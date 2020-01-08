На борту разбившегося в Иране самолёта находились 167 пассажиров

На борту украинского пассажирского лайнера, который разбился в Тегеране, находились 167 пассажиров. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя минавиации Ирана Джаафар Заде. Самолёт направлялся в Киев.

«На борту упавшего украинского самолёта, направлявшегося в Киев, находились 167 пассажиров», — сказал он.

Как заявили в Иране, шансов на то, что кто-то выжил в крушении лайнера, почти нет.

Ранее СМИ сообщили, что украинский лайнер разбился в Тегеране. Указывалось, что на его борту были 180 пассажиров.

Как отметили в Иране, пассажирский самолёт разбился вскоре после взлёта в тегеранском аэропорту.