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На Дальнем Востоке вычислили двух иноагентов: За что Минюст включил организации в свой список
17 декабря 2021, 23:25 • 40 • Политика
Минюст внёс в список иноагентов Дальневосточное общественное движение "Маяк", а также НКО "Лилит". Первая организация работала с лицами нетрадиционной ориентации, а вторая занималась издательской деятельностью.
В России ещё две организации пополнили список иноагентов. Минюст присвоил новый статус Дальневосточному общественному движению "Маяк", а также некоммерческой организации "Лилит".
Сообщатся, что "Маяк" включён в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. На сайте организации говорится, что она оказывала социально-психологическую помощь представителям нетрадиционных ориентаций.
В свою очередь Автономная некоммерческая организация по реализации социально-правовых программ "Лилит" включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента. Организация зарегистрирована во Владивостоке и занимается изданием газет и прочими издательскими видами деятельности, а также оказывает консультационные услуги.
Напомним, что по закону об иноагентах, имеющие данный статус организации должны помечать выпускаемые материалы соответствующим образом, а также подробно отчитываться о получаемых средствах.
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