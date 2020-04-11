На дерзость чехов Россия ответила уголовным делом

Ранее в Праге снесли памятник дважды Герою Советского Союза маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу. Напомним, он был торжественно открыт 9 мая 1980 года на площади Интербригады.

Россия терпеть такую дерзость от чехов не стала, и следователи возбудили уголовное дело по статье "осквернение символов воинской славы России, совершённое публично".

Российские следователи напомнили о том, что монумент был установлен "как историческое напоминание о спасении города от полного разрушения немецко-фашистскими захватчиками при его освобождении от оккупационных войск в мае 1945 года".

Однако чехи за месяц до празднования Дня Победы осквернили памятник маршалу Коневу: сняли с постамента, сбили памятные надписи.

Такие действия местных властей в СК РФ расценили как циничные, посчитав, что были грубо нарушены обязательства, которые Чехия взяла на себя в рамках двусторонних договорённостей с нашей страной и показав "своё пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом".

Ранее, напомним, министр обороны России Сергей Шойгу напрямую обратился к чешскому коллеге с просьбой передать снесённый в Праге памятник маршалу Коневу. В Сети обнародовали полный текст послания Шойгу. В нём говорится, что Россия не может оставаться безучастной в ситуации со сносом памятника освободителю Праги от нацистов.

В чешском Минобороны, сообщает РИА Новости, подтвердили, что получили обращение из Минобороны РФ. Руководитель отдела коммуникаций чешского военного ведомства Ян Пейшек отметил, что Чехия подготовит ответ на данное послание.

Ниже приводим текст министра обороны России Сергея Шойгу Лубомиру Метнару.