Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В ближайшие полгода поставок российского газа не будет, «Газпром» остановил прок...
"Будут спасать свои шкуры": Воин Донбасса указал на бесчестие офицеров...
Захарова осталась в восторге от разоблачения Зеленского на Украине
Русский адмирал выступил с предупреждением по Украине: "Нам бы не провалить...
Главная / Политика

На Дальнем Востоке вычислили двух иноагентов: За что Минюст включил организации в свой список

17 декабря 2021, 23:25  •  40 • Политика
Минюст внёс в список иноагентов Дальневосточное общественное движение "Маяк", а также НКО "Лилит". Первая организация работала с лицами нетрадиционной ориентации, а вторая занималась издательской деятельностью.
В России ещё две организации пополнили список иноагентов. Минюст присвоил новый статус Дальневосточному общественному движению "Маяк", а также некоммерческой организации "Лилит".
Сообщатся, что "Маяк" включён в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. На сайте организации говорится, что она оказывала социально-психологическую помощь представителям нетрадиционных ориентаций.
В свою очередь Автономная некоммерческая организация по реализации социально-правовых программ "Лилит" включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента. Организация зарегистрирована во Владивостоке и занимается изданием газет и прочими издательскими видами деятельности, а также оказывает консультационные услуги.
Напомним, что по закону об иноагентах, имеющие данный статус организации должны помечать выпускаемые материалы соответствующим образом, а также подробно отчитываться о получаемых средствах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



40
Источник
Похожие новости
17 декабря 2021, 00:40
Русский адмирал выступил с предупреждением по Украине: "Нам бы не провалиться"
17 декабря 2021, 06:30
В НАТО поставили России двойной ультиматум
17 декабря 2021, 00:40
Сокуров покаялся после покушения на целостность России: "Я дилетант"
17 декабря 2021, 12:20
"Стране стыдно": очередная выходка Байдена возмутила американцев
17 декабря 2021, 10:00
"Что мы унижаемся": как россияне отреагировали на санкции Евросоюза
17 декабря 2021, 04:10
США выгодно вхождение Украины в состав России. Идея конгрессмена ушла в массы
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 декабря 2021, 00:40
Русский адмирал выступил с предупреждением по Украине: "Нам бы не провалиться&qu...
17 декабря 2021, 06:30
В НАТО поставили России двойной ультиматум
17 декабря 2021, 06:30
«Такую деградацию государства сложно представить»: Глава украинской разведки и сканда...
17 декабря 2021, 00:40
Сокуров покаялся после покушения на целостность России: "Я дилетант"
17 декабря 2021, 12:20
"Стране стыдно": очередная выходка Байдена возмутила американцев
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 декабря 2021, 20:55
Киев начнёт тайно бомбить Донбасс американским оружием: "Разглашению не подлежит"
16 декабря 2021, 09:30
Зеленский захотел добиться переговоров с Путиным с помощью "серьезнейшего инструмента"
14 декабря 2021, 09:05
Лукашенко приготовил Украине сюрприз на десятки миллионов долларов
12 декабря 2021, 12:05
Имена двух преемников Путина прозвучали в одном интервью
16 декабря 2021, 08:55
США преподали Москве и Пекину урок
16 декабря 2021, 03:40
"Выродки": депутат Госдумы России Матвеев возмутился демонтажом памятников героев Крымской войны
12 декабря 2021, 04:30
Украинский посол преподал новому канцлеру ФРГ урок морали
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.