На борту могли находиться россияне: что известно о крушении Ан-26 в Южном Судане

Грузовой самолёт Ан-26 разбился во вторник, 2 ноября, в аэропорту Джубы, столицы Южного Судана. Как сообщил директор аэропорта Кур-Куол, в результате крушения погибли пять человек: двое россиян и трое граждан Южного Судана. Между тем представитель посольства России заявил, что российские дипломаты выясняют обстоятельства произошедшего и пока не получали информацию, что на борту разбившегося Ан-26 могли находиться граждане РФ.

Грузовой самолёт Ан-26 разбился во вторник, 2 ноября, в аэропорту в столице Южного Судана Джубе.

Как сообщил агентству Associated Press директор аэропорта Кур-Куол, в результате крушения погибли пять человек — пилот и члены экипажа. По его словам, двое погибших — россияне, ещё трое — граждане Южного Судана.

По данным агентства, самолёт, принадлежащий компании Optimum Aviation Ltd., потерпел крушение вскоре после взлета из международного аэропорта Джубы. Судно направлялось в графство Мабан, расположенное в штате Верхний Нил на севере страны.

Директор аэропорта уточнил, что воздушное судно перевозило груз, в том числе топливо. По его словам, причиной инцидента могла стать техническая неисправность.

О крушении грузового самолёта в Южном Судане также сообщила местная радиостанция Radio Tamazuj. Представитель Optimum Aviation в беседе с радиостанцией заявил, что причины крушения пока неизвестны. По его словам, на место происшествия была отправлена ​​группа инженеров для выяснения причины аварии.

Представитель посольства России в Уганде и Южном Судане сообщил РИА Новости, что российские дипломаты выясняют обстоятельства произошедшего, но пока не получали информацию о том, что на борту разбившегося Ан-26 могли находиться граждане РФ.

«Мы в курсе этой ситуации, но с нами никто не связывался. Пока информации нет, были ли на борту граждане России», — заявили в диппредставительстве.

Авиакатастрофы с участием самолётов Ан-26

23 сентября на территории Большехехцирского заповедника в Хабаровском крае были обнаружены обломки самолёта Ан-26, который пропал с радаров во время выполнения технического полёта. Самолёт осуществлял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полётов.

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Жертвами крушения стали все шесть человек, находившиеся на борту. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

Губернатор края Михаил Дегтярёв сообщил, что власти региона окажут материальную помощь семьям погибших членов экипажа. Он также уточнил, что на борту самолёта находилось шесть специалистов из разных городов России.

«Мы уже приняли решение о том, чтобы помочь родным погибших. Каждой семье будет выплачено из резервного фонда правительства края по 1 млн рублей», — заявил он в своём Telegram-канале.

6 июля пассажирский самолёт Ан-26 потерпел крушение в Камчатском крае.

На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли. Воздушное судно выполняло рейс №251 Петропавловск-Камчатский — Палана.

Как рассказал командир лётного отряда компании «Камчатское авиапредприятие» Евгений Лысенков, экипаж разбившегося Ан-26 совершал посадку в аэропорт Паланы в штатном режиме, диспетчер не докладывал о заходе самолёта на второй круг. По его словам, к лайнеру не было нареканий, он был укомплектован необходимым оборудованием.

Поисковая операция на месте происшествия продолжалась несколько дней и завершилась 10 августа. Вероятной причиной катастрофы были названы неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования.

Генеральный директор АО «Камчатское авиационное предприятие» Алексей Храбров сообщал, что родственники пассажиров разбившегося самолёта получат более 3,5 млн рублей компенсации. Глава региона Владимир Солодов указал, что из краевого бюджета семьям пассажиров будет выплачено по 500 тыс. рублей.

13 марта 2021 года в Казахстане, в районе аэропорта Алма-Аты, потерпел крушение самолёт Ан-26. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, инцидент произошёл в торце взлётно-посадочной полосы.

В результате катастрофы погибли четыре человека. Ещё двое были доставлены в местную больницу в крайне тяжёлом состоянии: у мужчины 1987 года рождения был выявлен открытый перелом левого бедра и закрытая черепно-мозговая травма. Второй пострадавший, 1996 года рождения, был доставлен в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, переломами пальцев кисти и ожогами тела II—III степени.

В МЧС уточнили, что в результате жёсткой посадки самолёт загорелся, через некоторое время возгорание было ликвидировано.

Позже стало известно, что борт принадлежал авиационной службе Комитета национальной безопасности (КНБ) страны, эту информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.