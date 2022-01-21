Газета The Times раскрыла план Лондона против России, который обсуждается сейчас в Минобороны Британии. На что же готова Великобритания в антирусской риторике?

Согласно данным газеты со ссылкой на источник в Минобороны, Лондон рассматривает возможность отправки ещё сотен военнослужащих в соседние с Украиной страны НАТО, чтобы действовать в качестве "сдерживающего фактора" для России. По данным источника, члены НАТО провели переговоры на высоком уровне о том, следует ли усилить своё присутствие в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

При этом на сегодняшний день в Эстонии находятся 830 британских военнослужащих, а также танки, боевые машины, самоходная артиллерия, а также средства обороны и разведки. В Польше дислоцируется 140 британских военнослужащих.

Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси назвал причину, которая, по его словам, приведёт к неминуемому распаду Североатлантического альянса. Свой прогноз глава Ирана дал во время выступления в Государственной Думе России. По словам Раиси, НАТО "занимается проникновением в географические пространства различных стран под различными предлогами", попутно угрожая независимым государствам и распространяя западную модель. Он отметил, что именно такое поведение альянса и приведёт в конечном счёте к его распаду.