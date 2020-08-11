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На блокированном перекрёстке в Минске автомобиль снёс бойца в экипировке

11 августа 2020, 09:50  •  73 • В мире
Бойца в экипировке сбили на одном из перекрёстков Минска. На видео, заснятом очевидцами, запечатлено, как одна из машин совершает наезд на силовика.
В Минске продолжаются активные столкновения. На частично блокированном силовиками перекрёстке машина совершила наезд на силовика в экипировке. Очевидцы запечатлели инцидент на видео.
На записи заснято, как одна из машин, пытаясь проехать, сносит мужчину на дороге. На кадрах видно, как легковой автомобиль, разворачиваясь, сбивает фигуру в тёмном и двигается дальше с человеком на капоте.
ЛЮДИ НАЧАЛИ СБИВАТЬ МАШИНАМИ ОМОН! pic.twitter.com/CCRgzb42ZA
— Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 10, 2020
По словам автора записи, сбили сотрудника ГАИ. Информация об этом пока не подтверждена, сведений о пострадавшем не приводится.
На данный момент в районах белорусской столицы происходят стычки между протестующими и силовиками. В ответ на светошумовые гранаты и резиновые пули протестующие строят баррикады из мусорных баков.
Сообщалось об одном погибшем в ходе беспорядков.
Участники протестов перекрывают дороги своими машинами, чтобы не дать подкреплениям силовиков проехать к местам столкновений.
Появились данные, что ОМОНу удалось разгромить баррикады около торгового центра "Рига".
Напомним, накануне в Минске и других городах Белоруссии начались массовые акции протеста после президентских выборов. В понедельник в результате столкновений с силовиками пострадало около сотни человек, некоторым потребовалась госпитализация. Во вторник протесты продолжились.

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