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На дне моря у берегов Индонезии найден черный ящик разбившегося Boeing 737 Lion Air

01 ноября 2018, 08:39  •  70 • В мире
Спасатели засекли сигнал бортового самописца авиалайнера, потерпевшего крушение 29 октября. На его борту было 189 человек, никто из которых не выжил.
Спасатели, работавшие на месте крушения Boeing 737 MAX авиаперевозчика Lion Air, нашли бортовой самописец самолета, который потерпел катастрофу 29 октября спустя 13 минут после вылета из Джакарты.
Такую новость публикует китайское агентство «Синьхуа» по сведениям министерства транспорта Индонезии.
До этого спасатели смогли запеленговать сигнал, который исходил от лежавшего на морском дне бортового самописца Boeing 737 MAX.
Напомним, авиалайнер исчез с радаров примерно спустя 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты в Панкалпинанг. На его борту были 189 человек, никто из которых не выжил при крушении.

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