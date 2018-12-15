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На борту самолета в США обнаружили забытое сердце
15 декабря 2018, 02:24 • 64 • В мире
Американский самолет развернулся на полпути из-за медицинского контейнера с человеческим сердцем. По неизвестной причине контейнер не был снят перед полетом после предыдущего рейса.
В США самолет американской авиакомпании Southwest Airlines был вынужден прервать рейс из Сиэтла в Даллас и вернуться в аэропорт вылета из-за обнаруженного на борту контейнера с человеческим сердцем. Инцидент произошел в минувшее воскресенье.
Как сообщает Seattle Times, контейнер с сердцем из Сакраменто доставили в Сиэтл предыдущим рейсом, однако, по невыясненным причинам, не сняли с борта.
Экипаж самолета, опасаясь, что своевременной доставки органа зависит жизнь человека, развернули борт.
Как выяснилось позднее, сердце должны были передать в банк тканей недалеко от Сиэтла, чтобы извлечь клапаны для будущих операций. В таких случаях орган хранится дольше, чем при срочной пересадке пациенту. Отмечается, что клапаны не предназначались для конкретного больного.
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