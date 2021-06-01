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На что способен Су-57 с четырьмя "Охотниками": Эксперт рассказал о грозной связке

01 июня 2021, 23:30  •  65 • Политика
Истребитель Су-57 сможет одновременно управлять четырьмя ударными дронами С-70 "Охотник". "Самолёт может лететь на 500 км позади стаи, вы попробуйте его достать", - рассказал о возможностях такой связки военный обозреватель Виктор Баранец.
Каждый истребитель пятого поколения Су-57 может получить от двух до четырёх тяжёлых ударно-разведывательных беспилотников "Охотник", рассказал источник в авиастроительной отрасли России. На что будет способна подобная связка, рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в запасе Виктор Баранец.
Речь идёт об ударных дронах в форме "летающего крыла" с технологией "стелс". Предполагается, что серийные беспилотники "Охотник" начнут поступать в армию России уже в 2024 году.
Предполагается, что истребитель (Су-57) будет вести с собой от двух до четырёх "Охотников",
- рассказал источник ТАСС.
По словам военного обозревателя Виктора Баранца, то, что Су-57 сможет управлять целой стаей боевых беспилотников, давно не является секретом. Эксперт отмечает, что соответствующие испытания уже активно проводятся. Истребитель исполняет роль командного пункта, который отдаёт приказы трём, четырём и даже пяти "Охотникам". Это открывает возможности для принципиально новых стратегий воздушного боя.
Су-57 не будет заходить в зону противовоздушной обороны, а беспилотники будут маневрировать по командам истребителя. Самолёт может лететь на 500 км позади стаи, вы попробуйте его достать. В конце концов, он может прикрыться беспилотниками, выполнив задачу,
- приводит в беседе с Nation News несколько примеров Виктор Баранец.
Он подчеркнул, что это делает войну более эффективной и менее жертвенной. Виктор Баранец отметил, что мир вступает в эпоху массовой роботизации военного дела. И Россия активно готовится к ведению боевых действий с использованием роев беспилотников.

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