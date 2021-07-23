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На что изымут средства из "кубышки Силуанова": "Деньги перестанут скапливаться на счетах Минфина"

23 июля 2021, 17:45  •  115 • Политика
Никита Комаров рассказал, на что изымут средства из "кубышки Силуанова": "Деньги перестанут скапливаться на счетах Минфина". Так, огромные средства из ФНБ будут вложены в развитие русской авиационной промышленности.
Огромные средства из Фонда национального благосостояния, который ещё называют "кубышкой Силуанова", будут вложены в развитие русской авиационной промышленности, подчеркнул ведущий канала Царьград Никита Комаров в программе "Без цензуры".
1,5 трлн рублей до 2030 года предполагается инвестировать в производство новых самолётов. Примечательно, что деньги будут выделены по ставке всего лишь в 1,5 %. На эти средства будет произведено практически 750 единиц авиатехники.
Новая авиационная программа позволить не просто разработать и обкатать наши русские самолёты всех типов, но и заполнить ими небо, ведь мало построить авиатехнику, самое главное - внедрить её в серийную эксплуатацию.
Подобный проект является более чем полезным для развития нашей экономики: теперь деньги ФНБ перестанут скапливаться на счетах Министерства финансов, возглавляемого Антоном Силуановым, а будут выполнять свою основную задачу, - подчеркнул ведущий "Первого русского".
Он также вспомнил предупреждение академика РАН Сергея Глазьева, который ещё в 2006 году говорил о необходимости ускоренного развития самолётостроения.

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