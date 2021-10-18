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На что живут соратники Навального: Солистка "АлоэВера" раскрыла секреты Яшина

18 октября 2021, 22:55  •  103 • Политика
Вера Мусаелян после решения о разводе с Ильёй Яшиным рассказала об источниках его доходов и отношении к правде.
Солистка группы "АлоэВера" Вера Мусаелян рассказала о жизни с соратником Алексея Навального - Ильёй Яшиным. Пара приняла решение о разводе спустя год совместной жизни.
В интервью телеведущей Ксении Собчак артистка рассказала, что причиной расставания с "оппозиционером" стало то, что он делит мир на своих и чужих, а также не может посмеяться над собой и своими проблемами. Мусаелян отметила, что всегда считала правду своим главным оружием и силой, а для Яшина – это слабость.
Также солистка группы "АлоэВера" рассказала о доходах своего оппозиционного супруга. По её словам, Яшин получал зарплату муниципального депутата в размере 145 тысяч рублей, а сейчас зарабатывает за счёт рекламы на YouTube.
Удивительно, как при зарплате 145к в месяц он купил себе за 27 млн рублей апартаменты в ЦАО, ведь до 34-х лет, еще до избрания мундепом, оппозиционер жил на подачки американцев и подаяния отца, которого сын, кстати, презирает,
- комментирует Telegram-канал "Кремлёвская прачка".

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