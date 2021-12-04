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На что готов Вашингтон? Псаки ушла от ответа на прямой вопрос о России

04 декабря 2021, 14:30  •  180 • Политика
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга ушла от ответа на прямой вопрос журналиста о России. Вопрос о том, на что готов пойти Вашингтон для налаживания отношений с Россией, так и остался открытым.
В частности, один из журналистов напомнил Псаки о том, что Россия в течение последних нескольких месяцев отчётливо даёт понять, чего Москва ждёт от США и НАТО в условиях кризиса. Он отметил, что в России хотят твёрдых, юридически обязательных гарантий безопасности. Среди таких гарантий безопасности: невступление Украины в НАТО и отказ от военного наращивания у русской границы.
"Где гибкость для Белого дома в этом вопросе? Готовы ли вы сдвинуться с места по любому из этих вопросов?" - спросил журналист.
В ответ Псаки заявила о том, что "только страны НАТО могут решать, кто является членом альянса, не Россия". Она отметила, что всегда так было и так будет продолжаться.
"Важно помнить, кто является в этой ситуации провокатором, и это не Соединённые Штаты и не Украина", - сказала она, так и не дав прямой ответ на прямой вопрос.

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