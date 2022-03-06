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На Донбассе героически погиб комбат «Спарты»
06 марта 2022, 05:05 • 49 • Украина
Об этом сообщил глава Республики Денис Пушилин.
«Сегодня в Волновахе героически погиб командир отдельного разведывательного батальона „Спарта“ гвардии полковник Владимир Жога, позывной Воха.
Он получил смертельное ранение, обеспечивая выход из этого населенного пункта мирных жителей. Разведчики „Спарты“ прикрывали эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей. По ним нацисты открыли огонь…
Мною подписан указ о присвоении Владимиру Артемовичу Жоге звания Героя Донецкой Народной Республики — посмертно.
Он пал смертью храбрых, совсем немного не дожив до победы. Но его подвиг ее приблизил.
Выражаю искренние соболезнования родным и близким.
Покойся с миром, Брат!»
Глава республики Пушилин Д.В.
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