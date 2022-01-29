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На что указывает Стратегический компас Евросоюза?

29 января 2022, 00:15  •  119 • В мире
НАТО потеряла смысл 30 лет назад и является атавизмом холодной войны
Недавняя новость из Брюсселя – испанские левые во главе с Unidas Podemos выпустили манифест, в котором категорически отвергли участие вооруженных сил страны в «миссии по сдерживанию» в акватории Чёрного моря и в Болгарии, где они должны поддерживать НАТО. Они потребовали от премьера Педро Санчеса (Pedro Sánchez) вывести Испанию из состава НАТО, сообщил Euractiv. Главное требование манифеста – «Никаких войск и оружия Украине». Понятно, что НАТО от этого завтра не развалится, но понятно и то, что Европа уже не совсем ловко чувствует себя от американской уздечки, заставляющей союзников действовать в ущерб самим себе, конфликтуя с Россией.
Соучредитель гражданского движения «Подемос» и бывший второй вице-премьер Пабло Иглесиас (Pablo Iglesias) заявил, что ЕС не имеет ни малейшего интереса к военному противостоянию на европейской земле со страной, обладающей ядерным оружием. «Граждане Испании не дураки, – говорит Иглесиас. – Они знают, что НАТО – это военный союз для защиты интересов США». Между тем Испания отправила в Чёрное море свой фрегат Blas de Lezo и ещё шесть истребителей Eurofighter в Болгарию.
Голос испанцев окреп в начале января, когда председательство в Совете Европейского союза перешло к Франции, президент которой не раз заявлял о необходимости создания европейских вооружённых сил под эгидой ЕС. На пути к этой цели Европа уже приняла свой первый совместный военный бюджет и «Европейскую инициативу по вмешательству» – военный проект, предложенный Макроном в 2017 году и объединяющий 13 государств Европы.
К концу прошлого года стало известно о появлении так называемого Стратегического компаса, документа о военной стратегии ЕС. «Недавние геополитические сдвиги напоминают нам о том, что Евросоюзу срочно необходимо взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, действуя по соседству и за его пределами, по возможности с партнерами и в одиночку, когда это необходимо», – говорится в проекте.
В списке угроз, с которыми сталкивается блок, по мнению составителей документа, выделяются Россия и Китай. «Действия России в нашем общем соседстве и на других театрах военных действий противоречат видению мира Евросоюзом и его интересам», – говорится в проекте. Вовлекать Россию нужно лишь «в некоторые конкретные вопросы, решение которых принесёт бенефиции Европе». Такие, как изменение климата, например.
Что касается Поднебесной, то для объединённой Европы Китай является «партнёром, экономическим конкурентом и системным соперником», который «всё больше и больше нагнетает региональную напряженность». Однако Евросоюз, «несмотря на растущую напористость Китая, будет продолжать сотрудничать с ним в областях, представляющих взаимный интерес, таких как борьба с пиратством, климат и безопасность». В декабре в текст документа было добавлено новое обвинение: «Китай существенно развивает свои военные средства и стремится к тому, чтобы к 2049 году иметь наиболее совершенные в технологическом отношении вооруженные силы, оказывающие влияние на региональную и глобальную безопасность благодаря своему растущему присутствию на море, в космосе и в Интернете».
Один из дипломатов в Брюсселе, пожелавший остаться анонимным, сообщил Euractiv: «Что меня удивляет, так это то, что мы всегда понимали, что стратегия должна быть рассчитана на десять лет вперед, но большинство предложений, которые я вижу, имеют целевой срок до 2025 года. То, чего мы не достигли за десятилетия, теперь должно произойти в течение нескольких лет. Макрон заботится о том, чтобы «общее стратегическое видение безопасности и обороны ЕС» сложилось как можно быстрее. Окончательно документ должен быть утвержден в марте».
Стратегический компас первым делом предусматривает собственную разведку ЕС. «Нам нужны собственные разведывательные службы с нашими собственными системами разведки, если мы хотим быть глобальным игроком», – заявил изданию Euractiv автор пилотного проекта по изучению возможностей расширения сбора информации дипломатической службой Евросоюза.
Предусматривается также создание к 2025 году совместных сил военного вмешательства, получивших название «Потенциал быстрого развертывания ЕС» численностью до 5000 военнослужащих, включая наземные, воздушные и морские компоненты.
Командование и контроль будут осуществляться заранее определенным национальным оперативным штабом или органом в составе Военного штаба ЕС (EUMS).
Стратегический компас планирует также создание уже в 2022 году Центра оборонных инноваций в рамках Европейского оборонного агентства. Через год предусматривается создание стратегии по устранению рисков и инцидентов в космической сфере и угроз космической программе ЕС. Новая европейская военная доктрина явно рассчитана на армию, сильно превышающую пятитысячный контингент.
Этой армии и НАТО вместе будет в Европе тесно. Вспоминаются слова Джона Болтона, сказанные на радио Breitbart News Daily 23 ноября 2016 года: «В течение последних 20 лет вы видели, как эта идея (европейской армии) появлялась снова и снова. Если бы она действительно достигла точки реализации, это был бы кинжал, направленный в сердце НАТО». Североатлантический блок потерял смысл 30 лет назад и давно является атавизмом холодной войны.
Елена ПУСТОВОЙТОВА

Фонд Стратегической Культуры

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