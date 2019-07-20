На борту русские и не только: В Британии раскрыли состав команды захваченного Ираном танкера

Среди команды моряков британского нефтяного танкера Stena Impero, который был захвачен Ираном в Ормузском проливе, есть граждане России. Об этом сообщает представитель компании Stena Bulk & Northern Marine Management, которой принадлежит захваченное судно.

Уточняется, что команда танкера состоит из граждан России, Индии, Латвии и Филиппин. Количество представителей каждой из стран не уточняется. Известно лишь, что на борту находится 23 моряка.

Напомним, что в пятницу, 19 июля, иранские военные остановили в Ормузском проливе два британских нефтяных танкера и теперь буксируют их к берегам Ирана. В качестве причины для захвата двух судов иранская сторона называет "нарушение международного законодательства", не вдаваясь в дальнейшие подробности.