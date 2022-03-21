На борту находились 132 человека: что известно о крушении самолёта Boeing 737 на юге Китая

На юге Китая потерпел крушение пассажирский самолёт Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту которого находились 132 человека — 123 пассажира и девять членов экипажа. После известий об инциденте администрация гражданской авиации КНР активировала механизм действий в чрезвычайных ситуациях. По неподтверждённым пока данным, причиной крушения лайнера мог стать отказ двигателя.

В понедельник, 21 марта, на юге Китая потерпел крушение пассажирский самолёт Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines. По предварительным данным, на борту авиалайнера находились 132 человека — 123 пассажира и девять членов экипажа. Их судьба неизвестна.

Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу не располагает информацией о том, были ли граждане РФ на борту самолёта, передаёт РИА Новости.

Самолёт следовал из Куньмина (провинция Юньнань), откуда вылетел в 13:15 по местному времени (08:15 мск), в Гуанчжоу (провинция Гуандун) он должен был прибыть в 15:07 (10:07 мск). Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала Flightradar24, примерно в 14:20 (09:20 мск) Boeing 737 начал резко снижать скорость и терять высоту, после чего пропал с экранов радаров.

Администрация гражданской авиации КНР сообщила о направлении на место ЧП рабочей группы.

«Управление гражданской авиации активировало механизм действий в чрезвычайных ситуациях и направило на место происшествия рабочую группу», — говорится в заявлении, текст которого приводит РИА Новости.

Как сообщает китайская газета «Хуаньцю шибао», причиной крушения лайнера мог стать отказ двигателя.

«Если судить по информации о самолёте, то у нас нет данных о переговорах пилотов с диспетчерами. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что у борта на крейсерской высоте произошёл отказ двигателя, в результате чего пилоты потеряли контроль над самолётом», — сказал авиационный эксперт, главный редактор издания Aerospace Knowledge Ван Янъань, чьи слова приводит ТАСС.

Сайт China Eastern Airlines стал чёрно-белым после сообщений об авиакатастрофе. При этом ТАСС сообщает, что отменено несколько запланированных на 21 марта рейсов СЕА из Куньмина.

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По данным CGTN, на место ЧП прибыла первая группа спасателей. Всего ожидается прибытие свыше 500 представителей экстренных служб. Самолёт разбился в гористой местности, к которой невозможно подобраться на машинах.

Авиакомпания China Eastern Airlines эксплуатировала Boeing 737-800 с 2015 года, пишет портал Global Times. Также в публикации говорится следующее: «По состоянию на 19 февраля 2022 года непрерывный безопасный налёт в сфере гражданского воздушного транспорта Китая превысил 100 млн часов. Это лучший показатель безопасности в истории гражданской авиации Китая и лучший показатель непрерывного безопасного налёта в истории гражданской авиации по всему миру».

Авиакатастрофы с Boeing 737-800

С начала 2020 года с самолётами Boeing 737-800 было связано несколько происшествий.

8 января силы ПВО Ирана ошибочно нанесли удар по гражданскому лайнеру компании «Международные авиалинии Украины», на борту которого находились 176 человек. В результате ЧП никто не выжил.

Авиакатастрофа произошла в то время, когда проводилась операция «Мученик Сулеймани», в ходе которой Вооружённые силы Ирана наносили удары по американским военным объектам в Ираке в ответ на убийство генерала Корпуса стражей Исламской республики Касема Сулеймани.

В июне того года в Организации гражданской авиации Ирана заявили, что комплекс ПВО, который сбил авиалайнер, был неправильно настроен. В апреле 2021-го иранские власти сообщили о привлечении к ответственности десяти должностных лиц.

5 февраля 2020 года в аэропорту Сабихи Гёкчен самолёт турецкой компании Pegasus Airlines, выполнявший рейс Измир — Стамбул, в результате жёсткой посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, после чего его фюзеляж развалился на три части. В результате инцидента погибли три человека, 179 получили ранения.

7 августа 2020 года Boeing 737-800 индийского перевозчика Air India Express, следовавший из Дубая в Кожикоде (штат Керала, Индия), потерпел крушение на юге Индии. Лайнер выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, его корпус разломился на две части. Из находившихся на борту 190 человек погибли 20.