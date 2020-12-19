На что рассчитывает Украина: Эксперт оценил шансы "Энергоатома" в суде против России

Оператор АЭС на Украине "Энергоатом" начинает процесс против России в связи с потерей активов в Крыму, заявили в пресс-службе компании. Шансы Киева на победу в суде оценил экономический эксперт Александр Дудчак.

Он полагает, что украинский "Энергоатом" рассчитывает на русофобию ЕС. И к сожалению, практика показывает, что европейские суды в большинстве случаев ангажированы и принимают решения в русле антироссийской политики.

Поэтому в этом случае с "Энергоатомом" нельзя исключать, что сценарий будет таким же, надеяться на справедливость очень сложно, - сказал Дудчак в комментарии Nation News.

Он добавил, что у Украины нет реальных прав на активы в Крыму, так как полуостров ушёл из её состава не только с населением, но и со всеми предприятиями, на которых работали крымчане.