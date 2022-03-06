Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Они готовят бойню: Житель Киева предупредил военных России
"Места не останется": Эксперт назвал последствия отказа британцев от у...
Захарова ответила, под чем был президент Украины Зеленский на пресс-конференции
В США забеспокоились: Кремль "скрывает правду"
Главная / Украина

На Донбассе героически погиб комбат «Спарты»

06 марта 2022, 05:05  •  49 • Украина

Об этом сообщил глава Республики Денис Пушилин.

«Сегодня в Волновахе героически погиб командир отдельного разведывательного батальона „Спарта“ гвардии полковник Владимир Жога, позывной Воха.

Он получил смертельное ранение, обеспечивая выход из этого населенного пункта мирных жителей. Разведчики „Спарты“ прикрывали эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей. По ним нацисты открыли огонь…

Мною подписан указ о присвоении Владимиру Артемовичу Жоге звания Героя Донецкой Народной Республики — посмертно.

Он пал смертью храбрых, совсем немного не дожив до победы. Но его подвиг ее приблизил.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким.

Покойся с миром, Брат!»

Глава республики Пушилин Д.В.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


49
Источник
Похожие новости
05 марта 2022, 19:45
Схваченный боевик нацбата «Айдар» сдал преступные планы нацистов
05 марта 2022, 12:10
«Проект Украина» схлопнулся, а Зеленскому стоит опасаться не России
05 марта 2022, 08:05
Украинский лётчик-ас оказался компьютерным симулятором
05 марта 2022, 19:45
Главное о ситуации на Украине: срыв эвакуации по гумкоридорам, сильнейшая русофобия в Европе и отрицание изоляции России
05 марта 2022, 12:10
Главное о ситуации на Украине: гуманитарный коридор, блокировка Facebook, наказание за фейки об армии
04 марта 2022, 18:40
Главное о ситуации на Украине: возможный отъезд Зеленского в Польшу, закон о фейках, позиция НАТО
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 марта 2022, 01:00
Полковник США оценил шансы Украины: В течение 10 дней всё будет закончено
06 марта 2022, 01:00
"У наших бойцов запредельный боевой дух!": Кадыров показал захваченное на У...
06 марта 2022, 02:45
Почему в США испугались отказа 35 стран в ООН: "Это не просто неприятность, а ко...
06 марта 2022, 02:45
Русские самолёты приступили к уничтожению объектов ВСУ в Харькове и Изюме - источник
06 марта 2022, 01:00
Минобороны Украины подтвердило: В Киеве убили одного из переговорщиков с Россией
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 марта 2022, 08:20
В США забеспокоились: Кремль "скрывает правду"
01 марта 2022, 09:10
США готовятся послать на Украину особый "десант": Русских предупредили об угрозе
02 марта 2022, 17:20
Генерал-майор озвучил просочившиеся разведданные по Украине: "Я знал об этом давно"
05 марта 2022, 13:55
Украинские военные в отчаянии: Киев перешёл к тактике "выжженной земли"
03 марта 2022, 05:05
Казнили мэра Кременной: украинские нацисты начали расправы
28 февраля 2022, 14:20
Украинские порты на Чёрном и Азовском морях перейдут в управление Федерального агентства морского и речного транспорта?
02 марта 2022, 02:10
Яркая вспышка и "гриб" на горизонте: Нашлось объяснение мощному взрыву под Харьковом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.