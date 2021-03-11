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На что готовы США, чтобы "впарить" F-35: Военный эксперт раскрыл горькую правду
11 марта 2021, 02:10 • 94 • Политика
Великобритания разрывает контракт с США на поставку 90 истребителей F-35. "Вашингтон делает всё, чтобы в прямом смысле впаривать баснословно дорогую и крайне неудачную машину своим партнёрам. Иначе США потеряют свои репутационные возможности", - комментирует военный эксперт.
После признания Пентагоном провала программы F-35 в Великобритании объявили о разрыве контракта на покупку истребителей этой модели. Решение Соединённого Королевства прокомментировал военный эксперт Юрий Кнутов.
По его словам, американское военное командование уже давно осознало, что F-35 является провальным самолётом. Поэтому Пентагон в условиях глубокой секретности создаёт самолет шестого поколения. Одновременно с этим США пытаются "впарить" проблемный F-35 своим партнёрам.
- сказал Юрий Кнутов в беседе с Nation News.
Напомним, что независимая проверка выявила несколько сотен различных недочётов и недостатков в F-35, который является самым дорогим самолётом в истории США. Причиной стало то, что создатели пытались засунуть в самолёт как можно большее число технических новинок вместо того, чтобы создавать его под конкретные задачи. Это следует из слушаний в Конгрессе по поводу дальнейшей судьбы F-35.
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