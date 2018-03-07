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На борту самолета, которым летел Явлинский, чуть не произошла разгерметизация

07 марта 2018, 18:54  •  94 • В России

Совсем даже не предвыборные страсти, если верить сообщениям пресс-секретаря Явлинского Игорь Яковлев, довелось испытать кандидату в президенты от партии «Яблоко» Григорию Явлинскому. Накануне он летал в Чечню на суд по делу главы грозненского «Мемориала» Оюба Титиева, на защиту которого ранее в столицу Чечни летала Ксения Собчак, тоже кандидат в президенты. И на обратном пути из Грозного в Москву на борту случилось ЧП.

- Примерно за 40 минут до посадки командир корабля объявил о разгерметизации, и самолет приступил к резкому снижению. Из-за перепада давления пассажиры почувствовали себя плохо: сильное головокружение, заложило уши, дети плакали, выпали маски, - рассказал Яковлев. Но все закончилось благополучно. - Экипаж сработал профессионально, сел самолет благополучно, в аэропорту встречали скорая и спасатели.

Явлинский, по словам пресс-секретаря, тоже чувствовал себя «неважно», но после симптомы прошли: «Заложенность ушей Григорий Алексеевич ощущал до сегодняшнего утра, что не помешало ему вчера вечером выступить в прямом эфире дебатов на ОТР и в записи дебатов на Первом (канале ТВ – прим. ред.). Сейчас он в полном порядке, едет во Владимир».

- При снижении рейса UT400 Грозный — Москва для посадки во Внуково экипажу поступил сигнал о некорректной работе системы регулировки давления. Командир принял решение об экстренной посадке, о чем незамедлительно оповестил наземные службы и бортпроводников в салоне, - опровергли сообщение об инциденте в описываемом виде в авиакомпании UTair, чьим рейсом Явлинский возвращался в Москву. - Срабатывание сигнала прекратилось через две минуты, и посадка прошла в штатном режиме. Разгерметизации не было. Во время высадки из самолета пассажиры на самочувствие не жаловались.

Что произошло на самом деле, мог бы, например, во время теледебатов рассказать сам Григорий Алексеевич, но вряд ли от него стоит этого ожидать до выборов. Минута телеэфира слишком дорога для каждого из кандидатов, чтобы тратить ее на истории о своих приключениях.

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