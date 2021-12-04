|
На что готов Вашингтон? Псаки ушла от ответа на прямой вопрос о России
04 декабря 2021, 14:30 • 180 • Политика
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга ушла от ответа на прямой вопрос журналиста о России. Вопрос о том, на что готов пойти Вашингтон для налаживания отношений с Россией, так и остался открытым.
В частности, один из журналистов напомнил Псаки о том, что Россия в течение последних нескольких месяцев отчётливо даёт понять, чего Москва ждёт от США и НАТО в условиях кризиса. Он отметил, что в России хотят твёрдых, юридически обязательных гарантий безопасности. Среди таких гарантий безопасности: невступление Украины в НАТО и отказ от военного наращивания у русской границы.
"Где гибкость для Белого дома в этом вопросе? Готовы ли вы сдвинуться с места по любому из этих вопросов?" - спросил журналист.
В ответ Псаки заявила о том, что "только страны НАТО могут решать, кто является членом альянса, не Россия". Она отметила, что всегда так было и так будет продолжаться.
"Важно помнить, кто является в этой ситуации провокатором, и это не Соединённые Штаты и не Украина", - сказала она, так и не дав прямой ответ на прямой вопрос.
Подпишитесь на нас
180
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 ноября 2021, 13:40
|
02 декабря 2021, 05:20
|
27 ноября 2021, 20:55
|
01 декабря 2021, 08:20
|
03 декабря 2021, 00:00
|
27 ноября 2021, 18:35
|
01 декабря 2021, 12:25