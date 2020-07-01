Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Уничтожение Украины начнётся с геноцида? Депутат рады рассекретил "тайное с...
Сначала MH17 разорвало пополам. Потом - двойной удар по пилотам: Восстановлена к...
Если Москва уступит Парижу в «ливийском вопросе», то осенью Украин станет, как м...
Конец российского посольства
Главная / В России

На «демократических фронтах» покалеченные

01 июля 2020, 00:25  •  102 • В России

В дни голосования россиян по поправкам в Конституцию провокаторы начали устраивать настоящие шоу. Некие «наблюдатели» из ассоциации «Голос» сняли мощнейший репортаж о нарушениях на участке голосования в подмосковном Жуковском. Вот только как выключили камеру, так участники этого шоу тут же разобрали свой «участок», как ничего и не было.

Но всех, конечно, переплюнул корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель, устроивший целое представление с заранее запланированным результатом. Запланированным им же. Он пришел в Санкт-Петербурге на участок 2191, где в результате конфликта с сотрудниками УИК, наблюдателями и полицейскими на участке получил травму. Принявшись «бычить» на сотрудников полиции (явно не по своей комплекции), он оказался на полу (при этом, на видео не видно, что полицейский его валили или бил, хотя безусловно «выжимал» из коридора, требуя освободить помещение). Многочисленные СМИ, преимущественно зарубежные, тут же сообщили, что Френкель в результате «полицейского произвола» получил перелом «плечевой кости», слабо, наверное, представляя себе разницу между лучевой с локтевой и плечевой костями. Поскольку на видео с замотанной рукой, если что и обозначено как травмированное место, то именно место от локтя до кисти. Но волна пошла, соцсети взбаламутились, а Френкель вполне «заслуженно» пожинает лавры «жертвы» в заранее продуманном им «спектакле».

видео инцидента с Давидом Френкелем.видео инцидента с Давидом Френкелем

Ольга Савичева, наблюдатель от Общественной палаты, рассказала, что Френкель на участке вел себя очень непонятно. Он отказывался отвечать на вопросы, ему предлагали даже попить воды, думая, что ему плохо. Но он отказался. И все это понятно, потому что у Френкеля была четкая цель – стать жертвой.

Свидетельница о происшествии с Давидом Френкелем.

В «Медиазоне» сообщили, будто «Давид Френкель рассказал, что приехал на участок из-за сообщения о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса». Только вот это чистейшей воды ложь, если только оппозиция не изобрела машину времени. О чем, например, говорит переписка все того же Давида с одним из своих знакомых накануне (орфография и пунктуация сохранены - ред.).

Френкель: Значит так. Завтра подъезжай на 2191 участок. Фонтанка 22. Точно по времени не скажу, часов после 10, когда народ проснется.

Собеседник: А чего ждать-то?)

Френкель: Меня *** (избивать – прим. авт.) будут

Собеседник: Прям ногами?))) Кто?

Френкель: Менты, конечно же. Хочу ***(повыделываться – прим. авт.) как следует. Там говорят молодняк работает должны быстро завестись. … Уже несколько человек пообещали приехать видосов поназаписывать.

Фрагмент переписки Френкеля.

Налицо не только специально продуманная провокация. Налицо и проведенная кем-то предварительная разведка («говорят, там молодняк» – это как раз про сотрудников полиции, которые должны «быстро завестись»).

И, что самое интересное, Френкель устраивает такие провокации далеко не в первый раз. В 2016-м он таким же образом «разбирался» с бригадой «Скорой помощи» в полицейском участке, куда попал после инцидента, выступив против пикета на ЛГБТ-акции. В 2018-м его задерживали за провокации в зале суда сотрудниками службы судебных приставов. И каждый раз это сопровождалось диким ором и ревом, стремлением получить максимум травм, чтобы потом фабриковать сообщения и материалы о жестоком обращении правоохранительных органов и ущемлении прав россиян. Как раз любимая тема всех провокаторов, именующих себя «правозащитниками» и либеральных СМИ, как в России, так и за рубежом.

Он, кстати, и сам подтверждает это в уже цитировавшейся выше переписке.

Собеседник: Может, лучше по лайту чего-нить? Мент же и *** (ударить – прим. авт) может.

Френкель: Да все нормально будет, первый раз что ли. Ты главное приезжай, может тоже впишешься в движуху.

Кроме подтверждения опыта в организации провокаций, тут есть еще один важный момент. Желание устроить «коллективную движуху». Перевести все из одиночной провокации в коллективную акцию, вполне вероятно, активного сопротивления. Или же речь о хоровом исполнении того крика, которым Френкель запомнился в УИКе: «Вызовите мне скорую!»

Давид Френкель в отделе полиции (2016 год).Кадры "общения" фотографа Давида Френкеля с сотрудниками "скорой" в 78 отделе полиции.

И ведь вызвали. Может, зря?

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



102
Источник
Похожие новости
30 июня 2020, 15:25
Третий пошел: В Белоруссии готовится к аресту очередной популярный кандидат в президенты
30 июня 2020, 19:55
«Нет наградных листов»: школьник добивается награждения орденом Мужества погибшего во время ВОВ лётчика
30 июня 2020, 19:25
Путин восхитился скоростью военных строителей
30 июня 2020, 17:25
Ольга Баталина: От поправок в Конституцию напрямую зависят решения, влияющие на повседневную жизнь людей
30 июня 2020, 16:25
Депутат Петр Толстой: У всех есть время и возможность выразить свою позицию
30 июня 2020, 21:55
«До конца июля исследования будут завершены»: Шойгу доложил Путину о работе над созданием вакцины от COVID-19
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 июня 2020, 23:00
"The New York Times должна ответить за свои слова!": Фейк про Афганистан вы...
30 июня 2020, 23:00
"У них полный арсенал ракетных систем": США "узнали" о секретной ...
30 июня 2020, 23:00
Русским вход запрещён: ЕС не откроет границы для России, но может открыть для Китая
30 июня 2020, 23:25
Талия Хабриева: Мы остаемся президентской республикой, но часть полномочий президента...
01 июля 2020, 00:55
«Головная боль Вашингтона»: почему в США задумались о приобретении у Турции российски...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 июня 2020, 02:00
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломать Россию
24 июня 2020, 18:00
"Вы больные, девочки": Захарова оригинально ответила Габунии
27 июня 2020, 03:00
Такая поправка, что все сразу проголосуют: Сатановский сделал жёсткое историческое предложение
28 июня 2020, 02:00
"Ира, у нас новая вводная от А.А.": Неизвестные "слили" план провокации от Навального и Ко
25 июня 2020, 10:00
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё до парада
24 июня 2020, 11:00
"22 июня, ровно в 4 часа": Русские 79 лет спустя отомстили немцам
25 июня 2020, 00:00
Тактика Путина: Как у Навального забрали "моральную гирьку"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.