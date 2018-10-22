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На чужой каравай...

22 октября 2018, 23:09  •  50 • Карикатуры

Рабочая группа, занимающаяся разработкой проекта о "статусе" так называемой Автономной Республики Крым, рассмотрит вопрос о переименовании полуострова, заявил депутат Верховной рады Рефат Чубаров. Среди "возможных" названий — Крымская автономия, Автономная Республика Крым и Крымско-татарская автономия.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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