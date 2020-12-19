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На что рассчитывает Украина: Эксперт оценил шансы "Энергоатома" в суде против России
19 декабря 2020, 20:35 • 16 • Политика
"Энергоатом" Украины объявил о судебном процессе против России из-за активов в Крыму. Главная ставка Киева - на русофобию судов ЕС, уверен экономический эксперт Александр Дудчак.
Оператор АЭС на Украине "Энергоатом" начинает процесс против России в связи с потерей активов в Крыму, заявили в пресс-службе компании. Шансы Киева на победу в суде оценил экономический эксперт Александр Дудчак.
Он полагает, что украинский "Энергоатом" рассчитывает на русофобию ЕС. И к сожалению, практика показывает, что европейские суды в большинстве случаев ангажированы и принимают решения в русле антироссийской политики.
Он добавил, что у Украины нет реальных прав на активы в Крыму, так как полуостров ушёл из её состава не только с населением, но и со всеми предприятиями, на которых работали крымчане.
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