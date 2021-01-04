На добровольной основе: ЕГЭ по иностранному языку официально исключён из списка обязательных

Единый государственный экзамен по иностранному языку официально исключён из списка обязательных. Соответствующий приказ Минпросвещения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В перечне упомянутых ведомством иностранных языков указаны английский, немецкий, французский, испанский и китайский. По выбору также будут сдаваться экзамены по физике, химии, информатике, биологии, географии, истории, обществознанию, литературе, родному языку и родной литературе. Обязательными остались ЕГЭ по русскому языку и математике. Ранее стало известно, что ЕГЭ в России в 2021 году пройдёт с 31 мая по 2 июля.

В России не будет обязательного ЕГЭ по иностранному языку, следует из приказа Минпросвещения, вступившего в силу 4 января. Документ опубликован на едином интернет-портале правовой информации.

Иностранные языки, среди которых английский, немецкий, французский, испанский или китайский, попали в список предметов, которые учащиеся сдают «на добровольной основе по своему выбору». При этом обязательными остались ЕГЭ по русскому языку и математике.

Наряду с иностранными языками по выбору будут сдаваться физика, химия, информатика, биология, география, история, обществознание, литература, родной язык и родная литература.

Напомним, что ЕГЭ по иностранному языку изначально должен был стать обязательным в 2022 году. Об этом стало известно в 2018 году. Предполагалось, что экзамен по иностранному языку будет двухуровневым, а пробные испытания состоятся в 2021 году.

Впоследствии целесообразность этого решения неоднократно обсуждалась представителями образовательных ведомств и общественности. В июле 2020 года Минпросвещения России подготовило проект приказа, согласно которому иностранный язык не войдёт в число обязательных предметов ЕГЭ.

О причинах этого решения рассказал в Госдуме. Член комитета по образованию и науке Алена Аршинова тогда пояснила, что родители, педагоги и эксперты в сфере образования сошлись во мнении, что во многих учебных заведениях нет возможности обеспечить образовательный процесс в предлагаемые сроки.

Парламентарии отметили, что перед введением обязательного экзамена по иностранному языку необходимо создать равные условия для получения качественных знаний по этим предметам по всей стране, в том числе в небольших городах и сёлах.

ЕГЭ в 2021 году

Ранее стало известно, что досрочных единых госэкзаменов в 2021 году не будет. ЕГЭ можно будет в период с 31 мая по 2 июля.

В Минпросвещения пояснили, что досрочный период проведения экзаменов в 2021 году отменён в связи с текущей эпидемиологической обстановкой.

Как пояснил позднее глава ведомства Сергей Кравцов, предстоящий год будет «непростым» для школьников, которые сдают ЕГЭ. Министр акцентировал внимание на том, что в связи с принятыми на фоне эпидемиологической ситуации мерами были внесены изменения в правила сдачи экзаменов.

Так, рассказал Кравцов, проведение итогового сочинения или изложения в этом учебном году запланировано на вторую декаду апреля. Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования в формате ЕГЭ должна пройти с 31 мая по 2 июля, дополнительный период ЕГЭ намечен на даты с 12 по 17 июля.

Выпускники, которые не планируют поступать в вузы, будут сдавать Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам — русскому языку и математике. По результатам этого испытания они получат аттестат о среднем общем образовании.

Согласно плану министерства, Государственный выпускной экзамен для 11-классников пройдёт в конце мая, после чего намечен основной период ЕГЭ.

Кроме того, девятиклассники должны будут пройти Государственную итоговую аттестацию по русскому языку и математике в период с 24 по 28 мая. Учащиеся, которые не сдадут экзамены в указанный период, смогут сделать это в дополнительном периоде, намеченном на сентябрь.

Как подчеркнули в министерстве, многие решение об итоговых испытаниях для школьников приняты «в интересах здоровья и безопасности всех участников и организаторов экзаменов».

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев также рассказал, что во время экзаменов будут применяться все рекомендованные Роспотребнадзором меры эпидемиологической безопасности, которые успешно зарекомендовали себя на ЕГЭ в 2020 году. По его словам, эти действия позволили позволили предупредить новый всплеск заболеваемости после экзаменов.

Добавим, что в декабре Рособрнадзор разместил на своём сайте навигатор для помощи в подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) и Основному государственному экзамену (ОГЭ).

Раздел под названием «Навигатор ГИА» содержит актуальные материалы для учащихся и учителей для организации занятий в классе, а также дистанционной и самостоятельной подготовки к итоговой аттестации. Проект призван облегчить выпускникам и их учителям поиск нужной информации для подготовки к экзаменам, отметили в Рособрнадзоре.