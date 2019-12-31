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На боевое дежурство поставлен аппарат, надёжно гарантирующий, что «им всем мало не покажется»

31 декабря 2019, 11:54  •  135 • Политика
Первый ракетный полк, вооружённый гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками «Авангард», поставлен на боевое дежурство. Таким образом, получают воплощение слова Верховного главнокомандующего о судьбе «нас» и «их» в случае глобальной войны
Автор:
Цыганов Александр
Первый ракетный полк с вооружением в виде межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н УТТХ, оснащённых планирующими гиперзвуковыми крылатыми боевыми блоками «Авангард», поставлен на боевое дежурство. Это произошло в намеченный директивный срок – до конца 2019 года. Полк развёрнут на позициях в районе Ясного в Домбаровском районе Оренбургской области, где базируется 13-я ракетная Оренбургская Краснознамённая дивизия 31-й ракетной армии Ракетных войск стратегического назначения.
Реакция в США
Реакция в США на сообщение об этом была очень быстрой и заметно нервной. Здесь общественности напомнили, что об «Авангарде» сообщил президент России Владимир Путин в марте 2018 года, и процитировали его слова, что боевой блок будет лететь к цели «как метеорит, как огненный шар». Это сразу же относит читателя в область мыслей о том, что никому ещё не удавалось сбить метеорит ни одним видом человеческого оружия.
Вторую ассоциацию у аудитории американские СМИ вызывают напоминанием, что Путин сравнил появление «Авангарда» с запуском первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года, от которого Америка тогда явственно задрожала. Ещё бы: в небе плыло реальное доказательство того, что она более не недостижима, а значит, и беззащитна в случае глобальной войны.
После этого американские СМИ несколько уныло констатировали, что специалисты США в ответ только планируют установить больше сенсоров в космосе и отправить туда же некие «перехватчики», чтобы быть в состоянии уничтожить вражеские ракеты в первые минуты полёта, пока их разгонные двигатели ещё работают. Тем самым обозначается, что маневрирующий на скорости 27 Махов (кстати, уже и бросили спорить с этими обнародованными нашими военными данными) боевой блок сбить американские средства ПРО не в состоянии.
Президент России Владимир Путин сравнил появление «Авангарда» с запуском первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года, от которого Америка тогда явственно задрожала. Фото: Mikhail Klimentyev / Globallookpress
Кроме того, специализированные издания задаются недоумёнными вопросами по поводу технического исполнения такого изделия, как именно оно может маневрировать, как управляет своей скоростью и тому подобными. Ну и сетуют, что русские не опубликовали «ни одного конкретного изображения «Авангарда», словно в оборонной отрасли принято радостно делиться открытиями и технологиями вообще. А с вероятным противником – в особенности.
Всё. Америка признала своё поражение. Вот что это означает. Пока, конечно, технологическое, в гонке вооружений. Но сквозь недоумение и обиду чувствуется опасение – похоже, впервые в истории, что США не сумеют нагнать это отставание. Ведь если до сих пор вся история гонки вооружений складывалась по принципу «Америка создала, русские догоняют», то теперь ситуация обратная. А готова ли Америка догнать русских сегодня?
Что такое «Авангард»?
По «Авангарду», скажем честно, много вопросов и у русской общественности, интересующейся оборонными проблемами. И возникают эти вопросы так же, в основном, из-за того, что технологии этого изделия строго засекречены, а существующие представления о тактико-технических характеристиках и работе боевых блоков межконтинентальных ракет понимания принципов действия «Авангарда» не дают.
Итак, более или менее ясно одно. На первом этапе работает обычная межконтинентальная баллистическая ракета УР-100Н УТТХ, которая обеспечивает первоначальный разгон и вывод гиперзвукового глайдера на расчётную траекторию. Сообщалось, что далее «Авангарды» будут ставить на приходящую с 2021 года на вооружение МБР РС-28 «Сармат», которая способна нести по несколько таких боевых блоков.
А вот далее начинаются принципиальные отличия от знакомой схемы. Если нынешние боеголовки падают на цель по баллистической траектории, как пуля, что даёт неплохие шансы рассчитать её траекторию и перехватить, то гиперзвуковой планирующий боевой блок – первое – летит на огромной скорости, не дающей средствам ПРО даже физически успеть перехватить его, и второе – он при этом совершает манёвры по вертикали и горизонтали. Что делает перехват вовсе невозможным. Поскольку, по словам информированных специалистов в русском ОПК, нет таких вычислительных мощностей, чтобы рассчитать подобную траекторию на такой скорости. К тому же выполняемую произвольно.
За счёт чего это достигается, все только гадают. Во-первых, на такой скорости аппарат должен лететь в коконе огненной плазмы, нагреваясь до 2000 градусов. Но плазма не проводит электромагнитных сигналов. Как управляется «Авангард», как он наводится в таких условиях? Его называют крылатым – так из чего сделаны его крылья, чтобы не сгорать в таких условиях?
Первый ракетный полк с вооружением в виде межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н УТТХ, оснащённых планирующими гиперзвуковыми крылатыми боевыми блоками «Авангард», поставлен на боевое дежурство. Фото: Тасс / Globallookpress
То есть сразу две принципиальные проблемы: материалов, выдерживающих громадные температуры без потери свойств, и управляемости при невозможности прохождения сигналов через плазму.
Ходят, правда, разговоры, запущенные опять же не без участия высокопоставленных деятелей из оборонки, что в атмосфере этот глайдер летит так, как плоский камушек над поверхностью воды. То есть как бы подпрыгивая над плотными слоями. Чисто теоретически это даёт возможность рассчитать такую траекторию. Но и в этом случае американские ракеты-перехватчики, использующие кинетический принцип уничтожения, то есть летящие на цель по прямой и убивающие её в прямом столкновении, не смогут ничего реального сделать.
Лазер? Американцы говорят о неких возможностях, которые они разрабатывают сегодня для использования этого оружия в космосе. Но что можно сделать лазером – в общем, лучом или сгустком плазмы, – против аппарата, в плазме кувыркающегося, как в воде?
Что остаётся американцам?
О чём они думают, точно, конечно, неизвестно. Но отголоски этого процесса можно встретить в их прессе. Рассматривается пока три метода противодействия. Это уничтожение баллистических носителей на фазе запуска. Средств для отслеживания такового у нашего противника достаточно – и космических, и земных. Но чем можно сбить запускаемую в Оренбургской области ракету, если ты, конечно, не использовал превентивный удар по их позициям? На этот вопрос в США отвечали, признаём, но убедительно так ни разу и не получилось. Разве что им Казахстан через какой-нибудь майдан в свою власть захватить – наподобие Украины…
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Второе – это перехват в космосе. Это теоретически возможно – как с помощью лазеров, так и противоспутниковых ракет. Но для этого надо ещё понять, что ты перехватываешь, отделить истинные цели от ложных, преодолеть радиоэлектронную защиту и самому уцелеть от ответного воздействия средств РЭБ… В общем, теория и есть.
Третье – выставить какие-то средства защиты на завершающем этапе. Самое простое – это создать нечто вроде завесы из небольших средств поражения типа болтов и гаек, которые при высокой скорости полёта «Авангарда» нанесут ему роковые повреждения. Тот же принцип примерно, на котором работают сегодня многие ракеты ПВО и «воздух – воздух». Но надолго эту тучу железа не подвесишь – есть ведь и сила тяжести Земли, потому опять встаёт беспощадный вопрос о возможности расчёта траектории гиперзвукового глайдера. Вторая возможность – ставить на пути аппарата ядерную завесу. То есть пытаться сбивать блоки при помощи ядерного – нейтронного, возможно, – взрыва. Но это, признаем, та ещё перспективка для собственной страны…
Отсюда, собственно, и возникает аллюзия на слова президента Владимира Путина на предмет американской агрессии против России:
Мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют.
Хотя при наличии «Авангардов» первая часть этой невесёлой перспективы уже просто не успеет свершиться…

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