На борту самолета в США обнаружили забытое сердце

Американский самолет развернулся на полпути из-за медицинского контейнера с человеческим сердцем. По неизвестной причине контейнер не был снят перед полетом после предыдущего рейса.

В США самолет американской авиакомпании Southwest Airlines был вынужден прервать рейс из Сиэтла в Даллас и вернуться в аэропорт вылета из-за обнаруженного на борту контейнера с человеческим сердцем. Инцидент произошел в минувшее воскресенье.

Как сообщает Seattle Times, контейнер с сердцем из Сакраменто доставили в Сиэтл предыдущим рейсом, однако, по невыясненным причинам, не сняли с борта.

Экипаж самолета, опасаясь, что своевременной доставки органа зависит жизнь человека, развернули борт.

Как выяснилось позднее, сердце должны были передать в банк тканей недалеко от Сиэтла, чтобы извлечь клапаны для будущих операций. В таких случаях орган хранится дольше, чем при срочной пересадке пациенту. Отмечается, что клапаны не предназначались для конкретного больного.