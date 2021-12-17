На Дальнем Востоке вычислили двух иноагентов: За что Минюст включил организации в свой список

Минюст внёс в список иноагентов Дальневосточное общественное движение "Маяк", а также НКО "Лилит". Первая организация работала с лицами нетрадиционной ориентации, а вторая занималась издательской деятельностью.

В России ещё две организации пополнили список иноагентов. Минюст присвоил новый статус Дальневосточному общественному движению "Маяк", а также некоммерческой организации "Лилит".

Сообщатся, что "Маяк" включён в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. На сайте организации говорится, что она оказывала социально-психологическую помощь представителям нетрадиционных ориентаций.

В свою очередь Автономная некоммерческая организация по реализации социально-правовых программ "Лилит" включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента. Организация зарегистрирована во Владивостоке и занимается изданием газет и прочими издательскими видами деятельности, а также оказывает консультационные услуги.

Напомним, что по закону об иноагентах, имеющие данный статус организации должны помечать выпускаемые материалы соответствующим образом, а также подробно отчитываться о получаемых средствах.