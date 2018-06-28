«На десятилетия опережает зарубежные аналоги»: Путин назвал сроки поставок в войска комплексов «Авангард» и «Сармат»

Новейшие российские ракетные комплексы «Авангард» поступят в войска уже в ближайшее время, а межконтинентальные ракеты «Сармат» встанут на боевое дежурство в 2019 году. Об этом Владимир Путин заявил в ходе встречи в Кремле с выпускниками высших военных учебных заведений. По словам главы государства, за последние годы России удалось достичь колоссального прорыва в создании уникальной техники и качественном развитии вооружённых сил. Свой возросший потенциал российская армия наглядно продемонстрировала в Сирии, отметил президент.

Российские подвижные грунтовые ракетные комплексы «Авангард» поступят в войска уже в ближайшее время, а межконтинентальные ракеты шахтного базирования «Сармат» встанут на боевое дежурство в 2019 году. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе торжественного приёма в честь лучших выпускников высших военных учебных заведений в Кремле.

По словам главы государства, в последние годы России удалось достичь решительного прорыва в создании уникальной техники нового поколения, которая сейчас поступает в войска. Этот скачок стал возможен благодаря «колоссальному труду научных и конструкторских коллективов, промышленных предприятий, рабочих, инженеров и исследователей», подчеркнул Путин.

«Они, как не раз было в истории, сделали то, что другим пока сделать не удалось. Если ещё шесть лет назад доля современного оружия и техники в армии и на флоте не превышала 16%, то сегодня она приближается к 60%, и набранные темпы должны позволить нам выйти в 2021 году на запланированные показатели в 70%», — заявил президент.

«При этом целый ряд отечественных систем вооружения на годы, а может быть, и на десятилетия опережает зарубежные аналоги», — подчеркнул Путин.

«Так, в Южном военном округе на опытном дежурстве стоит новейший авиационный комплекс «Кинжал», как вы знаете. В ближайшее время в войска поступят ракетные комплексы межконтинентальной дальности «Авангард», а через год — «Сармат». И это лишь часть современных вооружений, которые позволят в разы, кратно увеличить потенциал российской армии», — добавил российский лидер.

Он отметил, что за последние годы было многое сделано для качественного развития вооружённых сил. Свой возросший потенциал российская армия наглядно продемонстрировала в борьбе с террористами в Сирии, и сейчас военным предстоит в полной мере использовать опыт этой операции для боевой подготовки, отметил глава государства.

Он напомнил, что вывод российских подразделений начался ещё в декабре 2017 года после визита президента в пункт базирования Хмеймим. Этот процесс продолжается и сейчас.

«Только за последние несколько дней выведено 13 самолётов, 14 вертолётов, 1140 человек личного состава. Все они — люди, имеющие опыт и прошедшие испытание боевыми действиями. И вам, и вашим сослуживцам предстоит в полной мере использовать этот опыт для боевой подготовки личного состава здесь, на территории Российской Федерации, для отработки самых сложных нестандартных задач в ходе внезапных проверок, стратегических и тактических учений. Для освоения уникальной техники нового поколения, которая поступает в войска», — заявил Путин.

«Надёжно стоять на страже Родины»

При этом президент подчеркнул, что российское государство будет развивать систему социальных гарантий для военнослужащих, офицеров и членов их семей. Путин напомнил, что очередная индексация денежного довольствия была проведена 1 января 2018 года, и подчеркнул, что эта практика будет продолжена.

Глава государства добавил, что военнослужащие планово обеспечиваются постоянным жильём. Так, в 2018 году только по линии Минобороны новоселье отметили более четырёх тысяч семей и ещё почти 14,5 тыс. получили ключи от служебного жилья.

«Последовательно решается и такая важная для офицерских семей проблема, как обеспечение детей местами в детских садах и яслях. В этом году планируется более чем в четыре раза увеличить количество военных санаториев, бесплатно принимающих детей военнослужащих», — отметил Путин.

«Работа по укреплению социальных гарантий обязательно будет продолжаться», — подчеркнул Путин.

В заключение своей речи глава государства привёл слова легендарного лётчика, маршала авиации, трижды героя СССР Александра Покрышкина: «Самое главное, самое священное дело всегда есть долг перед Родиной».

Президент также выразил уверенность в том, что российские офицеры будут «безупречно решать поставленные задачи и надёжно стоять на страже безопасности Родины и российских граждан».

В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что офицерский корпус во все времена был «стержнем вооружённых сил, опорой государственной власти, гарантом независимости страны и мирной жизни». Глава ведомства выразил уверенность в том, что и нынешние военные будут «достойно нести гордое звание защитника Отечества и неукоснительно следовать кодексу офицерской чести», одна из заповедей которого гласит: «Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому».

Министр также посоветовал офицерам-выпускникам постоянно совершенствовать полученные в вузах знания и навыки, а также искать новые формы обучения личного состава.

«Неслучайно выдающиеся полководцы были всесторонне развитыми людьми, талантливыми воспитателями и тонкими психологами, умевшими найти путь к сердцу солдата», — отметил Шойгу.

В заключение он призвал молодых военных быть сильными духом, инициативными и успешными, добавив, что руководство страны и Министерство обороны рассчитывают на них.

В ответном слове выпускник Военной академии Генштаба ВС России генерал-майор Александр Максимцев заверил присутствующих, что за годы учёбы офицеры «приобрели практические навыки, которые позволят им обеспечить национальную безопасность и защитить интересы России от любых вооружённых вызовов и угроз».

Он подчеркнул, что выпускники военных вузов осознают возложенную на них высокую ответственность и выполнят все поставленные перед ними задачи по обеспечению безопасности страны. Офицер также поблагодарил руководство страны и Минобороны «за постоянное внимание к вооружённым силам и оснащение войск новейшим вооружением и военной техникой, повышение престижа военной службы и военно-патриотическое воспитание молодёжи».

Владимир Путин и Сергей Шойгу на торжественном приёме в честь выпускников высших военных учебных заведений в Кремле

© Сергей Гунеев / РИА Новости

«Будет сильная армия — можно будет спокойно работать и растить детей»

По словам военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, названные президентом показатели перевооружения российской армии вполне реальны, а современная техника поступает во многие части и подразделения «равномерными порциями».

При этом собеседник RT отметил, что в сравнении с другими странами российская армия обладает очень высоким военным потенциалом.

«Единственное, где мы отстаём от США, это в военно-морском флоте. По стратегическим системам мы впереди, по ПВО и ПРО — безусловно впереди, у нас лучшие в мире комплексы, начиная с С-300 и С-400. У американцев близко таких нет, поэтому Турция, как и Индия, покупает наши комплексы, а не американские. В Силах общего назначения у нас примерное равенство, хотя наши танки на базе «Арматы» лучше американских «Абрамсов», — заявил Литовкин.

Эксперт добавил, что ведущаяся работа по модернизации вооружённых сил имеет безусловную важность для восстановления стратегического паритета, поскольку многие виды вооружения, включая стратегическое оружие, — это оружие сдерживания.

«Будет сильная армия — и Россия может не беспокоиться за свою безопасность. Никто не посмеет угрожать или разговаривать свысока. Можно будет спокойно работать и растить детей. Если же не будет сильной армии, то станет так, как было в 1990-е годы, когда Россия была нищая и голодная. Сегодня у нас армия достаточно сильна, чтобы отразить любую агрессию со стороны государства или альянса государств», — подытожил эксперт.