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На что готов Зеленский ради денег Европы: Назван худший сценарий
08 июня 2021, 01:15 • 124 • Политика
Украина обвинила Германию и Францию в потере Крыма. Таким образом Киев пытается привлечь внимание ЕС, считает украинский политик Алексей Журавко. "И если это не удастся, Зеленскому придётся пойти на провокацию", - полагает он.
Германия и Франция должны нести ответственность за возвращение Крыма в состав России, считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Изменение риторики Киева в адрес Европы прокомментировал украинский политик Алексей Журавко.
По его словам, Киев разочаровался в Евросоюзе. Украинские власти надеялись, что ЕС будет финансировать страну безо всяких обязательств, предоставляя многочисленные отсрочки по кредитам. На деле же Украина осталась с кучей долгов по кредитам и безо всякой финансовой помощи.
Жёсткую риторику Киева политик связывает с тем, что поддержка Украины на международной арене постепенно снижается. Поэтому украинскому руководству приходится придумывать новые способы привлечь внимание ЕС.
- сказал Алексей Журавко в беседе с Nation News.
Он добавил, что произошедшее должно стать уроком для тех, кто стоял на майдане. Сладкий пирожок Европы оказался с ядом, а всё, что связано с Европой, оказалось враньём, подытожил Алексей Журавко.
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