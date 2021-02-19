Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Подполковник СБУ Влад Мулык: Мы знаем, кто заказчик расстрела Майдана
Это русский город! — бармен поставила на место украиномовную посетительницу
Келейные переговоры в Эмиратах закончились для Владимира Зеленского полным прова...
«Какое наступление?» — боевики ВСУ рассказали о реальном положении дел на линии ...
Главная / В России

«На десятилетия вперёд»: какие снайперские винтовки могут заменить легендарную СВД

19 февраля 2021, 02:10  •  64 • В России
Компания ЦНИИТОЧМАШ приступила к производству опытных образцов новой снайперской винтовки, создаваемой в рамках проекта «Уголёк». Испытания оружия начнутся в 2022 году. Винтовки проекта «Уголёк» создаются под патроны калибров .308 Winchester (7,62х51 мм) и .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм). Работы ведутся по заказу Министерства обороны РФ. Отличительной чертой новых винтовок станет полное отсутствие импортных деталей. Как отмечают эксперты, в случае успешных испытаний винтовки проекта «Уголёк» могут в перспективе заменить легендарную СВД.
 
РИА Новости © Виталий Тимкив
 

Подольское предприятие ЦНИИТОЧМАШ (входит в «Ростех») приступило к изготовлению опытных образцов новой снайперской винтовки «Уголёк», испытания которой начнутся в следующем году. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

«В настоящее время выполняется изготовление опытных образцов снайперских комплексов для проведения предварительных испытаний. Государственные испытания планируется начать в 2022 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что винтовка будет выпускаться в двух вариантах: под патрон калибра .308 Winchester (7,62х51 мм) и более мощный калибр .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм). При её разработке используются исключительно отечественные материалы и комплектующие.

«Реализовать весь потенциал»

 

По данным издания «Военно-промышленный курьер», «Уголёк» может в перспективе прийти на смену легендарной снайперской винтовке Драгунова (СВД).

СВД использует патроны калибра 7,62×54 мм. Она была принята на вооружение советской армии ещё в 1963 году. Помимо стран СНГ, эта винтовка эксплуатируется также в десятках стран, включая Чехию, Финляндию, Иран, Ирак, Кубу, КНДР, Румынию и Польшу.

Кроме того, на основе СВД были сконструированы китайские винтовки Type 79 и Type 85.

С момента принятия на вооружение СВД неоднократно модернизировалась и выпускалась в различных модификациях. В частности, для нужд МВД была создана СВУ — укороченная версия СВД. Для десантных войск была разработана винтовка СВДС.

  • Военнослужащий стреляет из снайперской винтовки Драгунова
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

В 2010-х годах также появилась винтовка СВДК. Она разрабатывалась для эффективного поражения живой силы противника, использующей современные средства защиты или же находящейся внутри бронетехники.

Дальность прямого выстрела СВД составляет 350 м при стрельбе по головной фигуре высотой 30 см, по грудной фигуре высотой 50 см — 430 м и по бегущей фигуре высотой 150 см — 640 м.

Прицел ПСО-1 рассчитан на стрельбу до 1,3 тыс. м, однако на такой дальности из СВД можно эффективно стрелять только по групповой цели или вести беспокоящий огонь.

По словам аналитиков, СВД стала популярной в России и мире благодаря своей эффективности, надёжности и неприхотливости. Однако, как отмечают эксперты, к настоящему моменту всё-таки назрела необходимость в замене СВД.

«Рано или поздно техника устаревает, меняются боеприпасы и средства защиты. Сейчас появились бронежилеты нового поколения, которые успешно останавливают выпущенную СВД пулю. Поэтому необходимо совершенствовать средства огневого подавления, в том числе снайперские винтовки. Кроме того, необходимо повышать и дальность стрельбы», — пояснил в интервью RT военный эксперт Алексей Леонков.

В свою очередь, главный редактор журнала «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярёв отметил, что в вопросе замены СВД нужно проявлять осторожность.

«Необходимость назрела, но к замене СВД на новую винтовку нужно подойти взвешенно, спешка неприемлема. Необходимо реализовать весь потенциал, который есть у отечественных оружейников на сегодняшний момент», — заявил он в разговоре с RT.

Курс на импортозамещение

 

Несколько лет назад в качестве замены СВД рассматривались две винтовки: ВСК «Точность-8,6» и ВСК «Точность-7,62». Они были созданы на базе снайперской винтовки ORSIS T-5000 промышленной группы «Промтехнологии».

Эффективная дальность стрельбы этих винтовок достигает 1,5 тыс. м.

  • Винтовка Т-5000
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

В 2017 году они были приняты на вооружение ФСБ, ФСО и Росгвардии. Однако Министерство обороны РФ отказалось закупать данное оружие из-за наличия в нём импортных комплектующих. Как отмечают эксперты, у военного ведомства традиционно более жёсткие требования к подрядчикам в вопросах использования иностранных запчастей.

«Стволы и некоторые другие элементы этих винтовок изготавливаются из стали, импортируемой из-за рубежа. Минобороны совершенно справедливо поставило вопрос о необходимости импортозамещения материалов иностранного происхождения», — пояснил Михаил Дегтярёв.

В результате для ВС РФ начали разрабатываться отдельные полуавтоматические снайперские винтовки в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) «Уголёк». Одно из главных требований к этим винтовкам — все детали оружия должны производиться на территории России.

«Мы планомерно снижаем зависимость от поставок иностранных комплектующих. Стрелковое оружие — не исключение. Главная особенность «Уголька» — использование при его создании только отечественных материалов и комплектующих, боеприпасов и прицелов», — рассказал осенью 2020 года в интервью РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Как отмечают эксперты, использование патрона калибра 8,6 мм позволит эффективно поражать цели в любых современных средствах индивидуальной защиты.

«.308 Winchester и .338 Lapua Magnum — это хорошие базовые калибры, оттолкнувшись от которых в дальнейшем можно развивать снайперское направление в плане используемых калибров в какую угодно сторону. Отмечу, что называть их натовскими не совсем корректно — просто они используются в том числе и армиями стран НАТО», — говорит Дегтярёв.

По данным СМИ, над ОКР «Уголёк» работают сразу три компании, каждая из которых должна будет представить по два варианта снайперской винтовки — одну под патрон .308 Win, а другую под калибр .338 Lapua Magnum.

Помимо ЦНИИТОЧМАШ, над этой задачей трудятся концерн «Калашников» (Ижевск) и ЦКИБ СОО (Тула).

«Калашников» работает над снайперской винтовкой Чукавина (СВЧ), которая уже была представлена на выставке «Армия-2017», а тульские оружейники разрабатывают изделие с заводским обозначением ОЦ-129. Предприятие ЦНИИТОЧМАШ пока свой продукт или его опытный образец не демонстрировало.

По словам Михаила Дегтярёва, специалистам Минобороны РФ предстоит сложная работа.

«Новая снайперская винтовка, как и СВД в своё время, будет приниматься на вооружение на десятилетия вперёд. Поэтому военным нужно будет очень тщательно проанализировать результаты всесторонних испытаний, которым будут подвергнуты все участники конкурса», — заключил аналитик.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
18 февраля 2021, 01:25
«Прорыв в современном танкостроении»: как Россия готовится продвигать танк Т-14 «Армата» на мировом рынке
17 февраля 2021, 09:50
Грант независимости: на чьи деньги готовятся расследовательские материалы международного издания «Проект»
17 февраля 2021, 14:25
Из тайника изъяли пояс смертника: ФСБ задержала планировавших теракты на Северном Кавказе
18 февраля 2021, 07:50
Школа российских асов: как проходит подготовка лётчиков боевой авиации ВКС в Липецком авиацентре
18 февраля 2021, 14:15
«Иммунитет начнёт формироваться через неделю»: в Москве стартовали клинические испытания вакцины «Спутник Лайт»
17 февраля 2021, 19:55
«Подумать над этим можно»: Путин оценил идею введения продовольственных сертификатов для малоимущих
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 февраля 2021, 22:35
Известный донецкий комбат извинился за то, что в своё время пощадил Зеленского
18 февраля 2021, 22:35
Холодильник made in Russia оскорбил украинского солдата
18 февраля 2021, 23:30
Никак нельзя: Захарова послала Токио прощальный сигнал о Курилах
19 февраля 2021, 01:20
Эстония согласна ратифицировать договор о границе с Россией
19 февраля 2021, 02:10
Решительный протест: Россия высылает сотрудника эстонского посольства в ответ на дейс...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 февраля 2021, 19:20
Украинские солдаты погибли в Донбассе
15 февраля 2021, 20:05
На Украине обеспокоены "распадом клуба" против России
15 февраля 2021, 10:00
Куда исчезла "лидер протеста"
15 февраля 2021, 00:50
МВФ обкакался на Украине, — экс-министр
16 февраля 2021, 15:20
Келейные переговоры в Эмиратах закончились для Владимира Зеленского полным провалом
17 февраля 2021, 23:40
Олег Ляшко: Украина не смогла обмануть Россию
13 февраля 2021, 18:35
Названа главная ошибка Запада в отношении России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.