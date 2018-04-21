На чём делают бизнес супруги Тереза и Филип Мэй

Сирия и Capital Group

Любопытные подробности американо-англо-французской ракетной атаки на Сирию 14 апреля привёл канадский центр исследования глобализации Global Research. Отправляя бомбить Сирию истребители-бомбардировщики Panavia Tornado, вооружённые новейшими ракетами JASSM производства Lockheed Martin Corporation, Тереза Мэй хорошо знала, насколько она помогает своему мужу.

«Общеизвестно, – пишет Global Research , – что муж Терезы Мэй Филип действует как неофициальный советник премьер-министра». Казалось бы, что с того? Дело семейное. Однако Филип Мэй – главой огромной инвестиционной компания Capital Group (размер активов под управлением этой компании – $1,7 трлн) и одновременно источник конфиденциальной информации с подушки премьер-министра. А это информация, способная сразу влиять на цену акций компаний, в которые инвестирует Capital Group.

В частности, в копилке Capital Group – тысячи акций крупнейшей американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin. «Capital Group Филипа Мэй принадлежит около 7,09 процента этой компании, которые могут стоить сегодня более 7 миллиардов фунтов», – утверждает Global Research. Когда Тереза Мэй дала указание британским военным бомбить Сирию новейшими крылатыми ракетами JASSM от Lockheed Martin (именно про них говорил Трамп, называя их «прекрасными, новыми и умными»), цена на акции компании-производителя сразу пошла вверх. А с ними – и прибыль от инвестиций Capital Group. То, что это прибыль на крови, супружескую пару британцев из высшего света смутить не могло.

Global Research называет дело Терезы и Филипа Мэй конфликтом интересов. Хотя какой конфликт? Обе стороны, решив на супружеском совете бомбить Сирию, получили ожидаемое: жена-премьер – одобрение Вашингтона за испытание в деле новых ракет производства Lockheed Martin, муж-советник – бонусы от Capital Group. Решение британского парламента является тут излишним.