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На чужой каравай...
20 марта 2020, 21:35 • 36 • Карикатуры
Читатели польской Gazeta Wyborcza сочли закрытие Россией границ из-за пандемии коронавируса поводом для присоединения Калининградской области.
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