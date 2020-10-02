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На Дмитрия Пескова подают в суд: Навальный разразился "детским смехом"

02 октября 2020, 12:15  •  122 • Политика
Алексей Навальный собирается подать в суд на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Причина - слова последнего о сотрудничестве оппозиционера с западными спецслужбами, вызвавшие у лидера ФБК "весёлый детский оздоравливающий смех".
Навальный заявил, что подаст в суд на Дмитрия Пескова, указавшего на его сотрудничество с ЦРУ и работу по инструкциям западных спецслужб. По словам лидера ФБК, Кремль намеренно распространяет "чудовищную яркую ложь", чтоб отвлечь внимание от того, что "нужно скрыть".
Оппозиционер пошёл ещё дальше и выразил уверенность, что в Кремле всюду висят портреты Геббельса. Навальный добавил, что слова Пескова о его работе со "старым добрым ЦРУ" вызвали у него "весёлый детский оздоравливающий смех". Об этом он написал в своём блоге.
Оппозиционер потребовал от пресс-секретаря Кремля предъявить доказательства его сотрудничества со спецслужбами. Он язвительно описал свои "занятия" с агентами ЦРУ: "А теперь, Алексей, свернём коврик для гимнастики в рулон и попробуем постоять на нём с закрытыми глазами, не упав".
Напомним, ранее Навальный прямо обвинил российского президента Владимира Путина в своём отравлении в Томске. В ответ на это спикер Госдумы Вячеслав Володин гневно назвал Навального "бесстыдником", добавив, что именно Путин спас оппозиционеру жизнь. Комментируя это высказывание, Дмитрий Песков поправил депутата, подчеркнув, что жизнь Навальному спасли прежде всего российские врачи. Также он заявил об инструкторах из ЦРУ, работающих с Навальным.

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