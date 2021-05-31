На чём зарабатывает семья Германа Грефа

Частная элитная школа для избранных и довольно странная «благотворительность» – вот, похоже, далеко не полный список того, с помощью чего может зарабатывать семья президента «Сбера» Германа Грефа.

Несколько лет назад любитель всего инновационного и цифрового Герман Греф презентовал личный благотворительный проект: строительство школы в Хорошёво-Мнёвниках в Москве. Супруга банкира, Яна Греф, являющаяся одним из учредителей этого учебного заведения, в интервью СМИ особо подчёркивала, что на этот проект чета Греф тратит свои личные деньги.

Благотворительность получилась в лучших ростовщических традициях. Стоимость обучения в распахнувшей свои двери в 2017 году «Хорошколе» начинается от 80 тыс. рублей в месяц. Сумма неподъёмная для подавляющего большинства родителей даже в таком небедном регионе, как Москва. Но это ещё только половина истории. Всё дело в том, что на этом месте согласно первоначальным планам должна была появиться обыкновенная муниципальная школа.

Местные жители активно препятствовали этой «благотворительности»: строительство подъездных путей к школе проходило очень близко к дворовым территориям. Кстати, только подъездная дорога к учебному заведению обошлась в 1 млрд рублей, выделенных из бюджета. Правда, речь идёт вовсе не о семейном бюджете благотворителей Яны и Германа Греф, а о секретном гостендере, информация о котором на портале госзакупок была размещена, когда строительство дороги уже шло полным ходом.

Куратором проекта, если верить расследованию, Daily Storm, выступила строительная компания «Крост», а одним из учредителей школы значится юридическая фирма «Инфралекс» Алексея Попова. За возведение школы в «Кросте» взялись не случайно. Девелоперскую компанию и Сбербанк связывают многолетние партнёрские отношения. Кстати, в 2019 году «дочка» «Сбера» – ООО «Сбербанк Инвестиции» – закрыла сделку по предоставлению мезонинного финансирования застройщику. В общей сложности компания заключила уже шесть таких сделок на общую сумму 15,2 млрд рублей. «Мезонинное финансирование – это инновационный инструмент для финансирования собственного участия застройщика, который позволяет снизить издержки и повысить рентабельность собственного капитала», – объяснял суть сделки зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. Другими словами, «Крост» получает от банка финансирование по упрощённой схеме.

Что до отношений Сбербанка с юристами из «Инфралекса», то здесь и вовсе речь идёт о решении чуть ли не семейных проблем. По данным Daily Storm, юристы «Инфралекса» представляли интересы «дочки» «Сбера» – «Сбербанк Капитала» в деле против «Павловскгранита».

История началась ещё в 2008 году, когда владелец «Павловскгранита» Сергей Пойманов взял в Сбербанке кредит на сумму 5,1 млрд рублей, чтобы выкупить долю в компании у своего партнёра Сергея Мамедова. В 2010 году Пойманов не смог обслуживать кредит и предложил «Сбербанк Капиталу» блокпакет акций своей компании. Однако Сбербанк на сделку не согласился и затребовал у Пойманова контрольный пакет акций «Павловскгранита». Примечательно, что удобно низкую оценку стоимости пакета по заказу Сбербанка делала консалтинговая компания «НЭО-Центр», где сын Германа Грефа Олег Греф занимал тогда пост вице-президента. В итоге владельцами «Павловскгранита» стали компании Nisoram Holding Limited и Aletarro Limited. За которыми маячит фигура всё того же Олега Грефа.

В 2017 году Олег Греф ушёл из компании «НЭО-Центр» в компанию Brayne. А с 2019 года Brayne была аккредитована ПАО «Сбербанк» на оказание услуг по проведению технической экспертизы и мониторинга инвестиционных проектов.

В том же 2019 году Олег Греф также получает должность управляющего директора в подразделении «Альфа-Групп» – А1. На своём посту он, в частности, должен заниматься «инвестициями в предприятия, находящиеся в сложной финансовой ситуации или в состоянии корпоративных конфликтов». Если кто-то хотел завуалированно намекнуть на рейдерство в его функциональных обязанностях, то ему это удалось.