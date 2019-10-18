На CNN неожиданно похвалили Путина и признали поражение США

Американский канал CNN рассказал о победах президента России Владимира Путина на Ближнем Востоке и сравнил их с достижениями президента США Дональда Трампа. Сравнение оказалось отнюдь не в пользу американского лидера.

CNN откровенно восхищается тем, как Владимир Путин всего за несколько дней помог заключить сделку между президентом Сирии Башаром Асадом и брошенными американцами курдами, контролировавшими богатый нефтью регион, а затем по телефону "обработал и смягчил" турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, после чего совершил "победный круг почёта по дворцам Персидского залива". На этом фоне попытки Дональда Трампа наверстать упущенное путём отправки в Анкару высокопоставленных американских руководителей выглядят несерьёзно, отмечает американский телеканал.

"Геополитический конь встал на дыбы и поскакал прочь. А Путин взял и запер дверь конюшни", - описывает CNN победу Путина над Трампом.

Также канал отмечает, что президент России "утёр нос" не только Трампу, предсказывавшему, что Москва разорится на операции в Сирии, как это было с СССР в Афганистане, но и экс-президенту США Бараку Обаме, который утверждал, что Сирия станет для России "трясиной".