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На чужой каравай...

20 марта 2020, 21:35  •  36 • Карикатуры
© Виталий Подвицкий
Читатели польской Gazeta Wyborcza сочли закрытие Россией границ из-за пандемии коронавируса поводом для присоединения Калининградской области.

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