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На чужой каравай...
22 октября 2018, 23:09 • 50 • Карикатуры
Рабочая группа, занимающаяся разработкой проекта о "статусе" так называемой Автономной Республики Крым, рассмотрит вопрос о переименовании полуострова, заявил депутат Верховной рады Рефат Чубаров. Среди "возможных" названий — Крымская автономия, Автономная Республика Крым и Крымско-татарская автономия.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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