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На Дальнем Востоке опережающими темпами растут только доходы чиновников

06 июля 2020, 10:00  •  44 • Аналитика
Счётная палата выявила нарушения в расходовании бюджетных средств Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. одна из главных претензий касается эффективности работы чиновников окологосударственных структур. Их зарплаты исправно растут, а результатов работы не видно.
Аудиторы Счётной палаты в последнее время всячески избегают публиковать в открытом доступе конкретные цифры, предпочитая отделываться туманными формулировками. Но в этот раз высказались вполне определённо.
«Сократились расходы на прямую поддержку инвестпроектов и на развитие инфраструктуры территорий опережающего социальноэкономического развития. При этом выросли расходы на финансирование институтов развития Дальнего Востока. Как показала проверка, большая часть этих расходов идёт на оплату труда сотрудников. При этом на ускорение экономики регионов ДФО деятельность институтов развития существенно не повлияла».
Институты развития – это три конкретные организации. Самыми большими деньгами распоряжается Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Главная его задача – переводить бюджетные средства компаниям, которые реализуют важные инфраструктурные инвестпроекты. Вот, например, фонд выделил 2,5 млрд на строительство железнодорожного моста через Амур Нижнеленинское – Тунцзян. Это транспортный переход на российско-китайской границе. Он уже превратился в национальный позор. Китайцы свои три четверти моста построили в 2016 году в течение нескольких месяцев, Россия же свои 309 метров строит уже более четырёх лет и то и дело переносит сроки.
В прошлом году полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сказал, что мост сдадут летом 2020 года, если к уже потраченным 10 млрд добавят ещё два. Последнюю новость по мосту ТАСС опубликовал в феврале: срок сдачи перенесён на осень 2021 года.
Или вот ещё один проект, который курируют структуры Минвостокразвития: строительство в Амурской области крупного свиноводческого комплекса «Русагро». На этот чисто коммерческий проект стоимостью 33,8 млрд рублей фонд не пожалел 5 бюджетных миллиардов. Комбикормовый завод и свиноферму должны были сдать в этом году. Но вместо репортажей о перерезании ленточек местная пресса даёт сводки о бесконечных судах между акционерами и подрядчиками, в которых пытаются найти, куда же ушли деньги.
Другой «институт» носит громкое имя АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Основная его задача – администрировать территории опережающего развития. Корпорация управляет более чем двумя десятками территорий опережающего социальноэкономического развития (ТОР), разбросанных по всему Дальнему Востоку от Чукотки до Амура. И помимо специалистов в каждом из них содержат ещё два огромных офиса во Владивостоке и Москве. На днях прошло заседание наблюдательного совета ТОР «Чукотка», созданного пять лет назад. Губернатор Роман Копин отметил, что сдерживающим фактором его развития является… отсутствие инженерных коммуникаций – электричества, водоснабжения, канализации. На совещании присутствовал новый, назначенный в апреле гендиректор корпорации Дмитрий Тетенькин. Он порадовал собравшихся новостью о том, что федеральный бюджет выделил для создания инфраструктуры ТОР «Чукотка» дополнительные 816,6 млн рублей. Правда, о конкретных сроках строительства пресс-служба Минвостокразвития не сообщает. Похоже, что отсутствие конкретных планов, привязанных к срокам, – это стиль работы министерства, на это Счётная палата также обратила внимание.
Последний институт развития Дальнего Востока – это Агентство по развитию человеческого капитала. Его задача – привлекать в регион новых людей. Именно оно курирует скандально известную программу «Дальневосточный гектар». О результатах работы агентства можно судить всего по одной строке в отчётах Росстата о численности населения ДФО: 2005 год – 8551 тыс. человек, 2015 год – 8260 тыс. человек, 2018 год – 8189 тыс. человек. По данным самого Минвостокразвития, в 2019 году тренд будто бы переломился. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что весь фокус в простом округлении. Министерство сообщает о численности населения в 8,2 млн человек в 2019 году, однако его собственные планы предусматривают рост до 8,3, а к 2025 году – до 8,7 миллиона. Но это не беда, что народ с Дальнего Востока бежит, главное, что зарплаты менеджеров, распоряжающихся госбюджетами, растут стабильно.

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