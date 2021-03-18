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На Донбасс переброшены 30 ударных БПЛА «Bayraktar TB2»
18 марта 2021, 05:35 • 144 • Украина
Турция на днях передала Украине 30 ударных БПЛА «Bayraktar TB2».
Киев расширяет военно-техническое сотрудничество с Анкарой. 14 марта с территории Турции в Украину доставлены три десятка ударных дронов. Все они направлены в зону проведения ООС на Донбасс. Кроме того, вчера стало известно, что военно-транспортные самолеты ВВС Катара доставили в Киев еще шесть «Байрактаров».
Таким образом, военный потенциал украинской армии может достигать 50 «Bayraktar TB2». Учитывая, что Азербайджан во второй Карабахской войне задействовал всего 12 ударных дронов, то вышеуказанная информация свидетельствует о подготовки ВСУ к наступлению, тем более, что ранее в Киеве заявили о намерении реализовать карабахский сценарий на Донбассе.
«Сейчас есть все условия, чтобы вернуть Украине значительную часть неподконтрольных территорий. Нужен лишь приказ главнокомандующего», — заявили представители Минобороны Украины.
Стоит отметить, что у ВСУ нет необходимого количества опытных операторов для управления «Байрактарами», поэтому привлекаются турецкие и катарские специалисты. Это говорит о будущем участии иностранных военных в вооруженном конфликте на востоке Украины.
Появление у украинской группировки данного оружия серьезно меняет расклад сил в регионе. У самопровозглашённых республик нет достаточно эффективных средств ПВО, которые способны бороться с беспилотниками, поэтому в случае агрессии, скорее всего, в процесс вмешается Россия.
На данный момент обстановка в Донбассе серьёзно накалена. Стало известно, что несколько часов назад танковые подразделения ДНР и ЛНР переведены в состояние полной боевой готовности. На такой шаг непризнанные республики пошли после получения информации о начале наступления ВСУ в течение ближайших 24 часов.
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