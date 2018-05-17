На что Николай II променял коня и как бандиты угнали авто у Ленина

«Мчались» с ветерком. Останавливались лишь для того, чтобы получше рассмотреть исторические снимки...

Колымажное ведомство не сдавалось долго!

- ...Сергей Викторович, сначала мы прокатимся на автомобиле...

- ... Николая II. (см. фото.)

- Ну, хорошо. Садимся, заводим... Именно этот император был родоначальником Гаража особого назначения?

- Ну, да... Только вот название, Саша, было мудреное: Собственный его Императорского Величества Гараж!

- Ого! Как Николай II вообще пересел с лошадки на авто?

- В 1906-м император впервые осознал, что такое современные автомобили. Раньше машины не вызывали у него теплого чувства. До этого он ездил на лошадях - верхом либо в карете.

- А кто же царя подвиг пересесть на автомобиль?

- Князь Орлов. Однажды он приехал в Царское Село на своей машине, прокатил императора по дорожкам Царскосельского парка.

- Князь сам сидел за рулем?

- Он был известным автомобилистом, одним из идеологов продвижения автомобилей по русским дорогам.

- И что же император?

- А он получил от езды просто неописуемое удовольствие. И это стало переломным моментом в развитии автомобильного дела в России… В 1906-м Николай II дает указание закупить по линии Министерства императорского двора несколько машин «для нужд государя». Создается отдельная гаражная часть.

Николай II в автомобиле «Делоне-Бельвиль» во время поездки в Козьмодемьянский монастырь. За рулем - шофер А. Кегресс. На заднем плане слева - «Мерседес 16/40 PS». Крым, 26 мая 1914 г. Фото: Архив ФСО

Это, кстати, был период борьбы между императорскими конюшнями и гаражом, кто старше, кто лучше. Колымажное ведомство, как называли конюшни, долго пыталось подмять под себя гараж.

- Конюхи прокалывали шины?

- Так далеко не заходили. Это чисто аппаратно-административная игра.

- А Николай II за кого был?

- За гараж.

- Ну, тогда понятно, кто победил!

- Как только у императора появляются машины, а их у него к концу 1906 года было семь, - тогда же встал вопрос о постройке отдельного гаража. До этого автомобили хранились в каретных сараях.

- А какие марки закупил царь?

- Первая машина – «Делоне-Бельвиль» - Delaunay-Belleville. Обслуживающая машина была «Форд». Появился роскошный, отечественного производства автомобиль «Руссо-Балт».

- Император за руль не садился?

- Думаю, это императору было не по чину.

- Может, Николай II просто на права так и не сдал?

- Сдавать тогда на права было сложно. В 1906-м и водительских курсов-то в России еще не было. Лучшие курсы водителей были в Царском Селе в Петербурге - Петрограде, в начале первой мировой войны.

- А были аварии, нарушения?

- Да, аварии были, но - мелкие...

- А казусы-то какие?

- Нет! Для императора закупали наиболее надежные и комфортные автомобили, с хорошим запасом прочности.

Одну из своих машин – «Руссо-Балт» - государь после начала первой мировой передал Закавказскому фронту. Из нее был сделан броневик: навесили бронелисты, рядом с местом водителя поставили пулемет «Максим» на специальной вращающейся турели. Он мог стрелять вперед, хорошо поворачивался. Этот броневик с надписью «Руссо-Балт» на радиаторе сохранился до наших дней, он - в музее Царского Села. Наши специалисты броневик отреставрировали, он может ездить. Правда, двигатель у него - уже середины ХХ века.

Водитель «КАМАЗА» Путин ПДД не нарушал! В. И. Ленин, его жена Н. К. Крупская (справа, рядом) и младшая сестра М. И. Ульянова (в центре) в автомобиле марки «Бенц» после военного парада красноармейских частей на Ходынском поле. Москва, 1 мая 1918 год. Фото: Архив ФСО

Машину у Ильича отнял уголовник Кошельков

- А вот на этой главе давайте притормозим и повернем сразу...

- ...на дорогу, по которой едет Временное правительство. Так как в феврале 1917-го именно в его ведение перешел наш гараж. После отречения императора…

-… Он отрекся и от автомобилей?

- От всего, включая и автомобили. Временное правительство получает по наследству от императора не только Зимний дворец, но и Собственный его Императорского Величества Гараж, который становится гаражом Временного правительства. Мы нашли в архиве список - кто из его членов пользовался машинами...

- Теперь понятно, почему они не хотели отдавать власть большевикам.

- Думаю, не только поэтому. В октябре 1917 года общество четко понимало, что власть просто лежит на улице.

- Автомобили эти потом пригодились Керенскому в бегстве.

- Керенский бежал из Петрограда в Гатчину сразу на трех автомобилях.

- В мужской одежде.

- Про женское платье – из разряда фейковых новостей.

- Может, Александр Федорович в машине переоделся?

- Значит, приехал в Гатчину и еще раз переоделся? Да уж... Кстати, Керенского всегда очень задевала история о том, что он бежал в женском платье.

- Куда потом попали эти машины?

- После падения Временного правительства они переезжают к новому собственнику – к Военно-революционному комитету. А уже после формирования правительства – к Совету народных комиссаров и ВЦИК.

- Власть менялась, машины - нет?

- Машины - те же самые. Императорский гараж полностью становился гаражом той власти, которая в этот момент находилась на вершине политической пирамиды российского государства.

- Большевистская верхушка тоже пешком не ходила?

- Нет. Первая машина, которую Ленин получил в качестве служебной, называлась Turcat-Mery. Через несколько дней после того, как Ильич на ней стал ездить, ее... угнали со двора Смольного. К этому оказался причастен один из сотрудников. Угоняли ее, чтобы перепродать в Финляндию. Нашли чекисты машину в пожарном депо Петрограда и вора задержали.

- Тогда же за угон машины расстреливали?

- Расстрел - условно. Угонщика не расстреляли. Под честное слово, что он исправится. После этого Ленин уже на Turcat-Mery не ездил.

Основная ленинская машина была «Роллс-Ройс». Она сейчас в Историческом музее. Есть снимки Ленина в этой машине на Ходынском поле. Есть фото с Надеждой Константиновной.

Самая известная фотография – Ленин в автомобиле вместе Марией Ильиничной Ульяновой, младшей сестрой. А для зимних поездок «Роллс-Ройс» был переделан. Вместо ведущих задних колес поставили так называемый «движитель Кегресса».

Чтобы передние колеса не зарывались в снег, впереди были прикреплены лыжи - с прорезью для колес. Машина могла ехать и по асфальту, и по заснеженной дороге. Этот экземпляр в хорошем состоянии, на ходу. Сейчас он находится в Горках.

- У Ленина были какие-то происшествия?

- ЧП были. С передвижением Ленина на автомобилях связано минимум два покушения. 1 января 1918 года в Петрограде Ильич был обстрелян офицерами, которые крайне негативно относились к Советской власти. Машина ушла из-под обстрела, Ленина собой закрыл швейцарский социал-демократ Фриц Платтен.

- Что, Ильич так быстро ездил?

- Реально машина Ленина могла передвигаться со скоростью до 80 километров в час. Но так быстро не ездили. Это теоретический потолок. Нормальная скорость передвижения была – 40-50 км/ч.

ЧП с ленинскими машинами были и позже. Взять хотя бы печально знаменитое нападение банды Кошелькова на Ленина, когда он ехал к Надежде Константиновне Крупской в дом отдыха, это 1919 год, зима. В районе Сокольников на Ильича напала банда. Машину у вождя отняли, Ленин и его спутники не пострадали.

- А Кошельков знал, что грабит вождя мирового пролетариата?

- Нет, Кошельков не знал, что это - Ленин. У водителя и у Владимира Ильича было оружие. Но они не рискнули стрелять.

- Ленин в какой-то работе даже писал: мол, лучше принять условия грабителей, но сохранить при этом жизнь. И Ленин, когда у него отняли машину, пошел пешком?

- Да. Пошли в Сокольнический районный Совет и комитет партии. Заснеженная Москва, сугробы...

Через три недели нашли машину. И банда Кошелькова перестала существовать. Была использована высшая мера социальной защиты – расстрел. Уже не условно. Крови на банде Кошелькова было очень много.

Круглый стол «Политические мифы: технологии создания и использования». Прямая онлайн-трансляция И. В. Сталин (в центре), члены правительства и директор завода имени Сталина (ЗИС) И. А. Лихачев (справа от вождя) осматривают автомобиль «ЗИС-110Б». Москва, Кремль, 1946 год. Фото: Архив ФСО

Сталин любил «Паккарды» и быструю езду

- Почему Сталин поменял «ленинский» автопарк?

- Прежние автомобили устарели, просто обветшали...

В эпоху революций, гражданской войны с машинами была просто беда. Нужных запчастей - не найти, ужасное качество горючего. Машины выходят из строя очень быстро. Приходится собирать из двух - одну.

В начале 20-х годов для Ленина в Великобритании купили «Роллс-Ройс» - бывший в употреблении. На новый средств не было, даже за б/у пришлось отдать порядка 4 тысяч фунтов стерлингов – огромные деньги. Последние годы жизни Владимир Ильич ездил именно на этом автомобиле. У Ленина был «малый ГОН» (Гараж особого назначения. - А.Г.) в Горках, - четыре машины. Из них три – «Роллс-Ройса».

Тогда же на «Роллс-Ройсе» ездил и Сталин.

- А потом пересел на «Паккард»...

- Да... Сталин впервые познакомился с этим автомобилем в 1918-м, во время обороны Царицына, где он был членом Реввоенсовета. С 20-х годов он, как правило, использовал «Паккарды» в различных модификациях. От 50 до 80 сил - машины уже крытые. Их закупали и в 30-х годах персонально для Сталина. Тогда же появляется модификация «Паккарда» с бронированием. Вождь ездил на них до конца своей жизни.

- А как же «ЗИС»?

- Представительский «ЗИС-101» появился еще до Великой Отечественной. Внешне он напоминал «Паккард». Это уже были «конвейерные» машины, они являли собой прорыв в отечественном автопроме.

Во время Великой Отечественной Совнарком принял решение выпустить машину более высокого класса - «ЗИС-110». На базе этого автомобиля специально для Сталина собрали машины в броне - включая бронированные стекла толщиной 7,5 сантиметров. Плоское бронированное стекло задней части машины снаружи закрывало вогнутое стекло - такое же, как на «ЗИС-110». Двойное остекление.

- А скорость?

- Свои 50-80 километров в час «сталинские» броневики выжимали легко. Это первые лимузины советского производства, которые были предназначены для первых лиц государства.

- Сталин на заднем сиденье ездил?

- На «Паккардах» и на «ЗИСах» были кресла, которые откидывались со стороны переднего ряда. Сталин любил ездить, сидя именно на них. То есть - не на диване в хвосте машины, а на втором ряду кресел.

Николай Калмыков: Сейчас каждый вице-премьер понимает, за что придется отвечать Н. С. Хрущев (с поднятой рукой) в автомобиле «ЗИЛ-111В» в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов во время встречи космонавтов, вернувшихся с орбиты. Москва, 1963 год. Фото: Архив ФСО

- А вот Никита Сергеевич полюбил открытые машины?

- Да, в хорошую погоду Хрущев ездил на открытых автомобилях.

- Что - был таким бесстрашным? Покушений, как Сталин, не боялся?

- Хрущев считал, что он достаточно безопасно себя ощущает в СССР. К нему народ относился довольно хорошо, особенно в первые годы его пребывания у власти.

Это эпоха появления машин другого типа. Это эпоха «ЗИЛов» и «Чаек». Завод имени Сталина был переименован в Завод имени Лихачева. Тогда появился «ЗИЛ-110», «ЗИЛ-111». Последний из хрущевско-брежневских был «ЗИЛ-114». А потом пошло пятизначное наименование – «ЗИЛ 41047», «ЗИЛ 41052». Бронированная машина, на которой ездил Горбачев, это «ЗИЛ 41052».

- На хрущевских ездил?

- Нет, это постхрущевские времена.

- А Брежнев?

- Он тоже передвигался на «ЗИЛах».

...И обстановка менялась в мире. И уже реальные покушения начинаются не только на лидеров других стран.

«Его наверняка пытают»: Маргарита Симоньян рассказала о задержанном в Киеве журналисте Л. И. Брежнев (справа) в автомобиле «ЗИЛ-111Д» во время встречи высокого гостя в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов. Москва, начало 1970-х годов. Фото: Архив ФСО

У Боровицкой башни Московского Кремля, средь бела дня - стрельба младшего лейтенанта Ильина по кортежу Брежнева в 1969 году. Тогда погиб сотрудник Гаража особого назначения, водитель основной машины. Получил ранение мотоциклист из почетного эскорта - он направил на террориста свой мотоцикл. Получил два ранения.

Пули попали и в машину, в которой ехали космонавты.

- Георгий Береговой, Андриян Николаев, Валентина Терешкова. Валентина Владимировна рассказывала, что у нее были полные сапоги стекол.

- Эпоха Горбачева была связана с появлением бронированных «ЗИЛов», в тяжелой броне, по-настоящему защищенных.

До 1994 года такие машины и выпускались нашей промышленностью.

Зачем Ельцин изменил «ЗИЛу»?

- А почему первый Президент России Борис Ельцин пересел на «Мерседесы»?

- Это было его решение.

«ЗИЛ» для своего времени был потрясающим автомобилем. Невероятно безопасный, очень устойчивый. Высший пилотаж по тем временам. ГОН тогда был укомплектован имени этими машинами.

Но в 90-е годы эта марка уже морально устарела, не отвечала требованиям времени. У Ельцина был «Мерседес» на метр длиннее. Так называемый «пульман». Эту машину можно увидеть в музее в Екатеринбурге. Там же «Чайка», на которой он ездил, когда был первым секретарем Свердловского обкома КПСС. И там же - его «ЗИЛ» из Гаража особого назначения.

- А второй «Мерседес» - у Путина был. Я его видел.

- В ГОНе был не один такой «пульман». С 1994 года прекращается производство «ЗИЛов».

Их, правда, и потом еще собирали, но - не для первых лиц. Не так давно были собраны две машины для парадов на Красной площади.

С 1994 года уже закупались «Мерседесы», как обычные, так и в защищенном варианте.

Отрицают обвинения: членов спящей ячейки ИГ осудили за подготовку теракта в Москве В. В. Путин на инаугурацию 7 мая 2018 года прибыл на отечественной машине проекта «Кортеж», под капотом которой 598 лошадиных сил и которая по ряду характеристик превосходит лимузин Д. Трампа.Фото: REUTERS

- Владимир Путин возвращается к отечественному автопрому. Проект «Кортеж» - наш родной.

- Он называется «Единая модульная платформа». ЕМП. В НАМИ именно такое название у проекта. В конце года планируется «собрать» кортеж, состоящий из новых отечественных автомобилей, и показать его общественности.

- Значит, президент Путин не только летает на отечественных самолетах, но и будет ездить на российских автомобилях?

- Государство должно поддерживать своего производителя. Это момент престижа – наличие собственного автомобиля представительского класса. В конце августа пройдет Московский автосалон, там планируется показать этот автомобиль. (Подробнее о новой машине читайте ниже.)

- Ну, что - тормозим?

- Пожалуй, да... Хотел бы только еще заметить, что главный герой нашей новой книги - автомобиль первого лица государства. И мы рассматриваем его - и показываем, конечно - не просто как средство передвижения, а - элемент обеспечения безопасности. Плюс - это своего рода зеркало, которое и эпоху «отражает», и - характеризует в какой-то степени политического деятеля, который пользовался этим автомобилем. Это еще и произведения искусства. И, конечно же, произведение, над которым трудились дизайнеры...

Фото: autoreview.ru

* * *

- Когда выйдет ваша новая книга?

- По плану - в августе этого года.

- Она будет в свободной продаже?

- Конечно. Книгу собираются издать не только на русском, а еще и на английском, китайском языках...

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