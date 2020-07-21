На что способен обновлённый боекомплект РСЗО «Торнадо-С»? Версии реактивных снарядов 9М528 и 9М542 • 121 • Аналитика

Бесспорно, опубликованная в новостном разделе российского военно-технического справочного издания missilery.info (ИС «Ракетная техника») 7 мая 2020 года информация о подписании президентом России Владимиром Путиным указа №306 «О присуждении Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова в 2020 году» высококвалифицированным специалистам высшего руководящего звена тульского научно-производственного объединения «Сплав» за весомый вклад в разработку перспективных дальнобойных 300-мм управляемых реактивных снарядов для РСЗО 9К515 «Торнадо-С» на базе корректируемых РС семейства 9М528/542 в очередной раз укрепила нас во мнении о том, что именно это военно-промышленное предприятие продолжит оставаться ключевым гарантом обеспечения господства реактивных артиллерийских дивизионов РВиА России в гипотетических контрбатарейных «дуэлях» с реактивными артиллерийскими дивизионами сухопутных войск государств-участников блока НАТО, располагающими 227-мм высокоточными РСЗО линейки M270 MLRS / M142 HIMARS с обновлённым боекомплектом.





Великолепные лётно-технические параметры и перспективные инерциально-навигационные блоки семейства «ПроНав» превращают стандартные корректируемые снаряды семейств 9М528 и 9М542 в уникальные инструменты воздушно-космического нападения, способные преодолевать современные противоракетные зоны A2/AD

В частности, оснащённые более массивными и «долгоиграющими» зарядами РДТТ с большим удельным импульсом тяги (порядка 250—260 с) и большим периодом выгорания твердотопливных зарядов, а также более современными инерциально-навигационными системами «ПроНав» на базе передовых высокопроизводительных БЦВМ, перспективные модификации 300-мм управляемых реактивных снарядов сверхбольшой дальности 9М528/542 могут похвастаться, во-первых, возможностью сохранения высокой сверхзвуковой скорости полёта (2,5—3М) на гораздо большем отрезке маршевого участка траектории, во-вторых, возможностью пролонгирования высотного (стратосферного) профиля полёта даже на терминальном участке траектории (вплоть до момента склонения реактивного снаряда в направлении боевого поля и цели) благодаря задействованию более сложных и выверенных режимов работы инерциально-навигационного блока «ПроНав».



Вышеперечисленные тактико-технические преимущества позволяют передовым реактивным снарядам линейки 9М528 и 9М542 не только поражать командно-штабную инфраструктуру, а также выдвигающиеся к активному участку ТВД механизированные подразделения противника в оперативной глубине порядка 150 км, но и беспрепятственно выводить из строя радары подсвета и наведения AN/MPQ-53 зенитно-ракетных комплексов большой дальности «Patriot PAC-2 GEM-T» благодаря задействованию баллистической или квазибаллистической траекторий полёта, терминальный участок которых будет представлять собой пикирование из верхних слоёв стратосферы под углами более 75—83° (вне угломестного сектора обзора РЛС подсвета и наведения MPQ-53, варьирующегося в диапазоне от 1 до 73 градусов).



В данных условиях полуактивные радиолокационными ГСН зенитных ракет MIM-104E не смогут получить от радаров AN/MPQ-53 подсвет пикирующих под отвесными углами усовершенствованных реактивных снарядов 9М528/542, в то время как на маршевом участке траектории, характеризующемся высотой полёта с апогеем порядка 35—40 км, ракеты-перехватчики MIM-104E GEM-T не смогут противопоставить тульским реактивным снарядам 9М542 ровным счётом ничего, поскольку располагают лишь аэродинамическими рулями, теряющими эффективность в разреженных слоях стратосферы.



Следовательно, единственными ЗУР-перехватчиками, представляющими угрозу для УРСов семейства 9М542, продолжат оставаться противоракеты MIM-104F PAC-3MSE комплексов «Patriot PAC-3MSE», которые оснащены миллиметровыми активными радиолокационными ГСН Ka-диапазона и способны осуществлять перехват атакующих средств воздушного нападения по целеуказанию от самолётов ДРЛОиУ E-3C/F/D/G системы AWACS, абсолютно не нуждаясь в непрерывном подсвете со стороны батарейных РЛС подсвета AN/MPQ-53/65. Но и здесь не без нюансов…



В условиях перенасыщения воздушно-космического пространства условного театра военных действий сотнями низковысотных малозаметных многоцелевых тактических и противокорабельных ракет (Х-101, Х-38, Х-59МК/2, 3М55 «Оникс» и т.д), тактической авиацией, ударно-разведывательными БПЛА и воздушными средствами РЭБ ВКС России (включая контейнерные и интегрированные бортовые комплексы радиоэлектронной борьбы Л-175В/265М10 и КС-418Э «Хибины-10В/М» и «Гималаи», установленные на фронтовых бомбардировщиках Су-24М, многофункциональных истребителях Су-30СМ/1, Су-35С, а также истребителях 5-го поколения Су-57, операторы радиолокационных комплексов AN/APY-2 самолётов РЛДН E-3G вполне могут быть отвлечены на операции по обнаружению и сопровождению и выдаче целеуказания дружественной тактической авиации ОВВС НАТО по воздушным объектам с большей эффективной поверхностью рассеяния (ЭПР), нежели 300-мм реактивные снаряды типа 9М528/542. Более того, энергетический потенциал «воздушных радаров» AN/APY-2 системы AWACS позволяет обнаруживать цели с эффективной отражающей поверхностью 0,1 кв. м (соответствует ЭПР 300-мм реактивных снарядов РСЗО «Смерч/Торнадо-С») на удалении не более 170—200 км, что исключает возможность заблаговременного обнаружения и целеуказания дружественным наземным средствам ПВО посредством натовских самолётов РЛДН E-3C/G в случае оперирования последних на удалении более 250 км от активного участка театра военных действий.



Вследствие этого в вышеописанной ситуации пункты боевого управления IBCS / EOC («Engagement Operation Centers») комплексов «Patriot PAC-3MSE» в целом и ЗУР-перехватчики MIM-104F PAC-3MSE в частности могут быть лишены жизненно важного целеуказания по защищённым радиоканалам тактической сети «Link-16» по выходящим на терминальный участок траектории реактивным снарядам 9М528/542, что в итоге повлечет за собой уничтожение радаров AN/MPQ-53/65 и выведение из строя либо одной батареи, либо полноценного противоракетного полка «Patriot PAC-3MSE».



Наиболее же пикантным моментом в данной ситуации является то, что в случае отсутствия целеуказания от сторонних средств радиолокационной разведки выведение из строя полноценной противоракетной батареи «Patriot PAC-3MSE» может быть осуществлено посредством лишь пары-тройки (возможно, и одного) новейших тульских высокоточных снарядов семейства 9М542.



Вывод напрашивается следующий: 300-мм реактивные системы залпового огня семейства «Смерч» / «Торнадо-С», оснащённые перспективными высокоточными реактивными снарядами линейки 9М542, могут применяться не только в качестве инструментов для нанесения хирургически точных ударов по удалённой командно-штабной инфраструктуре противника и достижения превосходства над противником в «контрбатарейных дуэлях», но и в качестве высокоэффективных оперативно-тактических ракетных комплексов, «заточенных» под выполнение противорадиолокационных операций и задач подавления средств ПВО-ПРО противника. Бесспорно, опубликованная в новостном разделе российского военно-технического справочного издания missilery.info (ИС «Ракетная техника») 7 мая 2020 года информация о подписании президентом России Владимиром Путиным указа №306 «О присуждении Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова в 2020 году» высококвалифицированным специалистам высшего руководящего звена тульского научно-производственного объединения «Сплав» за весомый вклад в разработку перспективных дальнобойных 300-мм управляемых реактивных снарядов для РСЗО 9К515 «Торнадо-С» на базе корректируемых РС семейства 9М528/542 в очередной раз укрепила нас во мнении о том, что именно это военно-промышленное предприятие продолжит оставаться ключевым гарантом обеспечения господства реактивных артиллерийских дивизионов РВиА России в гипотетических контрбатарейных «дуэлях» с реактивными артиллерийскими дивизионами сухопутных войск государств-участников блока НАТО, располагающими 227-мм высокоточными РСЗО линейки M270 MLRS / M142 HIMARS с обновлённым боекомплектом.В частности, оснащённые более массивными и «долгоиграющими» зарядами РДТТ с большим удельным импульсом тяги (порядка 250—260 с) и большим периодом выгорания твердотопливных зарядов, а также более современными инерциально-навигационными системами «ПроНав» на базе передовых высокопроизводительных БЦВМ, перспективные модификации 300-мм управляемых реактивных снарядов сверхбольшой дальности 9М528/542 могут похвастаться, во-первых, возможностью сохранения высокой сверхзвуковой скорости полёта (2,5—3М) на гораздо большем отрезке маршевого участка траектории, во-вторых, возможностью пролонгирования высотного (стратосферного) профиля полёта даже на терминальном участке траектории (вплоть до момента склонения реактивного снаряда в направлении боевого поля и цели) благодаря задействованию более сложных и выверенных режимов работы инерциально-навигационного блока «ПроНав».Вышеперечисленные тактико-технические преимущества позволяют передовым реактивным снарядам линейки 9М528 и 9М542 не только поражать командно-штабную инфраструктуру, а также выдвигающиеся к активному участку ТВД механизированные подразделения противника в оперативной глубине порядка 150 км, но и беспрепятственно выводить из строя радары подсвета и наведения AN/MPQ-53 зенитно-ракетных комплексов большой дальности «Patriot PAC-2 GEM-T» благодаря задействованию баллистической или квазибаллистической траекторий полёта, терминальный участок которых будет представлять собой пикирование из верхних слоёв стратосферы под углами более 75—83° (вне угломестного сектора обзора РЛС подсвета и наведения MPQ-53, варьирующегося в диапазоне от 1 до 73 градусов).В данных условиях полуактивные радиолокационными ГСН зенитных ракет MIM-104E не смогут получить от радаров AN/MPQ-53 подсвет пикирующих под отвесными углами усовершенствованных реактивных снарядов 9М528/542, в то время как на маршевом участке траектории, характеризующемся высотой полёта с апогеем порядка 35—40 км, ракеты-перехватчики MIM-104E GEM-T не смогут противопоставить тульским реактивным снарядам 9М542 ровным счётом ничего, поскольку располагают лишь аэродинамическими рулями, теряющими эффективность в разреженных слоях стратосферы.Следовательно, единственными ЗУР-перехватчиками, представляющими угрозу для УРСов семейства 9М542, продолжат оставаться противоракеты MIM-104F PAC-3MSE комплексов «Patriot PAC-3MSE», которые оснащены миллиметровыми активными радиолокационными ГСН Ka-диапазона и способны осуществлять перехват атакующих средств воздушного нападения по целеуказанию от самолётов ДРЛОиУ E-3C/F/D/G системы AWACS, абсолютно не нуждаясь в непрерывном подсвете со стороны батарейных РЛС подсвета AN/MPQ-53/65. Но и здесь не без нюансов…В условиях перенасыщения воздушно-космического пространства условного театра военных действий сотнями низковысотных малозаметных многоцелевых тактических и противокорабельных ракет (Х-101, Х-38, Х-59МК/2, 3М55 «Оникс» и т.д), тактической авиацией, ударно-разведывательными БПЛА и воздушными средствами РЭБ ВКС России (включая контейнерные и интегрированные бортовые комплексы радиоэлектронной борьбы Л-175В/265М10 и КС-418Э «Хибины-10В/М» и «Гималаи», установленные на фронтовых бомбардировщиках Су-24М, многофункциональных истребителях Су-30СМ/1, Су-35С, а также истребителях 5-го поколения Су-57, операторы радиолокационных комплексов AN/APY-2 самолётов РЛДН E-3G вполне могут быть отвлечены на операции по обнаружению и сопровождению и выдаче целеуказания дружественной тактической авиации ОВВС НАТО по воздушным объектам с большей эффективной поверхностью рассеяния (ЭПР), нежели 300-мм реактивные снаряды типа 9М528/542. Более того, энергетический потенциал «воздушных радаров» AN/APY-2 системы AWACS позволяет обнаруживать цели с эффективной отражающей поверхностью 0,1 кв. м (соответствует ЭПР 300-мм реактивных снарядов РСЗО «Смерч/Торнадо-С») на удалении не более 170—200 км, что исключает возможность заблаговременного обнаружения и целеуказания дружественным наземным средствам ПВО посредством натовских самолётов РЛДН E-3C/G в случае оперирования последних на удалении более 250 км от активного участка театра военных действий.Вследствие этого в вышеописанной ситуации пункты боевого управления IBCS / EOC («Engagement Operation Centers») комплексов «Patriot PAC-3MSE» в целом и ЗУР-перехватчики MIM-104F PAC-3MSE в частности могут быть лишены жизненно важного целеуказания по защищённым радиоканалам тактической сети «Link-16» по выходящим на терминальный участок траектории реактивным снарядам 9М528/542, что в итоге повлечет за собой уничтожение радаров AN/MPQ-53/65 и выведение из строя либо одной батареи, либо полноценного противоракетного полка «Patriot PAC-3MSE».Наиболее же пикантным моментом в данной ситуации является то, что в случае отсутствия целеуказания от сторонних средств радиолокационной разведки выведение из строя полноценной противоракетной батареи «Patriot PAC-3MSE» может быть осуществлено посредством лишь пары-тройки (возможно, и одного) новейших тульских высокоточных снарядов семейства 9М542.Вывод напрашивается следующий: 300-мм реактивные системы залпового огня семейства «Смерч» / «Торнадо-С», оснащённые перспективными высокоточными реактивными снарядами линейки 9М542, могут применяться не только в качестве инструментов для нанесения хирургически точных ударов по удалённой командно-штабной инфраструктуре противника и достижения превосходства над противником в «контрбатарейных дуэлях», но и в качестве высокоэффективных оперативно-тактических ракетных комплексов, «заточенных» под выполнение противорадиолокационных операций и задач подавления средств ПВО-ПРО противника. Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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