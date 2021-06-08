Украина обвинила Германию и Францию в потере Крыма. Таким образом Киев пытается привлечь внимание ЕС, считает украинский политик Алексей Журавко. "И если это не удастся, Зеленскому придётся пойти на провокацию", - полагает он.

Германия и Франция должны нести ответственность за возвращение Крыма в состав России, считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Изменение риторики Киева в адрес Европы прокомментировал украинский политик Алексей Журавко.

По его словам, Киев разочаровался в Евросоюзе. Украинские власти надеялись, что ЕС будет финансировать страну безо всяких обязательств, предоставляя многочисленные отсрочки по кредитам. На деле же Украина осталась с кучей долгов по кредитам и безо всякой финансовой помощи.

Жёсткую риторику Киева политик связывает с тем, что поддержка Украины на международной арене постепенно снижается. Поэтому украинскому руководству приходится придумывать новые способы привлечь внимание ЕС.

И если это не удастся, Зеленскому придётся пойти на провокацию и снова разжечь конфликт, чтобы заполучить дополнительное финансирование,

- сказал Алексей Журавко в беседе с Nation News.

Он добавил, что произошедшее должно стать уроком для тех, кто стоял на майдане. Сладкий пирожок Европы оказался с ядом, а всё, что связано с Европой, оказалось враньём, подытожил Алексей Журавко.