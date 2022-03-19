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На что пошёл Киев ради поставок оружия из США: Военный эксперт раскрыл план властей Украины
19 марта 2022, 01:50 • 68 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров назвал законной целью конвои с иностранным оружием на Украине. Военный эксперт Алексей Леонков раскрыл, на какую хитрость пошёл Киев ради этих поставок.
Глава МИД России заявил, что конвои, перевозящие поставляемое на Украину иностранное вооружение, станут целью русских военных. Киев пошёл на хитрость ради получения западного оружия - раскрыл "военную тайну" эксперт Алексей Леонков.
Он указал, что Украина так и не объявила войну России. Это нужно не только для того, чтобы поставки русского газа не прекращались. Если де-юре войны нет, то это позволяет поставлять вооружения стране, которая "не воюет", - так это выглядит.
- объяснил Алексей Леонков в эфире радио Sputnik.
Однако эта уловка Киеву не поможет, уверен военный эксперт. Он напомнил, что Россия уже показала на примере Яворовского полигона, что любая поддержка боевых действий на территории Украины в виде поставки вооружений и отправки наёмников будет восприниматься как законная военная цель.
- подчеркнул военный эксперт.
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