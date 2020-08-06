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На что нам указывает образ действия украинских военных и чья тогда победа над фашистской Германией

06 августа 2020, 16:10  •  96 • Украина
Шесть лет идёт война на Донбассе. Дольше, чем Великая Отечественная. Беда, трагедия – безусловно. А ещё – возможность извлечь исторический урок. Не вызывает сомнения то, с каким героизмом и самоотверженностью воюют ополченцы Донбасса. Грех усомниться и в добровольцах из России. Имена их побед знают все по обе стороны линии фронта – Изварино, Илловайск и Дебальцево. Новоазовская наступательная операция. Точно так же – героически и самоотверженно – воевали советские солдаты против орд Гитлера.
Но из Киева нам, то и дело, намекают, что это Украина разгромила Гитлера. Первый, второй и третий украинские фронты. Отчасти это на самом деле так – заслуги украинских солдат и военачальников признаны и не подлежат сомнению. Вот только трудно не верить своим глазам. Что же они видят сейчас? То, как героически сражается Донбасс – видят. А что же украинские военные, те, что стреляют с противоположной стороны в своих сограждан, отказавшихся поддержать государственный переворот? Ну-ка, сами себе ответьте, что видят ваши глаза? Как украинские вояки лупят по мирным Донецку и Луганску артиллерией и ракетами. Как организуют теракты, диверсии и провокации. Как убивают из-за угла героев, вроде Захарченко. И партизанщину тоже видят, да простит автора этих строк геройский Сидор Ковпак. Но что-то не припоминается ни одной успешной боевой операции украинских военных. Или украинских карателей, добровольцев-бандеровцев. Впрочем, чему удивляться, ведь Украина официально объявлена правопреемницей беглой петлюровской Директории, а не победоносной советской Украины. И тем не менее. Видите почерк? Тот, которым Киев нынче «выписывает» кренделя у линии разграничения? Нет ощущения, что точно таким же макаром воевали и предки майданщиков? «ПТН ПНХ!» И кукиш в кармане.
Наши – и российские добровольцы, и ополченцы Донбасса, – сражаются, не подводя памяти героев Великой Отечественной. Смотришь на них и видишь, как ковались те, давние победы. А посмотришь на то, как воюет украинская армия, рука об руку с карателями да мародёрами (так вот, кто мог грабить дома в Германии и насиловать немок!) – убивая из-за угла, расстреливая мирных жителей издалека, но нипочём не ввязываясь в реальный бой, и кое-что понимаешь. Воистину – вглядись в настоящее и многое поймёшь о прошлом.

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