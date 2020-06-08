На что тратят деньги чиновники в разгар пандемии. Часть 2

Когда борьба с пандемией коронавируса в России только начиналась, известный политолог Константин Калачёв пошутил – мол, идти она будет по следующему сценарию: официально объявят китайский вариант карантина, на практике реализуют шведский, а разницу положат в карман. Судя по всему, шутка оказалась пророческой. Из регионов один за другим поступают сообщения о том, как чиновники и близкий к ним бизнес используют создавшуюся чрезвычайную ситуацию для повышения своего благосостояния.

Сюжет: Коронавирус

Как мы уже писали ранее («Наша Версия» №17 от 11.05.2020), возможность для удовлетворения аппетитов за счёт налогоплательщиков чиновникам дало письмо Минфина РФ от 3 апреля 2020 года «Об осуществлении закупок товара, работы, услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV». Пандемия в нём была названа «обстоятельством непреодолимой силы», в связи с чем органы власти получили право проводить госзакупки без организации конкурсов и у единственного поставщика. Предполагалось, конечно, что все эти закупки должны быть так или иначе связаны с борьбой против инфекции, но на практике под данную статью расходов региональные власти начали вовсю запихивать, к примеру, обновление автопарков – а что, надо же для мониторинга ситуации с пандемией выезжать в районы! Но это были ещё первые ласточки, летевшие по отработанным схемам. Настоящим золотым дном оказалась закупка медицинских товаров – начиная с масок и заканчивая аппаратами ИВЛ.

Наброс на вентилятор

Надо отметить, что медицинские закупки – вообще достаточно коррумпированная сфера. Ещё и потому, что адекватность покупки нового автомобиля для нужд чиновников вполне могут оценить обычные граждане, а вот разобраться в реальной востребованности того или иного медицинского прибора способен лишь специалист. Особенно в условиях нападения на страну коронавируса, когда неофициальным лозунгом на какое-то время стало «Всё для фронта, всё для победы». Так, в начале апреля за приобретение аппаратов ИВЛ по завышенной стоимости пришлось оправдываться властям Волгоградской области: в начале апреля оборудование приобреталось по 1,4 млн за штуку, а после 15-го числа – уже по 2,3 миллиона. Такой перепад цен в областном минздраве объяснили жадностью завода-производителя. Дескать, это всё жадюги коммерсанты задрали стоимость, да ещё и поменяли базовую комплектацию, вот и пришлось брать в расширенной. Конечно, может быть, дело было и так. Вот только других жалоб на завод не слышно. В итоге само собой в голову приходит слово «откат»…

Похожая история произошла, кстати, в Калмыкии. 10 аппаратов ИВЛ здесь намеревались приобрести за 35,9 млн рублей, то есть и вовсе по 3,5 млн за штуку. Когда об этом стало известно, журналисты начали сравнивать с ценами на закупки в других регионах. Глава минздрава Калмыкии Юрий Кикенов, конечно же, пояснил данный казус высоким качеством предполагаемого для приобретения оборудования, но в итоге местный минздрав на всякий случай закупку отменил. Тем временем управление Росфинмониторинга по Южному федеральному округу выявило признаки возможного необоснованного завышения цен в рамках поставок аппаратов ИВЛ в Ростов-на-Дону. Два контракта с единственным поставщиком, пользуясь возможностью, заключило управление здравоохранения донской столицы. По одному контракту будет поставлено 29 аппаратов ИВЛ за 91,1 млн рублей, по другому – 50 аппаратов за 50,3 млн рублей. То есть стоимость ИВЛ составила от 1 до 3 млн рублей. Специалисты Росфинмониторинга сравнили эту закупку с аналогичными в других российских регионах и пришли к выводу, что цену на оборудование могли завысить на 20 млн рублей! Пикантность ситуации придают подробности, которые раскопали местные журналисты. Как выяснилось, продавала медоборудование подруга областного министра, назначенного бороться с коррупцией в регионе.

Пандемия коронавируса привела к тому, что в медицинскую сферу оказался перенаправлен огромный поток бюджетных денег. Не только на закупку медоборудования, но и на долгожданные ремонты и строительство больниц, которые «оптимизировали» всё последнее десятилетие. А официальная возможность закупок у единственного поставщика позволила не стесняясь передать эти ремонты в нужные руки

«Владелица, директор и единственный сотрудник «Стармеда» Елизавета Калайчиди является также соучредителем АНО хоккейный клуб «Крылья Ростова». Одним из лидеров этой команды является Олег Жеухин, который в ноябре 2019 года стал министром безопасности и противодействия коррупции Ростовской области», – говорится в публикации издания «Блокнот», в которой также уточняется, что о степени дружеских отношений между Олегом и Елизаветой можно только догадываться.

Миллиарды – депутатам

Пандемия коронавируса привела к тому, что в медицинскую сферу оказался перенаправлен огромный поток бюджетных денег. Не только на закупку медоборудования, но и на долгожданные ремонты и строительство больниц, которые «оптимизировали» всё последнее десятилетие. А официальная возможность закупок у единственного поставщика позволила передать эти ремонты в нужные руки. Так, неподалеку от Москвы решили отремонтировать местную больницу. Дело хорошее, неправда ли? Тем более что контракт на осуществление ремонта получили две компании, так что вроде как конкуренция налицо. Ларчик открывается просто, если пояснить, что обе фирмы, по информации Znak.com, принадлежат Алексею Садкову – сыну депутата Калининградской облдумы Виталия Садкова. Компании ООО «АСГ Техно Строй» и ООО «Техно Архитэк», совладельцем которых является Алексей Садков, получили контракты на сумму 203,14 млн рублей. Их задачи связаны непосредственно с проектированием и ремонтом корпусов больницы.

Похожая ситуация и в Ростовской области. Новую областную инфекционную больницу построит фирма «Ростовгражданпроект», руководителем которой значится самый богатый депутат областного Законодательного собрания Евгений Дегтярёв. Кто является бенефициаром организации – неизвестно, так как имена акционеров «Ростовгражданпроекта» в открытых источниках не значатся. Но можно предположить, что они не чужие для руководства области. Ведь из-за введённого режима повышенной готовности подрядчик был выбран без проведения торгов на госзакупках, а всего на строительство больницы выделили кругленькую сумму в размере 2,57 млрд рублей.

Кстати

Увлёкшись погоней за лёгкими деньгами, чиновники подвергают людей реальной опасности.

На данный момент та же Ростовская область находится в первом десятке регионов, в которых фиксируются новые случаи заболевания коронавирусом. Этот рост идёт главным образом за счёт Ростова-на-Дону, отчего у многих возник закономерный вопрос: а не связан ли он с массовой раздачей пропусков для передвижения по городу, которую осуществила местная администрация в конце апреля? Тогда за три дня было выдано 520 тыс. «рабочих» пропусков, при том, что официально трудоспособного населения в городе – около 700 тыс., а всего в донской столице проживают примерно 1,4 млн человек.

Другими словами, разрешение на передвижение по городу получили треть, а с учётом военных, полиции, медиков, чиновников, волонтёров и т.д. чуть ли не каждый второй житель Ростова. Понятно, что любая самоизоляция на этом де-факто закончилась.

Одна из версий, зачем это понадобилось, – контракт на печать этих самых пропусков (на цветной бумаге, с цифровой голограммой), который получила от городской власти одна из местных типографий. Без всякого конкурса, разумеется. Любопытно, что, несмотря на запросы от СМИ и депутатов, городская администрация уже месяц увиливает от прямого ответа на вопрос: а во что обошёлся этот праздник освобождения? Зато в середине мая было допечатано ещё 200 тыс. пропусков, которые окончательно превратили режим самоизоляции в донской столице в несерьёзный фарс.

Похоже, что если всё так пойдёт и далее, то российские чиновники и бизнесмены потянутся в церковь ставить свечки за здоровье (или за упокой) того безымянного китайца, что умудрился сожрать летучую мышь в Ухане. Сколько ж они денег благодаря ему заработали!