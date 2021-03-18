На Донбасс переброшены 30 ударных БПЛА «Bayraktar TB2»

Турция на днях передала Украине 30 ударных БПЛА «Bayraktar TB2».Киев расширяет военно-техническое сотрудничество с Анкарой. 14 марта с территории Турции в Украину доставлены три десятка ударных дронов. Все они направлены в зону проведения ООС на Донбасс. Кроме того, вчера стало известно, что военно-транспортные самолеты ВВС Катара доставили в Киев еще шесть «Байрактаров».Таким образом, военный потенциал украинской армии может достигать 50 «Bayraktar TB2». Учитывая, что Азербайджан во второй Карабахской войне задействовал всего 12 ударных дронов, то вышеуказанная информация свидетельствует о подготовки ВСУ к наступлению, тем более, что ранее в Киеве заявили о намерении реализовать карабахский сценарий на Донбассе.«Сейчас есть все условия, чтобы вернуть Украине значительную часть неподконтрольных территорий. Нужен лишь приказ главнокомандующего», — заявили представители Минобороны Украины.Стоит отметить, что у ВСУ нет необходимого количества опытных операторов для управления «Байрактарами», поэтому привлекаются турецкие и катарские специалисты. Это говорит о будущем участии иностранных военных в вооруженном конфликте на востоке Украины.Появление у украинской группировки данного оружия серьезно меняет расклад сил в регионе. У самопровозглашённых республик нет достаточно эффективных средств ПВО, которые способны бороться с беспилотниками, поэтому в случае агрессии, скорее всего, в процесс вмешается Россия.На данный момент обстановка в Донбассе серьёзно накалена. Стало известно, что несколько часов назад танковые подразделения ДНР и ЛНР переведены в состояние полной боевой готовности. На такой шаг непризнанные республики пошли после получения информации о начале наступления ВСУ в течение ближайших 24 часов.