуса «Эталон» близ КПВВ «Еленовка», в ходе которой погиб 57-летний мужчина. Данные события стали для всего Донбасса предзнаменованием, демонстрирующим грядущее усугубление оперативной обстановки на фоне принятия Верховной радой вышеуказанного законопроекта № 7163; но это ещё только полдела, ведь куда более тревожными наблюдением является своеобразное «хронологическое наслоение» дат важных военно-политических событий с февраля по март 2018 года.В частности, 22 января, побывавший с визитом в Мариуполе заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг оповестил местных журналистов, а также органы местного самоуправления о возможном свертывании Специальной мониторинговой миссии на Донбассе уже в марте ввиду окончания сроков действия мандата, выданного ОБСЕ ещё 21 марта 2014 года. Более того, для восстановления и продления мандата потребуется единогласное одобрение всеми 57 странами-участницами организации, чего может и не произойти, поскольку заинтересованы в этом далеко не все «игроки»; ведь несмотря на достаточно выраженную проукраинскую позицию сотрудников организации, а также их частые «выпады» с разведкой на территории республик и передачей обнаруженных позиций ВСУ, случаются и диаметрально противоположные оценки ситуации со стороны ОБСЕшников. Так, в последних инцидентах с обстрелом рейсового автобуса из 7,62-мм ПКМ и жилых домов в Докучаевске — из главного калибра БМП-2 сотрудники мониторинговой миссии наотрез отказались свидетельствовать в пользу украинских войсковых формирований, выдавая ложную информацию о направлении ведения огневого воздействия по вышеуказанным объектам. Естественно, присутствие СММ на Донбассе не является удобным ни для США, ни для Канады, ни для Киева, ведь проигрывающему в Сирии Западу остро необходим «кровавый блицкриг» на Донбассе, и присутствие ОБСЕ здесь абсолютно «не в тему».Зато отлично подойдёт международный миротворческий контингент ООН, на размещение которого российское руководство и руководства Донецкой и Луганской народных республик всё пытается раскрутить спецпредставитель Курт Волкер, Тиллерсон, а также главы и представители многочисленных ведомств США. Так, несмотря на чёткие заявления многочисленных российских высокопоставленных лиц о недопустимости размещения контингента ООН на всей территории Донбасса, включая российско-украинскую границу (напомним, что это очередная уловка с целью «перекрыть артерии» военно-технической поддержки и логистики от ЮВО в момент наступления ВСУ), Волкер, «упёршись рогом», продолжает впихивать непринятую Москвой, Донецком и Луганском концепцию, обсуждая её то с Порошенко (Вальцманом), то с Турчиновым. На что же он надеется?В первую очередь, это так называемый «кремлёвский доклад», который может вступить в силу как раз марте, когда ОБСЕ планируют свернуть свою миссию на Донбасском театре военных действий. Здесь мы можем проследить чёткую зависимость, где с помощью обнародования «кремлёвского списка» из 96 крупнейших российских бизнесменов и 114 политиков, а также «секретного списка» из ещё большего количества мелких чиновников и миллионеров (против них Минфин США планирует применить санкции в первую очередь) Москву хотят сделать куда более сговорчивее. Другими словами, все надежды и чаяния Госдепартамента опираются на попытку запугивания российского истеблишмента наложением всеобъемлющих санкций на имеющиеся зарубежную частную собственность и активы глав всех ведомств российского руководства. Также, по замыслу американских «ястребов», этот доклад даёт нашему руководству небольшой отрезок времени (от 1 до 3 месяцев) на кардинальное смягчение позиции в отношении решающих геостратегических вопросов, одним из которых, естественно, является повисшая в воздухе ситуация с Донецкой и Луганской народными республиками. Здесь Штаты рассчитывают на реванш с безоговорочной победой, заключающейся в скорейшей зачистке Донбасса от любых носителей русской идеологии, и всего того, что находится в нашем сердце на протяжении веков. Россию же планируется сковать по рукам и ногам с помощью различных санкционных списков, вынудив главных переговорщиков подписаться под проектом резолюции о введении миротворцев ООН, составленным в Вашингтоне и Киеве.В случае же несогласия на столь проигрышный и позорный для Москвы сценарий, «кремлёвский доклад» со всеми его «секретными вкладками» планируется частично активировать. И мы должны быть к этому готовы. В ином случае, рейтинги нашей страны, как сверхдержавы, в глазах главных «игроков» снизятся до неприемлемых показателей, и появится шанс отправится «на задворки большой игры». Демонстрация «мягкотелости» в данных вопросах чревата крайне серьёзными проблемами. Впрочем, на данный момент реакция официальной Москвы на «кремлёвский доклад» остаётся крайне взвешенной и сдержанной. В то время как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал появление доклада «беспрецедентным» и указал на необходимость тщательного анализа возможных последствий в случае его ратификации, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заранее приравнял эффективность этого документа к «санкциям против Хрюши и Степашки», на что также имеются основания.Днём ранее, 29 января 2018 года, К. Волкер сообщил о готовности России к введению на Донбасс вооружённой «миротворческой» миссии, включая всю территорию ЛДНР и участок российской границы. Об этом стало известно от украинского ресурса «Укринформ». На чём основывается такой смелый вывод чиновника от Госдепа, пока сказать трудно, учитывая, что представители российского внешнеполитического ведомства не давали для столь бездумного мнения никаких поводов; ни о каких пронатовских миротворцах у наших границ по «югославскому сценарию» не может быть и речи. Возможно, данное заявление Волкера является своеобразным «информационным червём», направленным на склонение российского руководства к принятию выгодной Белому дому модели получения контроля над республиками Донбасса под одновременным прессом вышеуказанных санкционных докладов. Тем не менее, сделать это будет не так уж и просто. Во-первых, далеко не все активы политиков и бизнесменов, занесённых в «кремлёвский доклад», находятся в открытом доступе для сотрудников «Офиса контроля над иностранными активами» OFAC, являющегося подразделением Минфина США, возглавляемого Стивеном Мнучиным.Во-вторых, «заморозка» даже имеющихся в доступе OFAC счетов участников «кремлёвского доклада», либо наложение санкций на штатовских «игроков», сотрудничающих с нашими государственными и частными структурами, нанесёт огромный экономический ущерб США и отразится на их же репутации. Такой вывод можно сделать, основываясь на информации опрошенных агентством «Reuters» экономистов и политологов. Последние уверены, что перечисленные CAATSA «вторичные» санкции, затрагивающие лиц, заключающих проекты с нашей оборонкой, могут нанести крайне серьёзный удар по западноевропейским и даже некоторым американским компаниям, что вызовет большое недовольство действиями администрации Трампа. В итоге, как «кремлёвский», так и «секретный» доклады могут заметно «сбить» рейтинг США в глазах крупных французских и итальянских предпринимателей в оборонной отрасли. Это подтверждает и комментарий старшего аналитика «AKE Group» по вопросам политических рисков Максимилиана Хесса, сделанный для CNBC. Специалист отметил, что наиболее вероятный сценарий — это одобрение Трампом лишь 5 из 12 санкционных мер, которые, будут иметь минимальное влияние на российский оборонный сектор на рынке вооружения. Остроты в сложившейся ситуации добавляет и отказ Европейского союза от введения дополнительного пакета санкций против предпринимателей и компаний по рекомендации США, о чём после встречи с Дмитрием Медведевым заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель; ведь последствия от «первого пакета» страны-участницы ЕС уже прочувствовали сполна.Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что никаких критических последствий от формирования и передачи Конгрессу так называемого «кремлёвского доклада», и приданного «секретного списка» ожидать не стоит. В то же время, хронологически совпадающие с подачей доклада события стали индикатором неминуемого приближения эскалации на Донбассе, к которой Запад подтолкнёт «незалежную» и без единогласного мнения относительно антироссийских санкций. Этот факт продолжает порождать многочисленные мифы и слухи относительно направлений, на которых ВСУ могут начать наступательные действия против Донецкой и Луганской народных республик, что продолжает сбивать с толку жителей Донбасса и обозревателей Рунета.Помимо планирующегося завершения работы миссии ОБСЕ на Донбассе, существует ещё целая масса индикаторов, указывающих на приближение войны. Это и оглашение сроков поставки ПТРК FGM-148 министром обороны Украины, намечающееся на 2 февраля, и переброска на горловское и мариупольское оперативные направления значительного бронетанкового и артиллерийского усиления ВСУ, и, наконец, разведывательные полёты стратегического дрона радиолокационной/оптикоэлектронной разведки RQ-4A, который с начала 2018-го года появился в небе Донбасса 6 раз. Эти полёты можно считать крайне показательными, поскольку лишь перед началом активной фазы боевых действий необходимо практически ежидневное барражирование БПЛА близ линии соприкосновения с целью получения оперативной информации о подтягивании противником дополнительных подразделений и перегруппировке. Наибольшее же количество слухов сегодня связано с подтягиванием на северный участок линии соприкосновения (Северный фронт ЛДНР) полноценного реактивного артиллерийского дивизиона 9К51 «Град» из 18 боевых машин, а также работ по разминированию «серой зоны» в северных окрестностях Горловки, что может указывать на создание безопасных лазеек для проведения наступательной операции. Об этом, 25 января, с пометкой «Срочно» заявил российский журналист Семён Пегов.Позднее, в сообществе «Сводки ополчения» военнослужащий Корпуса НМ ДНР, пожелавший остаться анонимным, попытался опровергнуть мнение С. Пегова, указывая, что активизация ВСУ под Горловкой является отвлекающим манёвром для «перетягивания» максимального количества подразделений армии ДНР на оборону Горловки и оголения Светлодарской дуги, в то время как именно в районе Светлодарской дуги произойдёт «прорыв» с дальнейшим наступлением к российской границе. Автор ошибся, указав 120-километровую дальность от Дебальцево до границы (в реальности — 70 км через торез), а также добавил, что после этого штурмовые костяки хунты разделятся на два тактических «рукава», один из которых продолжит продвижение на северо-восток (охватывая Луганск), а второй — на юго-запад (охватывая Донецко-Макеевскую агломерацию и Докучаевск). Мнение достаточно интересное, но едва ли соответствует действительности и тактической обстановке.Использование Горловки в качестве участка для отвлекающего манёвра — само собой разумеющееся дело, а вот наступление на Горловку, равно как и на Дебальцево, является чем-то реально фантастическим. Всё это чётко просматривается на примере кантона Африн. Здесь, спустя полторы недели после начала проведения преступной операции «Оливковая ветвь» (в ходе бомбовых ударов турецкой авиации погибло более 100 мирных жителей и аналогичное количество защитников Африна) турецкая армия и террористические подразделения FSA смогли захватить лишь небольшие приграничные сектора в оперативной глубине 3 — 7 км (карта ниже). Такой «успех» был достигнут армией боевиков, на чьей стороне имеется полноценная артиллерийская поддержка, авиационная поддержка, прикрытие танковыми бригадами «Leopard-2A4» и M60T-Sabra, 5-7-хкратный численный перевес, а также поддержка со стороны комплексов РЭБ «Koral». Противостоят агрессору не столь многочисленные курдские Отряды народной самообороны YPG, имеющие в распоряжении лишь устаревшие ПЗРК «Стрела» и противотанковые ракетные комплексы далеко не последнего поколения. В ту же очередь, на стороне YPG благоприятствующий возвышенный рельеф местности с массой хребтов и высот.А теперь давайте взглянём на Донбасс. Украинские войсковые формирования, в отличие от протурецких сил на границе с Африном, имеют лишь 2,5 — 3,5-кратное численное превосходство по личному составу, незначительное превосходство (около 1,3 раза) по количеству единиц ствольной и реактивной артиллерии, а также примерно равное соотношение по количеству основных боевых танков Т-72АВ/Б/М1, Т-64БВ и различных типов противотанковых ракетных комплексов (от «Фагота» до «Метиса-М» и «Конкурса-М»). Этих средств вполне хватит для отражения наступления ВСУ на большинстве операционных направлений ЛДНР. Прорыв в направлении Дебальцево станет для украинских штурмовых подразделений последним в прямом смысле этого слова: всего 15 км находится центр Горловско-Енакиевской агломерации, где сосредоточены основные силы 1-го АК НМ ДНР, отвечающие за северное направление. Наступающие через н.п. Рассадки и Логвиново и Лозовое пехотные и танковые подразделения ВСУ будут тотчас же накрыты артиллерийским огнём из окрестностей Дебальцево, Углегорска, Горловки, Енакиево, а возможно и Брянки (дальность в 26-30 км позволяет). МО ДНР сможет распределить на Светлодарскую дугу до нескольких десятков противотанковых расчётов, что позволит разбить танковые бригады ВСУ ещё на подступах к Дебальцево; потери ВСУ могут дойти до более чем 1 тыс. человек.Даже в том случае, если командование ВСУ применит на данном направлении ОБТ Т-64БМ «Булат» и Т-84БМ «Оплот», оснащённые ДЗ «Нож» и тандемной «Дуплет», и всё же сможет войти в Дебальцево, на этом продвижение увязнет в «рутине» городских боёв, и со временем корпуса «выкурят» украинскую армию из города, либо разобьют в «Дебальцевском котле-2». В Горловке украинскую армию ожидает столь же горячая встреча со стороны противотанкистов НМ ДНР, и только лишь южные рубежи республики в районе Тельманово могут подвергнуться подобному «броску» со стороны украинских войск, чему по-прежнему способствует малая оперативная глубина и отсутствие мощной городской инфраструктуры для возведения «долгоиграющих» укрепрайонов. Автор: Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 465 Источник Похожие новости Польский генеральный штаб отрабатывает переброску крупных воинских соединений на дальность более 800 километров «Турецкий поток» идеален со всех сторон Си-фактор

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