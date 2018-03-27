На дискредитацию выборов в России были брошены "батальоны русофобов" — глава ЦИК

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Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что за рубежом для провокаций после президентских выборов в России были созданы специальные хорошо оплаченные "батальоны русофобов".

Глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала тему освещения российских выборов за рубежом. По ее словам, в некоторых иностранных государствах с целью дискредитации голосования 18 марта 2018 года даже были созданы специальные организации.

Памфилова назвала их "батальонами русофобов". "Мы готовились, что будут дискредитировать эти выборы. Мы знали, сколько этих политических призраков, которые сейчас сидят там, локти кусают за рубежом. <...> И они там создавали целые батальоны русофобов хорошо оплаченные", — пояснила она.

К дискредитации выборов в России на Западе подготовились заранее, продолжает глава ЦИК. Потому сразу же после завершения голосования в информпространстве стали появляться всевозможные дискредитирующие их репортажи и ролики.

"У них заранее было все подготовлено, чтобы сразу после дня выборов вывалить все эти фейковые ролики. Мы знали, но мы все равно создали им условия: приходите, пожалуйста, наблюдайте", — заявила Памфилова в эфире "Говорит Москва".